În 1976, filmul„Rocky” avea să schimbe pentru totdeauna destinul lui Sylvester Stallone. Astăzi considerat una dintre cele mai mari vedete ale cinematografiei, actorul traversa, înainte de succesul uriaș al peliculei, una dintre cele mai dificile perioade din viața sa.

Sylvester Stallone în „Rocky” Foto: getty images

Trăia la limita sărăciei și era refuzat constant

Noua producție„I Play Rocky” spune povestea impresionantă a modului în care Sylvester Stallone a devenit dintr-un actor necunoscut, fără bani și respins constant la audiții, creatorul unuia dintre cele mai iubite personaje din istoria filmului.

În primii ani ai carierei sale, Sylvester Stallone se confrunta cu numeroase dificultăți. Din cauza unor complicații la naștere, actorul a rămas cu o paralizie parțială a feței și cu un defect de vorbire, aspecte care îi îngreunau accesul la roluri importante, potrivit BBC.

Potrivit poveștii prezentate în film, Stallone ajunsese să trăiască în condiții extrem de grele, alături de câinele său, Butkus, și accepta orice fel de muncă pentru a supraviețui.

În paralel, mergea la audiții și încerca să își îmbunătățească dicția, înregistrându-și vocea și ascultând-o ulterior. Nu primea însă rolurile pe care și le dorea.

Cum s-a născut „Rocky”

Frustrarea de a fi distribuit doar în roluri secundare l-a determinat să înceapă să scrie propriile povești. Inspirația pentru „Rocky” a venit chiar din experiențele sale și din sentimentul constant că toate oportunitățile îi sunt refuzate.

„Nu puteam fi singura persoană din lume care simțea că ușa marilor șanse îi este închisă în față iar și iar”, avea să scrie actorul ulterior în memoriile sale.

Legenda spune că Stallone a scris scenariul în doar trei zile, convins că viața sa depinde de această poveste.

Succesul lui „Rocky” ar fi putut să nu existe niciodată în forma cunoscută astăzi. Studiourile erau dispuse să cumpere scenariul, însă doreau ca rolul principal să fie interpretat de un actor consacrat.

Deși avea mari probleme financiare, Stallone a refuzat ofertele și a insistat că numai el îl poate interpreta pe Rocky Balboa. Potrivit propriilor declarații, actorului i s-ar fi oferit chiar și 360.000 de dolari pentru scenariu, cu condiția să renunțe la rolul principal. El a refuzat.

În cele din urmă, producătorii au acceptat condițiile sale, însă filmul a fost realizat cu un buget redus, de aproximativ un milion de dolari.

Filmat în doar 28 de zile

Realizarea filmului a fost la fel de dificilă precum povestea pe care o spunea. „Rocky” a fost filmat în numai 28 de zile, iar multe dintre scene au fost trase dintr-o singură dublă pentru a reduce costurile.

Celebrul moment în care Rocky lovește bucăți de carne congelată a avut consecințe reale pentru Stallone, actorul alegând să execute singur scena și suferind răni la mâini în timpul filmărilor.

La început, nici studioul nu a avut foarte mare încredere în proiect, iar campania de promovare a fost una modestă. Totul s-a schimbat însă după primele proiecții, când publicul a început să rezoneze puternic cu povestea boxerului care refuză să se dea bătut.

De ce a devenit „Rocky” un fenomen mondial

Filmul a fost nominalizat la zece premii Oscar și a câștigat trei, inclusiv pentru Cel mai bun film. Sylvester Stallone a primit nominalizări atât pentru interpretare, cât și pentru scenariu.

Succesul său a generat ulterior numeroase continuări și franciza „Creed”, demonstrând impactul uriaș pe care personajul îl are și astăzi asupra publicului.

Mulți critici consideră că adevărata forță a filmului constă în faptul că Rocky nu câștigă meciul final. Victoria sa este una morală. Nu renunță, rezistă până la capăt și demonstrează că poate lupta de la egal la egal cu campionul.