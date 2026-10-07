 Ce dietă scade riscul de accident vascular cerebral la menopauză?
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Ce dietă scade riscul de accident vascular cerebral la menopauză?

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Femeile peste 60 de ani sunt mai predispuse la un accident vascular cerebral (AVC). Riscul se dublează la fiecare 10 ani după vârsta de 55 de ani, iar până la 15% din cazuri apar la persoanele sub 50 de ani. Așadar, merită să știi cum să reduci acest risc, mai ales după menopauză!

Cum sa incepi sa tii dieta mediteraneana Sursa foto shutterstock 1438074866 jpg
Cum sa incepi sa tii dieta mediteraneana Sursa foto shutterstock 1438074866 jpg

Până de curând, cele mai multe cercetări privind accidentele vasculare cerebrale au fost efectuate de bărbați, pe bărbați. Totuși, femeile sunt mai expuse riscului de a face un accident vascular cerebral după menopauză, din cauza scăderii nivelului hormonal și a apariției altor afecțiuni care cresc riscul de accident vascular cerebral, cum ar fi hipertensiunea arterială.

Avantajele dietei mediteraneene

Cercetătorii de la City of Hope, un centru medical și de cercetare independent din SUA, au urmărit peste 100.000 de femei timp de două decenii, acesta fiind unul dintre cele mai ample studii care analizează legătura dintre nutriție și riscul de accident vascular cerebral la femei. Studiul a arătat că femeile care au urmat o dietă mediteraneană au prezentat un risc cu 25% mai mic de accident vascular cerebral hemoragic, acesta fiind cel mai sever tip, cauzat de sângerări cerebrale. De asemenea, au observat un risc cu 16% mai mic de accident vascular cerebral ischemic, cauzat de blocarea vaselor de sânge.

După menopauză, scăderea nivelului de estrogen lasă creierul vulnerabil la inflamații și leziuni, așa că, deși acest studiu nu dovedește că alegerea dietei mediteraneene scade riscul de accident vascular cerebral, arată o asociere pozitivă.

„Accidentul vascular cerebral este o cauză principală de deces și dizabilitate, dar îmbunătățirea dietei noastre ar putea reduce riscul de a dezvolta această boală devastatoare”, a declarat Sophia S. Wang, doctor în științe, autoarea studiului.

Cum să ții dieta mediteraneană?

Dieta mediteraneană este una dintre cele mai populare modalități de a mânca sănătos, având în vedere că ingredientele dietei se găsesc ușor în supermarket. Mai mult, are reguli simple de urmat. Acest tip de regim alimentar se bazează pe legume cu frunze verzi, cereale integrale, leguminoase, nuci, semințe, ulei de măsline, pește, fructe de mare.

Dieta mediteraneană este bogată în acizi grași Omega-3, compuși vegetali numiți polifenoli și antioxidanți. Toate acestea protejează creierul de inflamații la menopauză.

Acest regim alimentar ajută și la prevenirea altor afecțiuni care cresc riscul de accident vascular cerebral (hipertensiune arterială, hipercolesterolemie).

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