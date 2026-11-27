Andreea BLD a simțit nevoia să clarifice situația din relația cu Adam, după ce absența acestuia din postările sale de pe rețelele de socializare a stârnit numeroase întrebări. Pentru că cei doi nu au mai apărut la fel de des împreună, unii dintre urmăritorii creatoarei de conținut au început să se întrebe dacă povestea lor de iubire a ajuns la final.

Andreea BLD a răspuns zvonurilor despre despărțire Foto: Instagram

Tiktokerița a ales să răspundă curiozității fanilor printr-un videoclip publicat pe TikTok. La început, Andreea BLD a abordat subiectul într-o manieră serioasă, lăsând impresia că într-adevăr ar fi avut loc o ceartă și că relația s-ar fi încheiat. Ulterior, însă, a dezvăluit că lucrurile stau cu totul altfel.

Ce le-a spus Andreea BLD celor care au crezut că s-a despărțit de Adam

În clipul publicat pe platformă, Andreea BLD a făcut referire chiar la comentariile pe care le-a primit în ultima perioadă. Creatoarea de conținut a explicat că mulți oameni au observat că Adam nu mai apare în fotografiile și videoclipurile sale și au început să o întrebe dacă s-au despărțit.

„M-am certat cu Adam, da, este adevărat, este oficial. Trebuia să vă zic și vouă pentru că asta este, vă spun totul pe TikTok și deja v-ați dat și voi seama că nu l-ați mai văzut în postările mele”, a spus Andreea BLD.

Mesajul ei a continuat într-o notă ironică, tiktokerița întrebându-și urmăritorii dacă exact acesta era răspunsul pe care voiau să îl audă. Apoi, a lămurit situația și a arătat că nu există o despărțire între ea și partenerul său.

„Deci... Asta vă interesează să auziți? Credeți că m-am certat eu cu el sau că m-am despărțit? Că numai comentarii din astea aveți. Ia uitați-ne, suntem cei mai fericiți. Numai asta aud în comentarii”, a mai transmis creatoarea de conținut.

Andreea BLD și Adam sunt împreună de câteva luni

Relația dintre Andreea BLD și Adam a devenit publică în vara acestui an. Creatoarea de conținut și-a asumat noua poveste de iubire după despărțirea de fostul partener, Emre Munir, alături de care a format un cuplu timp de aproximativ șase luni.

După ce au recunoscut că sunt împreună, Andreea și Adam au ajuns să locuiască împreună la scurt timp. Ulterior, tiktokerița și-a cumpărat o casă în valoare de 250.000 de euro, iar despre locuințele în care își petrec timpul a vorbit chiar ea.

Andreea BLD povestea că ea și Adam locuiesc atât la el acasă, cât și în noua sa casă. Chiar dacă în ultima perioadă nu s-au mai afișat la fel de des în mediul online, cei doi nu au anunțat o despărțire. Dimpotrivă, prin videoclipul său, Andreea a vrut să le arate urmăritorilor că relația continuă.