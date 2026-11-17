Certurile, banii și lipsa de comunicare se numără printre cele mai frecvente motive pentru care o căsnicie se destramă. Care dintre acești factori poate prezice cel mai bine riscul de divorț? Cercetătorii au urmărit 368 de cupluri timp de 12 ani și au analizat atât relația lor, cât și experiențele personale cu care fiecare partener a intrat în căsnicie. Rezultatele sugerează că trecutul emoțional al femeilor ar putea avea un rol mult mai mare decât se credea, iar modul în care partenerii comunică face diferența.

Foto: Magnific

Ce au descoperit cercetătorii după 12 ani

O căsnicie nu se destramă, de obicei, din cauza unui singur motiv. Conflictele, dificultățile financiare, diferențele de personalitate sau experiențele grele din trecut pot afecta relația dintre parteneri.

Pentru a înțelege care dintre acești factori are cea mai mare putere de predicție, o echipă de cercetători au studiat evoluția a 368 de cupluri heterosexuale din Los Angeles, căsătorite de cel mult șase luni la începutul studiului.

Cercetarea a început între anii 2009-2010 și s-a încheiat în 2021-2022. Pe parcursul celor 12 ani, cercetătorii au urmărit evoluția relațiilor și au înregistrat cuplurile care s-au separat sau au divorțat.

La sfârșitul studiului, 39% dintre cupluri divorțaseră.

Rezultatele, publicate în „Journal of Personality and Social Psychology“, au arătat că, dintre cei șase factori principali analizați simultan, vulnerabilitățile personale ale soțiilor au reprezentat singurul predictor statistic semnificativ al divorțului.

Acest lucru nu înseamnă că femeile sunt vinovate de destrămarea căsniciei, ci că anumite experiențe și dificultăți personale au fost asociate cu un risc mai mare de divorț în grupul studiat.

Ce factori au fost studiați

Cercetătorii au studiat șase categorii de factori care ar fi putut influența stabilitatea căsniciei:

1. Vulnerabilitățile personale ale soțului;

2. Vulnerabilitățile personale ale soției;

3. Modul în care cei doi parteneri comunicau;

4. Situația socioeconomică a cuplului;

5. Nivelul de satisfacție al soțului față de relație;

6. Nivelul de satisfacție al soției față de relație.

Pentru evaluarea vulnerabilităților personale, specialiștii au luat în considerare experiențele grele din copilărie, istoricul de abuz fizic sau sexual, consumul problematic de substanțe, emoțiile negative frecvente și situația maritală a părinților.

Stilul de comunicare a fost evaluat prin înregistrarea video a unor discuții între parteneri despre probleme din relație. Ulterior, interacțiunile au fost analizate de cercetători pregătiți.

Situația socioeconomică a inclus veniturile, nivelul de educație, stabilitatea locului de muncă, dificultățile financiare și venitul mediu din cartierul în care locuiau participanții.

Experiențele grele din trecut pot influența căsnicia

Potrivit rezultatelor, femeile care au raportat mai multe vulnerabilități personale la începutul căsniciei au avut o probabilitate mai mare de a divorța în următorii 12 ani.

Printre experiențele și dificultățile analizate s-au numărat abuzurile din copilărie, consumul problematic de substanțe, emoțiile negative frecvente și faptul de a nu fi crescut într-o familie cu părinți căsătoriți.

Cercetătorii au descoperit că această asociere s-a menținut chiar și după luarea în considerare a celorlalți cinci factori.

De asemenea, vulnerabilitățile soțiilor au fost asociate cu timpul scurs până la destrămarea căsniciei. Cu cât acestea erau mai numeroase, cu atât divorțul tindea să apară mai repede.

Specialiștii subliniază însă că aceste rezultate sunt statistice și nu pot prezice cu certitudine evoluția unei anumite relații.

Faptul că o persoană a avut experiențe grele nu înseamnă că va avea o căsnicie nereușită.

Comunicarea poate reduce riscul de divorț

Una dintre cele mai importante descoperiri ale cercetării privește rolul comunicării dintre parteneri.

Chiar dacă vulnerabilitățile soțiilor au fost cel mai puternic predictor statistic al divorțului, influența lor a fost mult mai mică în cuplurile care comunicau bine.

În relațiile în care partenerii arătau căldură, foloseau umorul, găseau soluții împreună și evitau ostilitatea, riscul suplimentar asociat vulnerabilităților femeilor a dispărut în mare parte.

Cu alte cuvinte, experiențele grele din trecut nu au avut aceeași influență asupra tuturor căsniciilor.

Modul în care partenerii discutau despre probleme și gestionau conflictele a fost asociat cu o evoluție diferită a relației.

Ce înseamnă o comunicare bună în cuplu

În cadrul studiului, cercetătorii nu s-au mulțumit doar cu întrebările despre cât de bine considerau partenerii că se înțeleg.

Aceștia au analizat interacțiunile reale, înregistrând discuțiile despre subiecte dificile din relație.

Printre comportamentele asociate cu o comunicare eficientă s-au numărat exprimarea căldurii și a afecțiunii, folosirea umorului și capacitatea de a căuta soluții practice.

La polul opus s-au aflat ostilitatea și reacțiile care îngreunau rezolvarea conflictelor.

În viața de zi cu zi, aceste diferențe pot apărea în situații comune, cum ar fi împărțirea treburilor casnice, gestionarea cheltuielilor sau stabilirea responsabilităților față de copii.

De exemplu, o discuție despre bani poate deveni un conflict prelungit atunci când partenerii își fac reproșuri și se învinovățesc reciproc.

Aceeași problemă poate fi abordată diferit atunci când fiecare își exprimă îngrijorările, îl ascultă pe celălalt și încearcă să găsească o soluție acceptabilă pentru amândoi.

Rezultatele cercetării arată cât de importantă este comunicarea în relațiile în care unul sau ambii parteneri au avut experiențe personale grele.

Editor: Raluca Toma