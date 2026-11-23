Monica Bîrlădeanu a fost iar la înălțime! Și la propriu, și la figurat! În weekend, celebra actriță a fost gazda unei gale de modă la 650 de metri altitudine,pe muntele Cozla, la Piatra-Neamț.Vedetele au urcat cu telegondola la prezentarea de modă.

Monica Bîrlădeanu a prezentat gala într-o superbă rochie creată chiar de Nicoleta Negură Foto: Burlibasa Antonel

57 de rochii spectaculoase au defilat pe muntele Cozla, la Piatra-Neamț, în fața a 500 de invitați. Simona Pătruleasa, Lora, Adina Buzatu, Alina Pușcaș, Cristina Bâtlan și Monica și Leonard Doroftei s-au numărat printre vedetele prezente la evenimentul organizat de designerul Nicoleta Negură. Monica Bîrlădeanu a fost gazda unei seri spectaculoase, desfășurate într-un decor mai puțin obișnuit. Aproximativ 500 de invitați, printre care numeroase vedete, influenceri și oameni de afaceri, au urcat cu telegondola pentru a participa la evenimentul organizat de designerul Nicoleta Negură. 57 de creații couture, două colecții impresionante și o petrecere pe cinste au transformat muntele într-un podium de modă în aer liber.

Cristina Bâtlan și soțul, coborând din telegondola care i-a dus pe vârful muntelui Foto: Burlibasa Antonel

Proaspăt măritată, Cristina Bâtlan a venit cu soțul

Cu o apariție care a atras toate privirile, Monica Bîrlădeanu a prezentat show-ul și a dat ritm întregii seri. Însă actrița nu a fost singura vedetă care a urcat pe munte. Printre invitații de seamă s-au numărat Simona Pătruleasa, cântăreața Lora, stilista Adina Buzatu, Alina Pușcaș, prezentatoarea emisiunii „Te cunosc de undeva!”, și Nicoleta Nucă. Nici Monica și Leonard Doroftei nu au lipsit de la eveniment. În public s-au mai aflat Cristina Bâtlan, fondatoarea brandului Musette, la brațul soțului, actrița Paula Chirilă, care a venit însoțită și ea de proaspătul ei soț, Dan Giuvelic, Daniela Nane, Sonia Argint, Francisca Dulceanu și TJ Miles. Multe dintre invitate au ales să poarte ținute semnate chiar de Nicoleta Negură, au pozat la panoul evenimentului și au surprins în fotografii fiecare moment al serii.

Daniela Nane, alături de Ana Țepuș, model și influencer Foto: Burlibasa Antonel

Înainte de defilarea modelelor, publicul a avut parte și de un moment artistic special susținut de actrița Maria Hibovski, un moment emoționant, menit să introducă invitații în povestea colecției. Nicoleta Negură a prezentat colecția „RUH”, un nume care înseamnă „suflet” în limba turcă și care face trimitere la originile creatoarei. Prima parte a show-ului a cuprins 27 de rochii de seară, realizate din mătase naturală, în texturi și croieli diferite. Au urmat 28 de creații dedicate mireselor, cu materiale naturale și detalii menite să pună în valoare feminitatea.

Lora, într-o rochie de dantelă Foto: Burlibasa Antonel

Originară din Piatra-Neamț, aceasta și-a dorit să organizeze un show de asemenea amploare chiar în orașul natal. „Am muncit trei luni la această colecție. Îmi doream demult să fac ceva spectaculos în orașul meu. Am fost prezentă cu rochiile mele la Milano, la prezentări de modă mari, dar vreau să pun acest oraș plin de istorie pe harta modei”, ne-a spus Nicoleta Negură.

Creatoarea de modă Nicoleta Negură și frumoasa Alina Pușcaș Foto: Burlibasa Antonel

Creatoarea Musette s-a întreținut cu familia Doroftei Foto: Burlibasa Antonel

Meniu moldovenesc cu proțap și poale-n brâu

Paula Chirilă, proaspăt căsătorită Foto: Burlibasa Antonel

După prezentarea de modă, invitații au trecut la distracție. Prestige Orchestra a preluat scena și a reușit să ridice lumea de pe scaune. Pe ritmurile unor piese internaționale cunoscute, invitații au încins dansul chiar pe culoarul pe care defilaseră, cu puțin timp înainte, modelele. Nici partea gastronomică nu a fost neglijată. Organizatorii au pregătit un meniu cu specific moldovenesc, din care nu au lipsit plăcintele poale-n brâu, proțapul, murăturile și vinurile din regiune. Evenimentul a început la ora 17:00 și s-a încheiat în jurul orei 23:00. Șase ore în care moda, vedetele, muzica și gastronomia s-au întâlnit la înălțime, la propriu și la figurat!