Dezordinea din casă îți dă o stare de agitație și te obosește mai mult decât ai bănui. Cum următoarele luni vor fi pline de întâlniri de familie, petreceri festive și o mulțime de cumpărături pentru cadouri, este momentul să scapi acum de toate lucrurile de care nu mai ai nevoie în locuința ta!

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Unele dintre lucrurile de care ar trebui să te ocupi la curățenia de la finalul lunii noiembrie sunt obiectele de decor specifice toamnei. Păstrează-le în cutii închise pentru a le avea la îndemână în anul următor. Donează decorațiunile de care nu mai ai nevoie sau care nu-ți mai plac. Întreabă-i pe cei dragi dacă ar dori oricare dintre aceste obiecte pe care dorești să le înlocuiești.

Lenjeriile de pat învechite

Dacă ai mulți oaspeți care vin la tine de sărbători, vei avea nevoie de cearșafuri frumoase pentru a le oferi. Prin urmare, este momentul perfect să scapi de cele pe care nu le folosești de obicei, care au devenit învechite sau arată foarte rău. Le poți păstra pentru o viitoare renovare sau pentru alte activități în casă în care este necesar să acoperi ceva. Alege lenjerii de pat noi și spală-le la un program rapid pentru a le avea gata de așezat pe paturi la nevoie.

Unele jucării și jocuri ale copiilor

Cine are copii știe cât de multe jucării și jocuri se pot strânge într-o casă, mai ales în camera lor și câtă dezordine pot face. De aceea, luna noiembrie este perfectă pentru a face o selecție a celor care nu se potrivesc vârstei celor mai mici din casă. Acestea pot fi donate și vor face loc pentru alte pasiuni sau jocuri care îi vor bucura la sărbătorile din luna cadourilor.

Accesoriile vestimentare inestetice, de iarnă

Nu vrei să cotrobăi prin dulap pentru a găsi mănușile, căciulile, șosetele groase în zilele friguroase de iarnă. Ia-ți timp acum să-ți sortezi accesoriile de vreme rece și să scapi de cele care nu-ți mai sunt de folos. Pune-le la îndemână, într-un dulap sau la cuier, la ieșirea din casă pentru a nu fi nevoie să te întorci pentru a le căuta.

Este timpul pentru o curățenie în cămară și bucătărie

Cămara ta a devenit un fel de gaură neagră? Este cel mai bun moment să faci o curățenie și să elimini tot ce nu-ți mai este de folos. Verifică și vesela sau tacâmurile care nu mai sunt în stare bună, pentru a nu ajunge pe mesele de sărbători și să ai oaspeți nemulțumiți. Verifică toate condimentele de care vei avea nevoie, cu siguranță, pentru a găti diverse preparate în următoarea perioadă și pe cele pentru băuturi calde, cum ar fi vinul fiert.