Rochii cu tivuri inegale, fuste cu linii în diagonală și bluze cu un umăr gol – croielile asimetrice sunt una dintre cele mai importante tendințe de modă din toamna anului 2026.

Foto: Imagine generată cu IA

Aceste croieli dau un aer original hainelor pe care le porți în fiecare zi și le conferă eleganță.

Foto: Rochie asimetrică, MIZAR

O rochie simplă, o fustă de lungime medie sau un pulover obișnuit pot părea deosebite dacă au un singur detaliu: croiala asimetrică.

Foto: Rochie midi cu bază asimetrică, MOHITO

În acest sezon, designerii folosesc tivuri care nu sunt drepte, decolteuri care lasă doar un umăr la vedere și falduri care se potrivesc cu forma corpului. Toate acestea creează haine moderne, feminine și care se pot purta atât la serviciu, cât și la petreceri.

Foto: Bluză-rochie fără mâneci, ORSAY

Cum să porți hainele asimetrice

Ca să ai o ținută atrăgătoare, trebuie să fii atentă la echilibrul proporțiilor!

Foto: Fustă asimetrică bej, MOHITO

Dacă porți o fustă medie cu tivul în diagonală, poart-o cu o cămașă simplă sau cu un pulover subțire, care are o singură culoare.

Foto: Rochie de zi Desigual, ZALANDO

Rochiile asimetrice merg foarte bine cu cizme care ajung până la genunchi sau cu botine cu toc. Bluzele care au doar un umăr acoperit pot fi purtate cu pantaloni care au talia înaltă.

Foto: Bluză asimetrică roz cu detalii, MOHITO

Pentru a afișa un aspect elegant, alege haine din materiale care cad frumos pe trup și fac falduri mici. Nu purta bijuterii sau accesorii prea mari sau care se observă prea mult. Lasă croiala hainelor să fie cea mai importantă parte a ținutei tale!

Foto: Pulover tip capă asimetric, ZALANDO

Nu trebuie să îți cumperi haine noi pentru a fi la modă. Ai nevoie doar de o singură haină bine aleasă, care să facă și celelalte haine pe care le porți să arate bine.

Foto: Bluză lungă asimetrică, în colțuri, BONPRIX

Pont util!

Hainele asimetrice pot face orice corp să arate bine. Tivurile în diagonală fac picioarele să pară mai lungi, iar faldurile puse unde trebuie pot face talia să pară mai subțire sau pot ascunde părți ale corpului pe care nu vrei să le arăți.

Foto: Fustă midi asimetrică, NEXT

Editor: Raluca Toma