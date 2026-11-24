Un proiect desprins parcă din filmele science-fiction ar putea deveni realitate în următorii ani. Palmer Luckey, antreprenorul care a fondat Oculus VR și compania de tehnologie militară Anduril, pregătește construirea unei uriașe platforme plutitoare în largul coastelor Statelor Unite. Denumit SLAB, proiectul ar urma să găzduiască industrii importante și să fie proiectat pentru o durată de viață de până la 1.000 de ani.

Un proiect desprins parcă din filmele science-fiction ar putea deveni realitate Foto: Palmer Luckey

Ideea lui Palmer Luckey este aceea de a crea un spațiu industrial amplasat în apele internaționale, unde companiile să poată desfășura activități economice fără o parte dintre restricțiile administrative și legislative aplicabile pe teritoriul american.

Platforma ar putea găzdui afaceri din domenii diverse, de la industria metalurgică și cercetare medicală până la rafinarea petrolului, producția chimică și desalinizarea apei. Inițiativa ar putea schimba modul în care sunt concepute infrastructurile industriale de mari dimensiuni.

SLAB, orașul plutitor imaginat de fondatorul Oculus VR

Proiectul SLAB reprezintă o ambiție mai veche a antreprenorului american. Palmer Luckey își dorește să construiască o structură masivă pe ocean, care să ofere companiilor spațiul și infrastructura necesare pentru activități greu de dezvoltat în zonele urbane sau industriale tradiționale.

Potrivit explicațiilor oferite de acesta, unul dintre principalele avantaje ar fi reducerea costurilor asociate achiziționării terenurilor, dar și posibilitatea desfășurării unor activități într-un cadru legislativ diferit de cel aplicabil în statele americane.

„Scopul era să fie mai ieftin decât terenul și să nu fie supus legilor statale și locale care afectează industrii americane esențiale precum prelucrarea metalelor, cercetarea și tratamentele medicale, desalinizarea, rafinarea petrolului, ingineria chimică și altele”, a explicat Palmer Luckey, potrivit publicației New York Post.

Antreprenorul consideră că anumite reglementări existente pot îngreuna dezvoltarea unor sectoare industriale strategice, iar o platformă amplasată în afara apelor teritoriale americane ar putea reprezenta o alternativă.

O construcție gândită să reziste un mileniu

Unul dintre cele mai spectaculoase detalii despre SLAB este durata de funcționare propusă. Palmer Luckey susține că structura ar trebui să reziste până la 1.000 de ani, ceea ce ar transforma proiectul într-o infrastructură cu o longevitate neobișnuită.

Planurile nu au apărut peste noapte. Potrivit antreprenorului, ideea a început să prindă contur în 2014, după ce Facebook a achiziționat Oculus, compania de realitate virtuală fondată de acesta, într-o tranzacție evaluată la aproximativ două miliarde de dolari.

O parte din resursele financiare obținute în urma vânzării ar fi fost direcționate către dezvoltarea conceptului. Ulterior, în 2017, Luckey și câțiva colaboratori ar fi atras finanțare pentru proiect, la o evaluare de un miliard de dolari.

Deși susține că au fost făcute progrese importante, miliardarul recunoaște că materializarea unei asemenea construcții presupune încă numeroase etape tehnice și logistice.

Unde ar putea fi amplasat orașul plutitor

Poziționarea platformei este esențială pentru întregul concept. Palmer Luckey a indicat o distanță de aproximativ trei mile față de coastă atunci când a fost întrebat cât de departe ar trebui construită structura pentru a evita jurisdicția SUA.

Totuși, amplasarea în larg nu înseamnă automat lipsa oricăror reguli. Regimul juridic al apelor internaționale și drepturile statelor asupra zonelor maritime sunt aspecte complexe, care ar trebui analizate înainte de implementarea proiectului.

Pe lângă provocările juridice, construcția unei platforme industriale de asemenea dimensiuni ar ridica probleme inginerești considerabile.

Expunerea permanentă la apa sărată, coroziunea, condițiile meteorologice extreme, mentenanța instalațiilor și transportul materiilor prime sunt doar câteva dintre dificultățile care ar trebui rezolvate.

Potrivit informațiilor publicate de TechRadar, SLAB ar urma să ofere infrastructură pentru activități industriale care necesită suprafețe extinse și echipamente specializate.

Deocamdată, nu există un calendar oficial al lucrărilor, o amplasare exactă sau un set complet de specificații tehnice care să permită evaluarea fezabilității construcției.

De ce proiectul este diferit de un simplu centru de date plutitor

Planurile lui Palmer Luckey au atras atenția după apariția unor informații potrivit cărora antreprenorul ar pregăti un centru de date destinat inteligenței artificiale, instalat pe o platformă plutitoare.

Acesta a respins însă ideea că SLAB ar fi fost conceput exclusiv pentru găzduirea unor astfel de centre de date. Potrivit explicațiilor sale, proiectul are o istorie mai lungă și urmărește dezvoltarea unei infrastructuri industriale mult mai complexe.

Pentru a ilustra viziunea sa, Luckey a publicat pe rețeaua X o imagine realizată cu ajutorul inteligenței artificiale. Reprezentarea înfățișează o construcție uriașă pe ocean, cu clădiri, facilități industriale și spații verzi, asemănătoare unui oraș modern construit pe apă.

Astfel, SLAB depășește ideea unei simple platforme tehnice și se apropie de conceptul unei comunități industriale plutitoare.

Seasteading, visul miliardarilor din tehnologie

Inițiativa lui Palmer Luckey se înscrie într-un curent cunoscut sub numele de seasteading. Acesta presupune construirea unor comunități permanente sau de lungă durată pe mare, cu infrastructură proprie și, în unele cazuri, cu ambiția de a funcționa independent de sistemele administrative tradiționale.

Conceptul a atras de-a lungul timpului interesul mai multor investitori din industria tehnologiei. Un exemplu este Peter Thiel, cofondator al PayPal, care a finanțat în 2008 The Seasteading Institute cu 1,7 milioane de dolari.

Organizația promova dezvoltarea unor așezări plutitoare care să ofere noi modele de organizare socială și economică. Cu toate acestea, în 2017, Peter Thiel a ajuns la concluzia că o asemenea inițiativă nu era fezabilă în forma propusă.

Rămâne de văzut dacă Palmer Luckey va reuși să transforme SLAB într-o construcție reală. Dacă proiectul va trece de obstacolele tehnice, financiare și juridice, acesta ar putea deveni unul dintre cele mai ambițioase experimente de infrastructură plutitoare concepute până acum.