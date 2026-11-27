Până și ducesele folosesc AI! Noile acuzații la adresa lui Meghan Markle riscă să-i strice Sărbătorile?
Ducesa de Sussex se află în centrul unei controverse din cauza noului ei produs lansat recent. Cu ce-a greșit soția Prințului Harry?
Calendarul Advent, care costă 115 lire sterline, conține 24 de praline artizanale și are pe ambalaj o ilustrație inspirată de reședința familiei Sussex din Montecito, California. Și, ei bine, tocmai imaginea casei a ridicat semne de întrebare, după ce internauții și publicațiile britanice au observat că aceasta a fost generată cu ajutorul inteligenței artificiale.
Produsul As Ever a fost realizat în colaborare cu chocolatierul de lux Compartés din Los Angeles și este prezentat drept o ediție limitată, inspirată de casa și grădina ducesei.
Controversa este cu atât mai interesantă cu cât, în trecut, Meghan Markle mărturisea că tehnologia AI o sperie și se descria drept o persoană cu gusturi mai degrabă „vintage”. Deocamdată, reprezentanții ducesei nu au oferit un comentariu oficial privind acuzațiile legate de folosirea inteligenței artificiale.
Nu este însă prima dată când brandul As Ever este criticat. Recent, colecția de Sărbători a fost comparată cu produse din oferta de Crăciun a Palatului Buckingham, de la coșuri-cadou până la selecții de delicatese și accesorii festive.
Meghan a vorbit în trecut despre înclinația ei spre business, povestind că încă din copilărie confecționa diverse obiecte, vindea biscuiți și lucra într-o cofetărie cu iaurt înghețat. Într-o postare recentă, aceasta s-a declarat surprinsă de evoluția brandului As Ever și mândră de lansarea colecției festive.
În timp ce produsele ei continuă să atragă atenția publicului, noua controversă readuce în discuție granița dintre creativitatea personală și tehnologia folosită. Până la urmă, cât de etic e să apeleze la AI când ar fi putut oferi job-ul unui om specializat în ilustrații?
Mai mult, se pune întrebarea dacă noile acuzații la adresa ducesei îi pot umbri cumva Sărbătorile de iarnă. Pentru că o campanie de denigrare a lui Meghan poate pune în pericol vânzările produsului ei și, implicit, profitul pe care soția Prințului Harry l-ar putea face iarna aceasta.