Tatăl lui Nicole Cherry a dat din casă! Cum l-a cunoscut artista pe bărbatul cu care și-a întemeiat o familie. „Mă persifla gagiul”

Nicole Cherry se iubește cu soțul ei, Florin Popa, de 8 ani de zile, dar puțini știu și cum s-au cunoscut ei. Cei doi au și o fetiță, Anastasia, care are 5 ani. Diferența dintre cei doi este de opt ani, iar începutul poveștii lor de dragoste unul neașteptat, care a pornit de la un telefon.

Nicole Cherry, soțul ei, Florin Popa, și fiica ei, Anastasia. Foto: Instagram

Nicole Cherry a fost prezentă la emisiunea „Furnicuțele”, acolo unde a vorbit despre lucruri mai puțin știute de către fanii ei. De asemenea, invitat surpriză a fost chiar tatăl ei. Împreună au povestit cum a ajuns cântăreața să-și cunoască soțul.

Cum s-a cunoscut Nicole Cherry cu soțul ei

Totul a început atunci când Nicole Cherry avea nevoie de un telefon, așa că s-a oprit cu tatăl ei în zona Unirii, din Capitală, la un magazin. În speranța că va obține o reducere, bărbatul a chemat-o pe aceasta în magazin, ca Florin, cel cu care tatăl cântăreței discuta, să vadă că telefonul este chiar pentru artistă.

„Mă persifla gagiul, mă persifla maxim”, a spus tatăl lui Nicole Cherry, despre Florin, tânărul care avea să-i fie soț fiicei sale. „Vrei să-ți demonstrez că-mi dai telefonul gratis?”, i-a mai spus tatăl artistei.

Momentul care i-a unit pe Nicole Cherry și Florin Popa

Timp de o săptămână, Florin nu a mai răspuns la telefon, iar Nicole Cherry credea că a rămas fără mobilul ei, pe care îl lăsase acolo. Mai apoi, ei au început să schimbe mesaje ocazional, iar tânărul a început să-i scrie tot mai mult ei. Punctul culminant a fost acela în care Nicole Cherry a plecat la Untold cu Florin.

„De fiecare dată când aveam o problemă cu telefonul, bineînțeles că aveam numărul lui, îl zăpăceam și îi ziceam: „Iar îmi apare ceva aici, ajută-ma că nu știu să fac”. Și mă ajuta. După care el îmi mai scria din când în când.

Mama mi-a zis: „Băi, mamă, băiatul ăsta vorbește prea mult”. Zic: „Mamă, lasă-mă, zici că e frate-miu. Doamne ferește! Eu cu Florin? Nu”. L-am folosit un pic ca pretext, îți spun sincer, că voiam să merg la Untold. Și i-am zis lui tata: „Tată, dacă mă duc cu Florin la Untold mă lași să mă duc?”, a povestit Nicole Cherry la „Funricuțele”.

Atunci, artista și-a luat sora și au plecat cu Florin la Cluj. Ulterior, după o perioadă de tatonări, cântăreața a spus că pur și simplu au rămas împreună, deși nu și-au propus asta.

Visul pe care Nicole Cherry și l-a îndeplinit

În urmă cu patru luni, cântăreața se lăuda pe rețelele de socializare cu noua ei vilă. Aceasta a arătat câteva colțuri ale casei în care s-a mutat împreună cu soțul și fiica ei, Anastasia. Spațiile erau generoase, iar vila de lux era dotată cu sisteme smart. Nicole Cherry a ales nuanțe neutre, însă a adăugat și culoare locuinței sale, cu draperii de un roșu închis. Cea mai luminoasă încăpere este cea a Anastasiei

„Casa visurilor mele. Un vis mare, împlinit. Mulțumesc, Doamne!”, a scris Nicole Cherry pe Instagram la acel moment.