După ce a îndurat opt ani de detenție în sistemul penitenciar din China, profesorul și teologul român Marius Balo duce acum o luptă dramatică în fața Ministerului Justiției din București.

Gest extrem pentru salvarea unei femei necunoscute. Foto: Antena 3 CNN

El a intrat în greva foamei pe 3 noiembrie și nu a mai mâncat de 23 de zile, încercând să determine autoritățile române să o repatrieze pe Alina, o tânără condamnată la 13 ani și jumătate de închisoare în China, aflată deja de nouă ani după gratii, deși există o decizie a Curții de Apel București care permite executarea pedepsei în România.

Invitat luni seară în emisiunea „Decisiv” de la Antena 3 CNN, moderată de Cătălina Porumbel, Marius Balo a mărturisit că a recurs la acest gest extrem după ce tatăl fetei l-a anunțat că starea ei de sănătate s-a degradat grav în urma muncii forțate.

„Am început la 3 noiembrie pentru că am aflat de la tatăl Alinei că situația ei s-a înrăutățit dramatic. După nouă ani de zile, fata aceasta, pe care nu o cunosc personal, n-am văzut-o niciodată, n-o știu. Am aflat de povestea ei când am ajuns în țară și m-a sunat tatăl ei, în 2022, când am fost eliberat și mi-a spus: «Marius, fiica noastră, singurul nostru copil, este închisă în China așa cum ai fost închis și tu, ajută-ne să o aducem acasă». La ultimul telefon i-a spus că este la pat, nu se mai poate mișca, i-au frânt spatele. Închisorile sunt niște corporații care produc pentru multinaționale din lume. Alina trudește acolo în fabricile acelea, i-au rupt și spatele. Are o hernie”, a declarat Marius Balo la Antena 3 CNN.

Doi ani într-o „colivie” fără lumina soarelui: „Pe perete scria «No humanity»”

Teologul a rememorat calvarul prin care a trecut el însuși după ce a fost arestat în Shanghai pentru complicitate la fraudă contractuală. O acuzație legată de comisioanele neachitate de o firmă la care fusese chemat sporadic ca străin, primind 80 de dolari. Înainte de a primi condamnarea de opt ani, a fost ținut doi ani în arest preventiv, într-o celulă de 12 metri pătrați alături de alți 11 deținuți, fără paturi, fără să vadă lumina zilei și fără să poată lua legătura cu familia.

„Eu am ajuns în colivia aceea în care am petrecut doi ani de zile fără să văd lumina soarelui, fără să pot scrie nimănui, să pot contacta pe nimeni. Nu știau ai mei ce s-a întâmplat cu mine. Nu am fost atins, dar tortura exista. Era tortură de natură psihică, pentru că în orice moment se putea deschide ușa respectivă, să vină gardianul și să te elibereze. În același timp, putea să vină gardianul să te condamne la moarte și apoi în curtea din spate să-ți tragă un glonț în cap. Și atunci tu trăiești mereu cu spaima asta că nu știi ce se întâmplă cu tine a doua zi”, a povestit Marius Balo.

Profesorul a descris și umilințele zilnice menite să frângă psihicul deținuților, de la lipsa intimității până la sesiunile de propagandă și demascare forțată: „Prima dată mi-au căzut ochii pe un scris pe perete. Cineva scrisese, un străin, «No humanity». Adică aici nu există umanitate. Dar nu glumea omul, scrisese exact realitatea. Aici trăiește Alina, în această realitate”.