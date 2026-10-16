Când trebuie să schimbi periuța de dinți, tocătorul, filtrele de apă, salteaua, bureții și altele?

Unele articole de uz casnic pe care le folosești zilnic au o durată de viață mult mai scurtă decât știam. Chiar dacă nu arată deteriorate la prima vedere, înlocuirea lor la timp îți protejează sănătatea, îți fereste pielea de bacterii și îți menține locuința sigură.

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Obiectele aparent curate adună bacterii și alergeni periculoși

Multe lucruri din casă își pierd igiena înainte să vezi urme vizibile de uzură. Pernele acumulează acarieni și praf, bureții de bucătărie adăpostesc exact mizeria pe care o curăță, iar caserolele din plastic rețin mirosuri și pete imposibil de spălat.

În plus, tocătoarele din bucătărie, filtrele de apă și perdelele de duș adună germeni dacă le folosești peste limita recomandată. Schimbarea lor regulată îți face viața mai confortabilă și îți fereste organismul de infecții.

Bureții de bucătărie ajung la coș la fiecare două luni

Buretele din bucătărie nu rezistă la utilizare pe termen lung. Îl schimbi la fiecare două luni sau chiar mai des dacă gătești zilnic, pentru că altfel adună milioane de bacterii. Ca să îi prelungești „viața‟ până la schimbare, îl speli ocazional în mașina de spălat vase, pe raftul superior.

Filtrele de apă își pierd eficiența fără să observi

Cana filtrantă și filtrul atașat la robinet opresc impuritățile din apa de la la robinet. În timp, capacitatea lor de filtrare scade, iar apa devine tot mai murdară fără să îți dai seama. Schimbi cartușul imediat ce se aprinde indicatorul roșu sau după perioada specificată pe ambalaj.

Tocătoarele de bucătărie acumulează bacterii în crăpături

Când tai carnea și legumele, lama cuțitului lasă șanțuri pe suprafața tocătorului. Microbii intră în aceste ciobituri și devin imposibil de curățat:

Tocătoarele din plastic le înlocuiești la fiecare doi ani.

Tocătoarele din lemn rezistă mai bine și le schimbi o dată la cinci ani.

Periile de baie le reînnoiești la fiecare șase luni.

Perna de dormit se schimbă o dată la doi ani

Perna intră în contact direct cu fața ta în fiecare noapte. În țesătura ei se adună celule moarte, transpirație și praf. Când observi că perna își pierde forma, face umflături sau îți provoacă dureri de gât dimineața, cumpări una nouă fără să stai pe gânduri.

Când îți distruge salteaua uzată somnul

O saltea veche strânge bacterii și nu îți mai oferă suportul corect pentru coloană. O schimbi, în medie, după opt ani de utilizare, însă durata ei depinde și de material:

Salteaua din spumă cu memorie rezistă până la zece ani.

Salteaua din latex natural durează între 15 și 25 de ani.

Salteaua din latex sintetic rezistă între cinci și ten ani.

Cumperi o saltea nouă când auzi arcuri scârțâind, când te trezești cu dureri de spate sau când observi că alergiile ți se agravează peste noapte.

Înlocuiești periuța de dinți la fiecare trei luni

Periuța de dinți își pierde eficiența după 90 de zile de utilizare. Perii devin moale, se tocesc și încep să strângă bacterii. Dacă o folosești mai mult timp, reintroduci germenii în cavitatea bucală la fiecare periaj și te expui la carii, respirație urât mirositoare sau sângerări gingivale.

Editor: Raluca Toma