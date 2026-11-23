Centella asiatica este o plantă folosită în formule dermato-cosmetice pentru efectul său calmant și pentru susținerea barierei cutanate. O recunoști frecvent sub denumirea „cica”, pe seruri, creme sau balsamuri destinate pielii sensibile, iritate ori deshidratate.

Dacă observi roșeață temporară, senzație de piele care „ține” sau disconfort după frig, vânt, exfoliere ori folosirea mai multor produse active, Centella poate avea un loc util în rutina ta. Totuși, rezultatele depind de concentrație, formula completă și aplicarea consecventă, nu doar de prezența plantei pe etichetă.

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Ce este Centella asiatica și cum o recunoști pe etichetă

Centella asiatica este o plantă erbacee originară din zonele umede ale Asiei. Industria cosmetică folosește extracte obținute din plantă și compuși izolați din aceasta, incluși în produse pentru față și corp. Poți explora formule care folosesc Centella pentru a-ți îmbunătăți sănătatea pielii.

Pe lista INCI, adică lista internațională a ingredientelor cosmetice, poți identifica mai multe denumiri:

Centella asiatica extract – extract vegetal cu mai mulți compuși naturali;

Cica – prescurtare folosită frecvent pe ambalaj;

Gotu kola sau „tiger grass” – denumiri populare ale plantei;

Madecassoside, asiaticoside, acid asiatic și acid madecassic – compuși activi extrași din Centella.

Un produs care menționează „cica” nu oferă automat aceeași experiență ca altul. Citește lista completă de ingrediente, mai ales dacă ai piele reactivă. Parfumul, alcoolul denaturat sau anumite uleiuri volatile pot provoca disconfort, chiar dacă formula include Centella.

Cum acționează Centella asiatica asupra pielii?

Centella conține triterpene, o categorie de compuși naturali studiați pentru acțiunea lor asupra pielii. Madecassozidul și asiaticozidul apar frecvent în produsele concepute pentru calmare și reparare cutanată.

În majoritatea cazurilor, formulele cu Centella pot susține:

reducerea senzației de usturime sau tensiune provocate de iritații ușoare;

bariera cutanată, stratul exterior care limitează pierderea apei;

protecția antioxidantă împotriva stresului oxidativ produs de radiații UV și poluare;

procesele naturale prin care pielea își reface aspectul după mici agresiuni externe.

Centella nu tratează afecțiuni dermatologice și nu înlocuiește evaluarea medicală. Dacă roșeața persistă, apar leziuni dureroase sau pielea se descuamează intens, programează un consult dermatologic.

Beneficiile Centellei în rutina ta

Pentru pielea sensibilă. O cremă fără parfum, cu Centella și pantenol, poate reduce disconfortul apărut după expunerea la temperaturi scăzute sau după folosirea excesivă a exfolianților. Aplic-o pe pielea curată, înainte ca senzația de uscăciune să devină intensă.

Pentru pielea deshidratată. Centella susține bariera pielii, însă nu asigură singură hidratarea. Caută formule care includ glicerină, ceramide, acid hialuronic sau squalan. Acești compuși atrag apa în straturile superficiale ale pielii ori reduc evaporarea ei.

Pentru tenul predispus la imperfecțiuni. Ingredientul poate calma aspectul roșu al leziunilor inflamatorii. Nu elimină comedoanele, adică punctele negre și albe, și nu controlează singur excesul de sebum. Păstrează o rutină simplă și discută cu dermatologul dacă acneea persistă.

Pentru pielea matură. Acțiunea antioxidantă completează rutina de îngrijire, mai ales dacă aplici zilnic protecție solară. Produsele cu Centella nu șterg ridurile profunde, însă pot contribui la un aspect mai confortabil și mai bine hidratat al pielii.

Centella pentru cicatrici, vergeturi și pielea care se reface

Poți găsi Centella în geluri și creme pentru zone cu cicatrici sau vergeturi. În aceste situații, ingredientul poate susține elasticitatea pielii și confortul local, mai ales dacă aplici produsul constant pe semne recente.

Așteaptă-te la schimbări graduale. Produsele topice nu elimină complet cicatricile vechi, adânci sau vergeturile mature. Aplică produsul doar pe pielea intactă. O rană deschisă, o arsură importantă, o zonă infectată sau o cicatrice postoperatorie recentă necesită indicația medicului care urmărește cazul.

Pentru ce tipuri de piele este potrivită?

Centella se potrivește în multe rutine, dacă alegi textura corectă:

tenul sensibil sau reactiv poate beneficia de seruri și creme fără parfum;

tenul uscat răspunde bine la creme cu lipide, ceramide și agenți emolienți;

tenul mixt ori gras poate prefera geluri, esențe sau seruri cu textură lejeră;

tenul cu imperfecțiuni poate folosi Centella ca ingredient calmant;

pielea matură o poate integra alături de hidratare și protecție solară.

Dacă ai rozacee, eczemă sau dermatită, evită să alegi produsele exclusiv pe baza recomandărilor online. Dermatologul poate diferenția o iritație temporară de o afecțiune care are nevoie de îngrijire specifică.

Ce forme de produse poți alege?

Serurile și fiolele se aplică după curățare și înainte de cremă. Ele se potrivesc dacă vrei o rutină scurtă sau ai ten mixt.

Cremele oferă confort pielii uscate și pot ajuta bariera cutanată. Alege o textură mai densă iarna și una mai ușoară vara.

Gelurile și balsamurile de corp se pot aplica pe zone uscate, cum ar fi coatele, gambele sau abdomenul. Respectă instrucțiunile producătorului și evită aplicarea pe pielea lezată.

Produsele de curățare cu Centella pot completa rutina, dar stau puțin timp în contact cu pielea. Pentru rezultate stabile, bazează-te mai ales pe un produs care rămâne pe piele, precum un ser sau o cremă.

Cum o introduci în rutina zilnică?

Introdu câte un produs nou pe rând. Astfel, poți observa mai ușor ce tolerează pielea ta.

Dimineața, urmează o ordine simplă: curățare blândă, ser sau cremă cu Centella, cremă hidratantă dacă ai nevoie, apoi protecție solară cu spectru larg. Seara, curăță tenul, aplică produsul calmant și continuă cu crema hidratantă.

Dacă folosești exfolianți cosmetici sau alte ingrediente active, nu crește frecvența lor doar pentru că ai adăugat Centella în rutină. Pielea reacționează mai bine la schimbări treptate.

Cu ce ingrediente o poți combina

Centella se asociază frecvent cu ingrediente care sprijină hidratarea și confortul cutanat:

ceramide, pentru susținerea barierei pielii;

pantenol, cunoscut și ca provitamina B5;

glicerină și acid hialuronic, utile pentru pielea deshidratată;

niacinamidă, o formă de vitamina B3 folosită în formule pentru sebum și aspect neuniform;

alantoină, ingredient calmant întâlnit în multe creme reparatoare.

Verifică toleranța formulei complete, mai ales dacă ai istoric de dermatită de contact sau alergii cutanate.

Cum alegi un produs cu Centella?

Alege produsul după nevoia reală a pielii tale. Pentru ten deshidratat, caută o cremă cu lipide și umectanți. Pentru senzația temporară de disconfort, poți încerca un ser cu textură ușoară. Dacă pielea reacționează ușor, evită formulele intens parfumate și introdu produsul treptat.

Citește eticheta, respectă modul de aplicare și cere ajutorul farmacistului sau dermatologului dacă nu știi ce variantă ți se potrivește.

Acest articol are scop informativ și nu înlocuiește consultul medical de specialitate. Pentru simptome persistente sau modificări îngrijorătoare ale pielii, discută cu medicul dermatolog sau cu farmacistul.