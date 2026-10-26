Vedete înșelate de parteneri! 11 celebrități au dezvăluit cum au trecut peste suferința din dragoste

Trădarea în cuplu este o lovitură devastatoare pentru oricine, însă atunci când ești o celebritate internațională, suferința se consumă sub reflectoarele nemiloase ale presei tabloide.

11 vedete care au trecut prin infidelitate Foto: Arhivă

Dincolo de scandalurile clasice despre cine cu cine a călcat strâmb, vocile celor care au rămas cu inima frântă oferă adesea cele mai puternice lecții de demnitate, vindecare și maturitate emoțională.

De la actrițe premiate cu Oscar până la legende ale muzicii country, iată cum au trăit și au depășit 11 mari vedete șocul infidelității partenerilor, potrivit Yahoo.

Vedete înșelate de parteneri

1. Sandra Bullock

În 2010, chiar în anul în care câștiga premiul Oscar, Sandra Bullock devenea protagonista unei drame personale uriașe, după ce s-a aflat că soțul ei de la acea vreme, Jesse James, a înșelat-o în mod repetat. Într-un dialog sincer purtat recent cu Jennifer Aniston pentru revista Interview, actrița a povestit cum filmările pentru producția SF „Gravity” (2013) au funcționat ca o paralelă dureroasă cu viața ei:

„Cel mai semnificativ film pentru mine, pentru că s-a suprapus exact cu starea în care mă aflam, a fost «Gravity». A fost o perioadă cu adevărat întunecată din viața mea. Creșteam și protejam un copil mic în timp ce încercam să jelesc și să ies din acea stare. Când ești închisă într-o cutie, singură, fără nimeni cu care să vorbești timp de nouă ore pe zi, ai foarte mult timp să te gândești.”

2. Meg Ryan

Separarea din anul 2000 dintre Meg Ryan și Dennis Quaid, după un mariaj de nouă ani, a declanșat un circ mediatic în care actrița a fost acuzată că și-ar fi distrus căsnicia din cauza unei presupuse legături cu colegul de platou Russell Crowe. Ani mai târziu, Ryan a clarificat realitatea din spatele ușilor închise:

„Dennis nu mi-a fost fidel o lungă perioadă de timp, iar asta a fost extrem de dureros. Russell nu a fost vinovat pentru destrămarea căsniciei mele, deși a încasat o lovitură dură de imagine. Nu sunt o victimă. Perioada în care am fost etichetată drept o femeie ușoară a fost eliberatoare, pentru că am încetat să-mi mai pese de ce crede lumea.”

3. Sienna Miller

Logodită în 2005 cu Jude Law, Sienna Miller avea doar 23 de ani când actorul a recunoscut public că a avut o aventură cu bona copiilor săi. Pentru actriță, presiunea a fost de nesuportat, mai ales că juca seară de seară pe o scenă din West End:

„A fost unul dintre cele mai grele momente din viața mea. Cu acel nivel de suferință publică, să te dai jos din pat și să stai în fața a 800 de oameni în fiecare seară este ultimul lucru pe care vrei să-l faci. Există o perioadă de șase săptămâni din care nu-mi amintesc absolut nimic.”

4. Gayle King

Jurnalista Gayle King a oferit detalii tulburătoare în podcastul „Call Her Daddy” despre momentul în care și-a prins soțul, William Bumpus, înșelând-o chiar în propriul cămin cu una dintre prietenele ei apropiate, în timp ce copiii se aflau în casă:

King a descoperit lenjeria femeii în patul conjugal, iar soțul a implorat-o să nu-i spună partenerului amicii sale pe motiv că „aceia au o căsnicie bună”. Imediat după ce a rămas singură, Gayle a sunat-o pe buna sa prietenă, Oprah Winfrey, care a susținut-o necondiționat și a îndemnat-o să pună capăt mariajului.

5. Halle Berry

Comentând confesiunile lui Gayle King, Halle Berry a vorbit deschis în emisiunea „Today With Jenna & Sheinelle” despre trauma trăită la începutul anilor 2000, când soțul ei, Eric Benét, a fost implicat într-un scandal de infidelitate răsunător, internându-se ulterior la o clinică pentru dependență sexuală:

„Îți amintești fiecare detaliu al întregii situații și rămâne cu tine pentru totdeauna. Este o descătușare și un act terapeutic când poți împărtăși asta. Nu am putut să mă ascund, pentru că știrea era peste tot la televizor. Însă nu am purtat eu rușinea. Am vorbit deschis cu prietenele mele, am vorbit cu alte femei și acest lucru m-a ajutat enorm.”

6. Robert Pattinson

Rareori bărbații celebri aleg să discute despre infidelitățile partenerei. Robert Pattinson a trăit o expunere toxică în 2012, când iubita sa și colega din „Twilight”, Kristen Stewart, a fost surprinsă de paparazzi sărutându-se cu regizorul Rupert Sanders:

„Se mai întâmplă lucruri de genul ăsta, suntem tineri, e o chestie normală. Cui îi pasă? Cel mai greu a fost să vorbesc despre asta ulterior, pentru că atunci când vorbești despre alți oameni, îi afectezi în moduri pe care nu le poți bănui”.

7. Emma Thompson

Scena memorabilă din „Love Actually” (2003) în care personajul interpretat de Emma Thompson plânge în dormitor după ce află că soțul ei îi cumpărase o bijuterie altei femei a fost alimentată de o dramă reală. Mariajul actriței cu Kenneth Branagh s-a destrămat în 1995, după ce acesta a început o relație clandestină cu Helena Bonham Carter:

„Scena în care plâng lângă pat este atât de cunoscută pentru că e ceva prin care a trecut toată lumea. Aveam atât de multă practică în a plânge în dormitor și apoi a ieși zâmbind, adunând bucățile inimii mele pentru a le pune într-un sertar. Am făcut pace cu Helena acum mulți ani, este o femeie minunată. E inutil să ții resentimente, nu am energie pentru așa ceva.”

8. Eva Longoria

În 2010, Eva Longoria a divorțat de baschetbalistul Tony Parker după doar trei ani de căsnicie, descoperind în telefonul acestuia sute de mesaje nepotrivite trimise soției unui coechipier:

„Am avut momente în care m-am întrebat dacă nu sunt destul de frumoasă, destul de deșteaptă sau destul de atrăgătoare. Dar m-am oprit imediat. Am înțeles că infidelitatea nu avea nicio legătură cu mine, ci doar cu viața și alegerile pe care el a vrut să le facă”.

9. Erin Foster

În podcastul său, „The World's First Podcast”, scenarista Erin Foster a confirmat zvonurile potrivit cărora actorul Chad Michael Murray a înșelat-o cu partenera lui din serialul „One Tree Hill”, Sophia Bush:

„Chiar m-a înșelat cu ea, într-un mod destul de flagrant, chiar în perioada în care locuiam împreună.” Deși Murray și Sophia Bush s-au căsătorit la scurt timp, mariajul lor a durat mai puțin de un an, actrița acuzându-l la rândul ei pe actor de aceleași derapaje.

10. Kathie Lee Gifford

Spre deosebire de majoritatea cazurilor de divorț, fosta prezentatoare a emisiunii „Today”, Kathie Lee Gifford, a ales o altă cale atunci când soțul ei, Frank Gifford, a fost prins în 1997 că avea o relație extraconjugală:

„M-am întors acasă la o săptămână după incident. Nu trece o zi fără ca cineva să nu vină la mine și să-mi spună că exemplul nostru i-a ajutat să-și salveze căsnicia. Frank va fi mereu marea mea iubire”.

11. Shania Twain

Celebra cântăreață Shania Twain a trecut printr-un coșmar în 2010, când soțul și producătorul ei muzical, Robert „Mutt” Lange, a părăsit-o pentru cea mai bună prietenă a artistei, Marie-Anne Thiébaud:

„Trădarea este una dintre cele mai valoroase lecții pe care ți le dă viața. Poartă-ți cicatricile ca pe o insignă de onoare. Cineva te-a rănit, ai supraviețuit și acum poți vorbi despre asta fără ură sau răzbunare în suflet. Îmi urăsc fostul soț pentru greșeala făcută? Nu. A fost greșeala lui, nu a mea”.