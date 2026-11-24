Pielea din zona gâtului se numără printre cele mai expuse la apariția semnelor de îmbătrânire. Ridurile fine, aspectul creponat și pierderea fermității sunt probleme frecvente, mai ales cu înaintarea în vârstă. Pot cremele să îmbunătățească aspectul acestei zone? Un chirurg plastician explică ce ingrediente merită incluse în rutina de îngrijire și când produsele cosmetice nu mai sunt suficiente.

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De ce se lasă pielea de pe gât

Odată cu înaintarea în vârstă, producția de colagen și elastină scade treptat, iar pielea își pierde din fermitate și elasticitate. Aceste transformări pot fi accelerate de expunerea la soare, deshidratare și modificările de greutate.

La nivelul gâtului, pielea poate căpăta un aspect subțire, uscat și creponat, iar în unele cazuri apare un exces vizibil de țesut sub bărbie. Această modificare este cunoscută popular sub denumirea de „gât de curcan”.

Potrivit chirurgului plastician și reconstructiv Michael Bassiri-Tehrani, citat de publicația InStyle, produsele cosmetice pot îmbunătăți textura și hidratarea pielii, dar nu pot elimina excesul semnificativ de piele.

Dacă pielea este atât de lăsată încât trebuie ridicată cu degetele pentru a obține aspectul dorit, cremele nu vor avea un efect similar cu cel al unei intervenții chirurgicale.

Retinolul, pentru riduri fine și textură neregulată

Unul dintre ingredientele recomandate de specialist este retinolul, un derivat al vitaminei A folosit frecvent în produsele anti-îmbătrânire.

Acesta stimulează reînnoirea celulară și poate susține producția de colagen, contribuind în timp la estomparea ridurilor fine și la îmbunătățirea texturii pielii.

Medicul menționează produse precum RoC Crepe Repair Face and Neck Firming Cream și Shani Darden Retinol Reform Serum, concepute pentru a îmbunătăți aspectul pielii creponate.

Cu toate acestea, retinolul nu poate ridica pielea care și-a pierdut considerabil fermitatea. Rezultatele sunt treptate și vizează în principal textura și aspectul ridurilor superficiale.

Cum îl folosești: Dacă nu ai mai folosit retinol, începe cu aplicări rare, de două ori pe săptămână, și crește frecvența în funcție de toleranța pielii. Aplică produsul seara, pe pielea uscată, și folosește protecție solară în timpul zilei. Retinoizii trebuie evitați în timpul sarcinii.

Acidul hialuronic, pentru hidratare și aspect mai neted

Al doilea ingredient recomandat este acidul hialuronic, cunoscut pentru capacitatea de a atrage și reține apa în piele.

Prin hidratare, acesta poate reduce temporar aspectul ridurilor fine cauzate sau accentuate de uscăciune, oferind pielii un aspect mai neted și mai suplu.

Pentru persoanele cu piele sensibilă sau care nu tolerează retinolul, medicul recomandă o cremă hidratantă precum Ever HydraLift Moisture Injection Cream.

Spre deosebire de retinol, acidul hialuronic nu stimulează în mod direct reînnoirea celulară, dar poate îmbunătăți confortul și aspectul pielii uscate.

Poate fi folosit zilnic, dimineața și seara, inclusiv în combinație cu alte ingrediente cosmetice.

Ce alte ingrediente pot ajuta

Pe lângă retinol și acid hialuronic, formulele cu peptide pot completa rutina de îngrijire a gâtului. Aceste ingrediente sunt folosite în produse care urmăresc îmbunătățirea aspectului și elasticității pielii, deși eficiența lor diferă în funcție de formulă.

Specialistul în frumusețe menționează produse precum The Ordinary Multi-Peptide + HA Serum, Gold Bond Retinol Overnight Body and Face Lotion și SkinMedica HA Hydra Collagen Hydrator Serum.

Alegerea produsului trebuie făcută în funcție de tipul pielii, toleranța la ingredientele active și problemele pe care dorești să le atenuezi, nu doar de prețul sau promisiunile de pe ambalaj.

Cum îngrijești corect pielea de pe gât

Pentru a menține pielea hidratată și a limita accentuarea semnelor de îmbătrânire, rutina de îngrijire poate cuprinde câțiva pași simpli.

Curățare delicată. Folosește un produs blând, care îndepărtează impuritățile fără să usuce excesiv pielea.

Hidratare zilnică. Aplică o cremă cu acid hialuronic sau alte ingrediente hidratante, inclusiv pe gât și decolteu.

Retinol, dacă este tolerat. Introdu-l treptat în rutina de seară și evită aplicarea pe pielea iritată.

Protecție solară. Aplică zilnic un produs cu SPF 30 sau mai mare pe zonele expuse, inclusiv pe gât. Radiațiile ultraviolete contribuie la degradarea colagenului și la apariția ridurilor.

Editor: Raluca Toma