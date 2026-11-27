Ducesa de Sussex se află în centrul unei controverse din cauza noului ei produs lansat recent. Cu ce-a greșit soția Prințului Harry?

Foto: Profimedia, Instagram As Ever

Calendarul Advent, care costă 115 lire sterline, conține 24 de praline artizanale și are pe ambalaj o ilustrație inspirată de reședința familiei Sussex din Montecito, California. Și, ei bine, tocmai imaginea casei a ridicat semne de întrebare, după ce internauții și publicațiile britanice au observat că aceasta a fost generată cu ajutorul inteligenței artificiale.

Produsul As Ever a fost realizat în colaborare cu chocolatierul de lux Compartés din Los Angeles și este prezentat drept o ediție limitată, inspirată de casa și grădina ducesei.

Controversa este cu atât mai interesantă cu cât, în trecut, Meghan Markle mărturisea că tehnologia AI o sperie și se descria drept o persoană cu gusturi mai degrabă „vintage”. Deocamdată, reprezentanții ducesei nu au oferit un comentariu oficial privind acuzațiile legate de folosirea inteligenței artificiale.

Foto: As Ever

Nu este însă prima dată când brandul As Ever este criticat. Recent, colecția de Sărbători a fost comparată cu produse din oferta de Crăciun a Palatului Buckingham, de la coșuri-cadou până la selecții de delicatese și accesorii festive.

Meghan a vorbit în trecut despre înclinația ei spre business, povestind că încă din copilărie confecționa diverse obiecte, vindea biscuiți și lucra într-o cofetărie cu iaurt înghețat. Într-o postare recentă, aceasta s-a declarat surprinsă de evoluția brandului As Ever și mândră de lansarea colecției festive.

Foto: Profimedia

În timp ce produsele ei continuă să atragă atenția publicului, noua controversă readuce în discuție granița dintre creativitatea personală și tehnologia folosită. Până la urmă, cât de etic e să apeleze la AI când ar fi putut oferi job-ul unui om specializat în ilustrații?

Mai mult, se pune întrebarea dacă noile acuzații la adresa ducesei îi pot umbri cumva Sărbătorile de iarnă. Pentru că o campanie de denigrare a lui Meghan poate pune în pericol vânzările produsului ei și, implicit, profitul pe care soția Prințului Harry l-ar putea face iarna aceasta.