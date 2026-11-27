La 49 de ani, Cabral traversează o perioadă cu schimbări importante, atât în carieră, cât și în viața personală. Actorul a revenit într-un proiect de televiziune care i-a marcat parcursul profesional, a trecut printr-o transformare fizică impresionantă și vorbește deschis despre noul său ritm de viață, în care copiii ocupă un loc central. Cu aceeași autoironie care l-a consacrat, prezentatorul a făcut dezvăluiri despre provocările ultimului an, dar și despre felul în care privește reinventarea.

Cabral, transformare spectaculoasă după ce a slăbit 35 de kilograme! Foto: click.ro

Cabral continuă să surprindă prin energia sa, dar și prin schimbările pe care le-a făcut în ultima perioadă. După ce a ajuns de la 144 la 109 kilograme, vedeta se pregătește pentru o nouă etapă profesională, odată cu revenirea serialului „Băieți buni”. În plan personal, lucrurile au căpătat o altă dinamică, iar timpul petrecut alături de copii a devenit una dintre prioritățile sale.

Într-un interviu pentru Viva!, Cabral a vorbit despre experiențele care l-au schimbat, despre cariera de peste două decenii în televiziune, despre transformarea fizică și despre cum arată viața lui în prezent.

Cabral, despre vârsta de 49 de ani: „29 fac”

Cu umorul caracteristic, Cabral a tratat cu ironie întrebarea despre vârsta pe care tocmai a împlinit-o. Deși a ajuns la 49 de ani, prezentatorul spune că se simte mult mai tânăr și că nu și-a pierdut nici energia, nici pofta de viață.

„Nici n-am de gând să răspund la așa obrăznicie! 29 fac, nu știu de unde ai scos asta cu 49! Și dacă tot mă întrebi… la 29 mă simt foarte bine. La fel de tembel, desigur, dar cumva împăcat că mai bine de-atât… nu se poate!”, a declarat Cabral.

Cabral, după 26 de ani în televiziune: cum s-a schimbat meseria

Cu o experiență de 26 de ani în universul MediaPro, Cabral a avut ocazia să observe transformările profunde prin care a trecut televiziunea românească. De la începuturile carierei și până în prezent, acesta a fost nevoit să se adapteze permanent, să învețe și să găsească noi modalități de a rămâne relevant.

Vedeta consideră că publicul de astăzi apreciază mai mult autenticitatea și sinceritatea, iar reinventarea nu poate avea loc fără asumare.

„Așa e, s-a schimbat aproape tot, sunt foarte puține lucruri care au rămas constante în televiziune. Am 26 de ani de PRO, timp în care am avut norocul să învăț lucruri, să le pun în aplicare, apoi să-mi dau seama uneori că situația s-a schimbat și a trebuit să am curajul să inventez lucruri noi. În televiziune, atunci când am început eu, așteptările publicului erau unele, iar acum oamenii de acasă își doresc mult mai puțin teatru, mult mai multă realitate, asumare și adevăr. Cumva, treaba aia cu reinventatul este una care trebuie să includă asumarea și adevărul fiecăruia dintre noi, dar privite tot timpul din alte unghiuri, pentru că altfel te umpli de praf și mori”.

Cabral revine în „Băieți buni”, la 20 de ani de la primul sezon

Unul dintre proiectele importante din această perioadă este continuarea serialului „Băieți buni”, în care Cabral îl interpretează din nou pe Edi Bălan. Revenirea producției vine la două decenii de la prima serie, iar actorul spune că, deși ideea a fost discutată de-a lungul timpului, abia acum s-au aliniat lucrurile pentru ca proiectul să prindă contur.

„Ei… de-a lungul anilor au tot fost ocazii care au luat în calcul revenirea proiectului, dar niciodată până acum nu a părut că e momentul bun pentru așa ceva. Și uite că la fix 20 de ani de la prima serie am reușit să o luăm din nou de la capăt. Pare că ne-a și ieșit…”

Reîntoarcerea în rolul care l-a consacrat reprezintă o nouă provocare pentru Cabral, mai ales că proiectul a venit și cu cerințe legate de aspectul fizic.

Cum a slăbit Cabral 35 de kilograme: de la 144 la 109 kg

Foto: Viva!

Transformarea fizică a prezentatorului a atras atenția, mai ales după ce acesta a apărut cu o siluetă vizibil schimbată. Cabral a dezvăluit că a pornit de la 144 de kilograme și a ajuns la 109, rezultatul unui proces în care disciplina și organizarea au avut un rol esențial.

Schimbarea a fost determinată atât de dorința personală, cât și de cerințele producției, iar vedeta recunoaște că partea cea mai dificilă a fost să găsească timp pentru toate activitățile necesare.

„De fapt, m-am dus din 144 în 109 kile. Cumva a fost și un pariu personal și o cerință de producție… cu toate că nu se aștepta nimeni să reușesc. Cel mai greu a fost să-mi rezerv timpul să mă ocup de toate chestiile pe care a trebuit să le fac în perioada aia de slăbire. În rest… fasting la 72 de ore, o dietă high-protein, keto all the way… și sală zilnic. De luni și până duminică făceam cumva să-mi găsesc 60 de minute pentru antrenament. Mi-a ieșit.”

Rezultatul este o schimbare majoră de imagine, dar și o dovadă a ambiției sale de a duce la bun sfârșit un obiectiv dificil, chiar și în condițiile unui program încărcat.

Cum arată viața lui Cabral după divorț: copiii sunt prioritatea

Schimbările din viața personală au adus și o nouă organizare a timpului. Întrebat cum se descurcă în postura de bărbat singur și ce a făcut în ultimele luni, Cabral a oferit un răspuns scurt, dar sugestiv, lăsând să se înțeleagă că timpul petrecut cu cei mici îi ocupă cea mai mare parte a zilelor.

Pentru el, perioada aceasta nu înseamnă neapărat libertatea sau rutina pe care mulți o asociază vieții de după divorț, ci o experiență intensă, în care implicarea în creșterea copiilor vine cu momente frumoase și responsabilități importante.

„Cu copiii. Timpul cu copiii este incredibil de intens și de frumos, așa că nu pot spune că am avut ceea ce toată lumea definește „viața de bărbat singur.”

Dincolo de schimbările din carieră și de transformarea fizică, Cabral pare să își găsească echilibrul în lucrurile simple, în timpul petrecut cu familia și în capacitatea de a privi fiecare etapă a vieții cu umor și sinceritate.