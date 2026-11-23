Sandra Bullock le-a oferit fanilor o privire rară în viața sa de familie, după ce a publicat pe rețelele sociale mai multe fotografii și filmări dintr-o escapadă petrecută la Disneyland, în California. Actrița în vârstă de 62 de ani a fost însoțită de cei doi copii ai săi, Louis și Laila, dar și de actorul Josh Holloway și familia acestuia.

Sandra Bullock, imagini de la Disneyland Foto: 2026 Getty Images

O zi plină de aventuri în celebrul parc de distracții

În fotografiile și videoclipurile publicate, Sandra Bullock apare bucurându-se de mai multe atracții alături de cei dragi. Actrița s-a urcat în celebra atracție Radiator Springs Racers, inspirată de filmul „Cars”, împreună cu Josh Holloway, iar ulterior întregul grup a încercat senzațiile oferite de roller coasterul Space Mountain.

Una dintre imaginile surprinse în timpul cursei îi arată pe Sandra, copiii săi și familia actorului din serialul „Lost” în mijlocul aventurii, surprinși în timp ce reacționează la viteza și virajele atracției.

Foto: instagram

Fotografii rare cu Louis și Laila

Printre imaginile care au atras atenția fanilor s-au numărat și câteva cadre rare cu cei doi copii ai actriței. Într-o fotografie, Sandra o ține în brațe pe fiica sa, Laila, în timp ce pozează zâmbitoare pentru cameră.

În altă imagine, Louis și Laila sunt surprinși din spate plimbându-se prin parc, iar adolescenta poartă o pereche de urechi Mickey Mouse.

Postarea s-a încheiat cu fotografii și secvențe din timpul zilei petrecute împreună, inclusiv o imagine în care mai multe mâini țin înghețate, simbol al momentelor relaxante petrecute în familie.

Foto: instagram

Alături de imagini, Sandra Bullock a publicat și un mesaj sincer despre importanța bucuriei și a timpului petrecut alături de cei dragi.

„Uneori trebuie pur și simplu să încetezi să-ți faci griji și să-ți amintești cum este să fii copil”, a scris actrița, adăugând apoi o notă amuzantă despre desertul savurat în timpul excursiei.

Vedeta și-a încheiat mesajul cu o dedicație simplă, dar plină de emoție: „Familie și prieteni”, potrivit People.

Familia, prioritatea numărul unu pentru Sandra Bullock

Actrița este mama lui Louis, adoptat în 2010, și a lui Laila, care a intrat în familia sa în 2015. De-a lungul anilor, Sandra a vorbit în repetate rânduri despre rolul de mamă și despre faptul că cei doi copii reprezintă cea mai mare realizare a sa.

Din acest motiv, vedeta a ales să se retragă pentru o perioadă din lumina reflectoarelor după lansarea filmului „The Lost City”, pentru a petrece mai mult timp alături de familie. În 2026, ea a revenit pe marile ecrane cu mult așteptata producție „Practical Magic 2”, însă continuă să păstreze un echilibru între carieră și viața personală.