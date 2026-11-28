Nicole Scherzinger, în vârstă de 48 de ani și logodnicul ei, fostul jucător de rugby Thom Evans, 41 de ani, s-au despărțit după șapte ani de relație. Anunțul a fost făcut chiar de fostul sportiv, care a dezvăluit că decizia separării i-a aparținut cântăreței.

Nicole Scherzinger și Thom Evans s-au despărțit. Foto: Instagram

Deși Nicole Scherzinger nu a vorbit încă public pe subiect, declarația lui Thom Evans a sugerat că lucrurile nu s-au încheiat pe o notă amiabilă. Astfel, cei doi nu vor mai ajunge împreună la altar.

Nicole Scherzinger și Thom Evans s-au despărțit

Într-un mesaj publicat pe Instagram, Thom Evans a anunțat că s-a produs despărțirea dintre el și Nicole Scherzinger și a mărturisit că trece printr-o perioadă extrem de dificilă, dar că îi respectă alegerea fostei sale partenere.

„Cu inima grea vă anunț că eu și Nicole nu mai suntem împreună. După șapte ani de iubire, angajament și încredere într-un viitor împreună, acesta este un moment incredibil de dificil”, se arata în mesajul transmis de Thom.

Tot din mesajul lui se înțelege faptul că decizia i-a aparținut artistei. „Deși acesta nu este rezultatul la care am sperat vreodată, respect decizia lui Nicole și îi urez sincer multă fericire în următorul capitol al vieții ei”.

Artista și-ar fi dorit un copil

Nicole Scherzinger a distribuit în iunie 2023 o fotografie din momentul în care a fost cerută în căsătorie de Thom Evans pe o plajă în Hawaii. Ea a lăudat anterior relația, într-un interviu acordat emisiunii „Extra” în noiembrie 2020, spunând că e una „sănătoasă și normală” și este cu bărbatul „visurilor”.

„E partenerul meu și e cel mai bun prieten al meu și ne place să râdem împreună”, a declarat Scherzinger pentru „Extra”. „Suntem niște niște caraghioși. Râdem împreună, dansăm împreună, cântăm împreună, gătim împreună.”

Thom a întâlnit-o pe artistă la emisiunea „The X Factor: Celebrity” în 2019. De atunci au părut de nedespărțit și mereu împărtășeau cu fanii lor diferite momente, postând mereu poze din călătoriile lor.

Ultima postare a artistei cu fostul ei logodnic era de pe 27 septembrie. Ea a publicat un videoclip în care dansau cu localnici din Paris. „Dansez în orașul iubirii cu iubirea mea”, a scris ea în descriere.

Nicole a vorbit în interviuri despre dorința de a întemeia o familie, declarând anterior că „cu siguranță” își dorește copii cu Thom. În 2024, ea a spus pentru The Sunday Times că și-ar dori să aibă un copil.

„N-am ezitat niciodată. Abia aștept. E ca și cum ceasul ticăie. Îmi doresc un copil, dar munca mă cheamă. Va trebui să-mi fac timp pentru că, da, abia aștept să am copii”, a spus ea la acea vreme.