Prețul carburanților îi determină pe tot mai mulți șoferi să fie atenți la fiecare litru de benzină sau motorină. O întrebare apare frecvent atunci când ajung la pompă: este mai avantajos să umple rezervorul dintr-o singură alimentare sau să cumpere combustibil în cantități mici, de mai multe ori? Deși un rezervor plin înseamnă o greutate suplimentară pentru mașină, diferența de consum este mult mai mică decât s-ar putea crede. Specialiștii atrag însă atenția asupra unor obiceiuri care pot afecta atât eficiența mașinii, cât și bugetul șoferilor.

Cum economisești bani la pompă: este mai bine să faci plinul sau să alimentezi mai des? Foto: pexels

Rezervor plin sau pe jumătate? Cât de mult influențează greutatea consumul mașinii

Ideea că alimentarea până la refuz crește considerabil consumul de carburant are un sâmbure de adevăr, însă efectul este relativ redus. Potrivit specialiștilor de la American Automobile Association (AAA), un rezervor plin nu aduce un avantaj în privința eficienței consumului, deoarece combustibilul suplimentar adaugă greutate autovehiculului.

Practic, motorul trebuie să deplaseze o masă mai mare, ceea ce poate determina o creștere ușoară a cantității de carburant consumate. Totuși, diferența este prea mică pentru a justifica alimentarea constantă cu doar câțiva litri.

Nici cealaltă extremă nu este recomandată. Circulația frecventă cu rezervorul aproape gol poate pune presiune asupra pompei de combustibil, avertizează experții AAA. Prin urmare, economia obținută prin transportarea unei cantități mai mici de carburant nu merită riscul unor eventuale defecțiuni și reparații costisitoare.

Când ar trebui să mergi la benzinărie pentru a alimenta mai avantajos

Un alt aspect important este momentul în care alegi să faci plinul. Specialiștii de la Consumer Reports recomandă șoferilor să nu aștepte aprinderea martorului de rezervă înainte de a căuta o benzinărie.

O strategie utilă este să începi să urmărești prețurile atunci când indicatorul de combustibil ajunge la aproximativ jumătate. Astfel, ai suficient timp să compari ofertele mai multor stații și să alegi varianta convenabilă, fără să fii obligat să alimentezi în grabă.

De asemenea, este indicat să eviți deplasările frecvente cu mai puțin de un sfert din capacitatea rezervorului. Printre motivele invocate se numără posibilitatea ca impuritățile și depunerile acumulate în partea inferioară a rezervorului să ajungă în sistemul de alimentare.

În lunile reci, recomandarea Consumer Reports este ca rezervorul să fie menținut cel puțin pe jumătate plin. Un nivel mai ridicat de combustibil poate limita spațiul disponibil pentru acumularea condensului în interiorul rezervorului.

Ce obiceiuri cresc consumul de carburant mai mult decât un rezervor plin

Diferența de greutate dintre un rezervor plin și unul alimentat pe jumătate nu este principalul factor care determină consumul unei mașini. Stilul de condus, viteza de deplasare și greutatea totală a autovehiculului pot avea un impact mult mai important asupra cantității de combustibil utilizate.

Potrivit ghidului oficial american FuelEconomy.gov, eliminarea obiectelor inutile din mașină este una dintre măsurile simple prin care șoferii pot îmbunătăți eficiența consumului. O greutate suplimentară de aproximativ 45 de kilograme poate reduce economia de combustibil cu circa 1%.

Un impact și mai mare îl au accelerările agresive și frânările bruște. Aceste obiceiuri pot determina o creștere a consumului cu 15-30% la viteze de autostradă și cu 10-40% în traficul urban aglomerat.

Pentru a reduce cheltuielile, specialiștii recomandă câteva măsuri simple:

Menținerea unei viteze constante, pe cât posibil;

Accelerarea progresivă și evitarea frânărilor bruște;

Renunțarea la obiectele inutile transportate în portbagaj;

Evitarea staționării îndelungate cu motorul pornit;

Verificarea periodică a presiunii în anvelope.

Merită să faci plinul sau este mai bine să alimentezi cu puțin carburant?

Alimentarea repetată cu doar câțiva litri nu reprezintă o metodă semnificativă de economisire a combustibilului. Greutatea suplimentară a unui rezervor plin are un efect redus asupra consumului, în timp ce circulația constantă cu foarte puțină benzină sau motorină poate crea probleme sistemului de alimentare.

Cea mai bună strategie este să alimentezi în funcție de necesități, să urmărești prețurile din timp și să eviți deplasările cu rezervorul aproape gol. În plus, un stil de condus preventiv și eliminarea greutății inutile din mașină pot aduce economii mai consistente decât simpla alegere între un plin și câțiva litri de carburant.