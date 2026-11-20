Croielile asimetrice, în tendințele sezonului toamnă-iarnă 2026. Cum le porți pentru un look modern și elegant?
Rochii cu tivuri inegale, fuste cu linii în diagonală și bluze cu un umăr gol – croielile asimetrice sunt una dintre cele mai importante tendințe de modă din toamna anului 2026.
Aceste croieli dau un aer original hainelor pe care le porți în fiecare zi și le conferă eleganță.
O rochie simplă, o fustă de lungime medie sau un pulover obișnuit pot părea deosebite dacă au un singur detaliu: croiala asimetrică.
În acest sezon, designerii folosesc tivuri care nu sunt drepte, decolteuri care lasă doar un umăr la vedere și falduri care se potrivesc cu forma corpului. Toate acestea creează haine moderne, feminine și care se pot purta atât la serviciu, cât și la petreceri.
Cum să porți hainele asimetrice
Ca să ai o ținută atrăgătoare, trebuie să fii atentă la echilibrul proporțiilor!
Dacă porți o fustă medie cu tivul în diagonală, poart-o cu o cămașă simplă sau cu un pulover subțire, care are o singură culoare.
Rochiile asimetrice merg foarte bine cu cizme care ajung până la genunchi sau cu botine cu toc. Bluzele care au doar un umăr acoperit pot fi purtate cu pantaloni care au talia înaltă.
Pentru a afișa un aspect elegant, alege haine din materiale care cad frumos pe trup și fac falduri mici. Nu purta bijuterii sau accesorii prea mari sau care se observă prea mult. Lasă croiala hainelor să fie cea mai importantă parte a ținutei tale!
Nu trebuie să îți cumperi haine noi pentru a fi la modă. Ai nevoie doar de o singură haină bine aleasă, care să facă și celelalte haine pe care le porți să arate bine.
Pont util!
Hainele asimetrice pot face orice corp să arate bine. Tivurile în diagonală fac picioarele să pară mai lungi, iar faldurile puse unde trebuie pot face talia să pară mai subțire sau pot ascunde părți ale corpului pe care nu vrei să le arăți.
Editor: Raluca Toma