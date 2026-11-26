Un studiu științific recent dă speranțe cu privire la posibilitatea de a preveni sau de a inversa procesul de încărunțire. Timp de ani de zile, s-a considerat că albirea părului este un semn inevitabil al îmbătrânirii, însă procesul care face părul grizonant nu depinde numai de vârstă.

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Explicația privind albirea părului părea simplă până acum: pe măsură ce îmbătrânim, părul își pierde culoarea naturală și devine gri sau alb. Cu toate acestea, cercetările științifice făcute de curând au pus la îndoială această teorie. Un studiu publicat în revista științifică „Nature‟ de către cercetători de la New York University Grossman School of Medicine a arătat că există un mecanism cheie în spatele apariției firelor de păr albe.

Albirea părului nu depinde doar de vârstă

Specialiștii în biologia celulară au început să examineze ce se întâmplă, mai exact, în interiorul foliculului pilos – locul în care își are originea fiecare fir de păr. Aceștia au descoperit că procesul care duce la încărunțire ar putea fi legat de comportamentul unor celule specifice, care controlează pigmentarea. Această descoperire a atras atenția comunității științifice, deoarece sugerează că procesul de încărunțire nu depinde exclusiv de vârstă. De fapt, acesta ar putea fi corelat cu un mecanism biologic specific care, dacă ar fi pe deplin înțeles, ar putea deschide calea către noi metode de a preveni sau chiar de a inversa apariția firelor de păr albe sau gri.

În ce constă procesul de încărunțire?

Oamenii de știință au analizat comportamentul celulelor stem melanocitare responsabile pentru producerea melaninei, acel pigment care conferă culoare părului. Cercetătoarea Mayumi Ito, autorul principal al studiului, a explicat că mobilitatea acestor celule stem este esențială pentru menținerea culorii părului.

În condiții normale, pe măsură ce părul crește, aceste celule se deplasează între diferite compartimente din interiorul foliculului pilos. Această mișcare permite celulelor să se maturizeze și să producă proteina necesară pentru generarea pigmentului.

În anumite cazuri, aceste celule pot rămâne imobilizate într-o zonă a foliculului asemănătoare unei proeminențe. Când se întâmplă aceasta, anumite proteine care, de obicei, declanșează procesul de regenerare celulară, încetează să mai stimuleze aceste celule. Prin urmare, celulele nu mai produc pigment și părul își pierde culoarea naturală.

Descoperirea poate duce la găsirea unui leac

Rezultatele studiului deschid posibilitatea ca oamenii de știință să inverseze procesul de încărunțire. Dacă mișcarea celulelor stem melanocitare ar putea fi reactivată, părul și-ar putea recăpăta capacitatea de a produce pigment. Experimentele de laborator au arătat că celulele care continuă să se deplaseze în interiorul foliculului pilos își păstrează capacitatea de a genera culoarea părului. Problema apare atunci când acest sistem începe să se deterioreze odată cu înaintarea în vârstă. Acest lucru ar explica de ce părul tinde să încărunțească pe măsură ce trec anii, deși procesul nu depinde exclusiv de vârstă.

Cercetări efectuate la Universitatea Harvard au arătat că, deși stresul nu cauzează direct apariția părului cărunt, acesta poate accelera îmbătrânirea foliculilor piloși prin creșterea ritmului ciclului de regenerare a părului. Oamenii de știință consideră că, dacă cercetările viitoare confirmă faptul că același mecanism are loc și la oameni, s-ar putea dezvolta un tratament care să facă posibilă reactivarea celulelor stem care produc pigment, prevenirea apariției părului cărunt și restabilirea culorii naturale a părului.