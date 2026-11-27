Gerald R. Molen, unul dintre producătorii importanți ai cinematografiei americane și câștigător al unui premiu Oscar pentru filmul „Lista lui Schindler”, a murit la vârsta de 91 de ani. De-a lungul unei cariere impresionante, a colaborat cu regizorul Steven Spielberg și a contribuit la realizarea unor producții de succes precum „Jurassic Park”, „Rain Man” și „Minority Report”.

A murit Gerald R. Molen, producătorul premiat cu Oscar pentru „Lista lui Schindler” Foto: Wikipedia

Hollywoodul pierde un nume important din culisele marilor producții cinematografice. Gerald Robert Molen, cunoscut în industrie drept Jerry Molen, s-a stins din viață luni, 23 noiembrie 2026, la vârsta de 91 de ani. Producătorul american a rămas în istoria filmului pentru contribuția sa la pelicula „Lista lui Schindler”, recompensată cu Oscarul pentru cel mai bun film în 1994.

Vestea morții sale a fost făcută publică duminică de strănepoata sa, Rachel Lorraine Pullan, printr-un mesaj emoționant publicat pe Instagram. Aceasta a vorbit despre personalitatea producătorului, valorile care l-au definit și drumul profesional pe care l-a parcurs până să ajungă în vârful industriei cinematografice.

Mesajul emoționant transmis de familia lui Gerald R. Molen

Anunțul dispariției producătorului a fost însoțit de un omagiu personal din partea familiei. Rachel Lorraine Pullan a descris un om cu principii solide, care și-a construit cariera pas cu pas, pornind de la cele mai modeste activități din industria filmului.

„În această dimineață, străunchiul meu, Gerald R. Molen, a trecut în neființă pentru a se alătura străbunicii mele și iubitei sale soții, Pat, de cealaltă parte a vălului. Sunt foarte fericită pentru el, dar, în același timp, foarte tristă.

Unchiul Jerry a fost un om cu un caracter moral deosebit și o integritate remarcabilă. Și-a început cariera muncind la un studio de film, mutând decoruri și conducând vehicule, și a avansat treptat până la poziția de producător”, a scris aceasta.

Povestea profesională a lui Molen este una a perseverenței. De la munca din spatele camerelor până la recunoașterea oferită de Academia Americană de Film, producătorul a reușit să devină unul dintre oamenii implicați în realizarea unor pelicule care au marcat cinematografia internațională.

Gerald R. Molen și Steven Spielberg, o colaborare care a făcut istorie la Hollywood

Un capitol esențial al carierei lui Gerald R. Molen a fost colaborarea cu regizorul Steven Spielberg. Cei doi au lucrat împreună la mai multe producții importante, iar parteneriatul lor a contribuit la realizarea unor filme devenite repere ale cinematografiei.

Cea mai cunoscută dintre acestea rămâne „Lista lui Schindler”, drama istorică lansată în 1993, care prezintă povestea lui Oskar Schindler și eforturile sale de a salva sute de evrei în timpul Holocaustului.

Filmul a fost recompensat cu șapte premii Oscar la gala din 1994, inclusiv trofeul pentru cel mai bun film. Gerald R. Molen a împărțit această distincție cu Steven Spielberg și Branko Lustig.

Printre celelalte producții importante la care a contribuit se numără:

„Jurassic Park”;

„The Lost World: Jurassic Park”;

„Minority Report”;

„Hook”;

„Rain Man”;

„Days of Thunder”;

„The Meg”;

„Meg 2”;

„Just Like Heaven”;

„The Best Christmas Pageant Ever”.

Molen a fost implicat și în numeroase proiecte realizate de compania Amblin Entertainment, printre care „The Flintstones”, „The Little Rascals”, „Little Giants”, „Casper” și „Twister”.

Cum a început colaborarea dintre Gerald R. Molen și Steven Spielberg

Relația profesională dintre Gerald R. Molen și Steven Spielberg a început în 1985, când producătorul a lucrat ca director de producție la filmul „The Color Purple”.

Experiența a reprezentat un moment important în cariera sa și a deschis drumul către alte proiecte realizate împreună cu celebrul regizor. Doi ani mai târziu, Molen a devenit producător asociat al filmului „*batteries not included”, lansat în 1987, pentru care Spielberg a ocupat funcția de producător executiv.

Ulterior, cei doi au continuat să colaboreze la proiecte cinematografice de amploare, consolidând un parteneriat care avea să contribuie la unele dintre cele mai cunoscute producții americane.

Gerald R. Molen a avut și apariții în filmele pe care le-a produs

Deși era cunoscut în primul rând pentru activitatea sa din spatele camerelor, Gerald R. Molen a avut și câteva apariții în producțiile la care a lucrat.

Printre acestea se numără „Rain Man” și „Days of Thunder”, în care a interpretat roluri secundare sau a apărut în secvențe de tip cameo.

În „Jurassic Park”, una dintre cele mai cunoscute francize cinematografice realizate de Steven Spielberg, Molen l-a interpretat pe doctorul Harding.

Cine a fost Gerald Robert „Jerry” Molen

Gerald Robert Molen s-a născut pe 6 ianuarie 1935, în statul american Montana. Ulterior, s-a mutat în North Hollywood, California, unde mama sa administra un restaurant.

Cariera sa în industria cinematografică a început de jos, într-un studio de film, unde se ocupa de activități logistice, inclusiv mutarea decorurilor și conducerea vehiculelor. Prin muncă și experiență, a avansat treptat, ajungând producător și participând la realizarea unor filme apreciate atât de public, cât și de critici.

Premiul Oscar obținut pentru „Lista lui Schindler” rămâne una dintre cele mai importante recunoașteri ale activității sale.

Moartea lui Gerald R. Molen marchează dispariția unui profesionist care a contribuit la realizarea unor filme intrate în istoria cinematografiei. Numele său va rămâne legat de marile producții hollywoodiene și de colaborarea cu Steven Spielberg, unul dintre cei mai influenți regizori ai lumii.