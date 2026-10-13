Cum îți poți îmbunătăți relația de cuplu printr-un obicei banal. Ce au descoperit cercetătorii

O activitate simplă, pe care multe persoane o fac deja pentru a-și menține sănătatea, ar putea avea efecte importante și asupra vieții de cuplu. Un studiu realizat de cercetători de la Universitatea Brigham Young din Statele Unite arată că partenerii care fac mișcare împreună tind să comunice mai bine, să resimtă mai puțin stres în căsnicie și să gestioneze mai eficient conflictele. Printre cele mai accesibile soluții se numără mersul pe jos în doi, fără să fie nevoie de echipamente speciale sau de antrenamente solicitante.

Cum îți poți îmbunătăți relația de cuplu printr-un obicei banal. Foto: arhiva

De ce sportul făcut în doi poate consolida o relație

Cercetarea, publicată în revista științifică Family Relations, a analizat datele provenite de la aproape 1.700 de cupluri tinere căsătorite. Studiul a fost realizat în cadrul proiectului național Couple Relationships and Transition Experiences (CREATE), iar echipa a fost condusă de Jeremy Yorgason și Ashlyn Hiatt Mildenhall.

Rezultatele indică o asociere între activitatea fizică practicată împreună și o mai bună funcționare a relației. Partenerii care fac mișcare în doi au raportat niveluri mai reduse de stres marital și o capacitate mai bună de a aborda neînțelegerile.

Potrivit datelor analizate, aproximativ 60% dintre participanți au declarat că fac exerciții fizice. Cu toate acestea, numai o treime dintre cei care au această preocupare aleg să se antreneze alături de partener.

Cercetătorii au observat că atât activitatea fizică individuală, cât și cea desfășurată în cuplu pot fi asociate cu beneficii pentru relație. Totuși, mișcarea practicată împreună a prezentat o legătură mai puternică cu o comunicare sănătoasă între parteneri.

Mersul pe jos, un obicei simplu care apropie partenerii

Nu este nevoie ca partenerii să meargă la sală în fiecare zi sau să urmeze același program sportiv pentru a petrece timp de calitate împreună. O plimbare în parc, o ieșire pe jos după cină sau o scurtă tură prin cartier pot deveni ocazii de reconectare.

Mersul pe jos a fost cea mai populară formă de activitate fizică menționată de participanții la studiu. Un posibil avantaj al acesteia este faptul că permite conversația într-un cadru relaxat, departe de telefoane, sarcini casnice sau alte surse de distragere a atenției.

În timpul unei plimbări, partenerii pot discuta despre lucrurile care îi preocupă, își pot împărtăși experiențele de peste zi și pot acorda mai multă atenție nevoilor celuilalt.

În plus, faptul că activitatea este ușor de integrat în programul zilnic o face accesibilă inclusiv persoanelor care nu au timp pentru antrenamente complexe. Importantă nu este performanța sportivă, ci oportunitatea de a petrece timp împreună în mod regulat.

Cum poate contribui mișcarea la o comunicare mai bună

Comunicarea este unul dintre aspectele esențiale ale unei relații stabile. Atunci când responsabilitățile profesionale, grijile financiare și obligațiile familiale se acumulează, timpul dedicat conversațiilor poate deveni tot mai redus.

Activitățile fizice realizate în doi pot crea un context favorabil dialogului. În locul unei discuții purtate în grabă, între două sarcini, partenerii au ocazia să se asculte și să vorbească fără presiunea altor obligații imediate.

Asocierea observată de cercetători între mișcarea în cuplu și comunicarea mai sănătoasă sugerează că activitățile comune pot avea un rol important în viața de zi cu zi.

Totuși, rezultatele nu înseamnă că sportul rezolvă automat problemele de comunicare. Felul în care partenerii se ascultă, își exprimă emoțiile și răspund la nevoile celuilalt rămâne esențial pentru construirea unei relații echilibrate.

Mai puțin stres în căsnicie și o gestionare mai bună a conflictelor

Neînțelegerile sunt firești în orice relație, însă modul în care sunt abordate poate influența satisfacția partenerilor. Potrivit cercetării, persoanele care fac mișcare împreună au raportat mai puțin stres asociat căsniciei și o gestionare mai eficientă a conflictelor.

Un posibil factor este timpul petrecut împreună în activități plăcute, care le permite partenerilor să mențină o legătură dincolo de responsabilitățile cotidiene.

Plimbările și antrenamentele comune pot deveni momente în care cei doi își oferă sprijin reciproc, își împărtășesc preocupările și își consolidează sentimentul de apropiere.

Este important de precizat că studiul evidențiază asocieri între aceste comportamente și calitatea relației, fără să demonstreze că mișcarea în doi este singura cauză a unei comunicări mai bune sau a reducerii conflictelor.

De ce este important să găsești timp pentru activități în doi

Pentru cuplurile care jonglează cu serviciul, îngrijirea copiilor și alte responsabilități, găsirea unui interval comun poate fi dificilă. Tocmai de aceea, activitățile care nu necesită pregătiri speciale pot fi mai ușor de transformat într-un obicei.

O plimbare de seară, o ieșire în weekend sau un traseu parcurs împreună după program pot reprezenta începutul unei rutine comune. Partenerii pot alege durata și ritmul în funcție de preferințe, fără să transforme activitatea într-o obligație suplimentară.

Constanța poate fi mai importantă decât intensitatea efortului. Un obicei simplu, repetat în mod regulat, oferă ocazii de interacțiune și apropiere pe care un program încărcat le poate elimina treptat.