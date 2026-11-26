Cabral (49 de ani) a slăbit 35 de kilograme pentru revenirea în „Băieți buni”.

1/8 Cabral a slăbit 35 de kilograme pentru „Băieți buni”! Foto: click.ro

La Premiile TVmania, acolo unde a luat premiul pentru „Cea mai bună emisiune-concurs de la PROTV: Ce spun românii”, prezentatorul a povestit pentru Click! cum a combinat dieta keto cu postul intermitent și antrenamentele, dar și cum arată viața lui acum, după ce a încheiat cea mai aglomerată perioadă de filmări.

Merge zilnic la sală, îi ajută pe copii la teme și, împreună cu Andreea Ibacka, fosta lui soție, le-a mai aerisit programul ca să aibă timp de joacă.

„Când a ieșit bine prima oară, îți dorești foarte mult să iasă bine și a doua oară”

Click! Cabral, în seara asta, la Premiile TVmania, am înțeles că ai putea primi un premiu.

Cabral: Sunt nominalizat. Asta am înțeles și eu.

Cât de ocupat ești acum? În ce stadiu e „Băieți buni”?

Acum sunt mai puțin ocupat. Am terminat perioada aglomerată a anului. „Băieți buni” e filmat, acum e în montaj. Noi credem că a ieșit foarte bine. Să vedem cum va arăta produsul final și ce vor spune cei de acasă.

Cum e să revii la „Băieți buni” după 20 de ani?

E cu emoții mari. Când a ieșit bine prima oară, îți dorești foarte mult să iasă bine și a doua oară. Acum să vedem.

Ce ne poți spune despre personajul tău?

Povestea lui a mers foarte firesc mai departe. Personajul meu a trecut prin niște întâmplări care l-au schimbat într-o anumită măsură. Dar personajele au rămas, cumva, băieții de acum 20 de ani. Cu câteva schimbări, cu ceva supărări și, uneori, cu dezamăgiri.

Ai slăbit 35 de kilograme pentru filmări. Cum ai reușit? Ai ținut o cură drastică?

Da. Am lucrat cu o echipă foarte tare. Am combinat postul intermitent cu dieta keto și cu mersul la sală.

Și acum cum ai grijă de tine? Mai ajungi la sală în fiecare zi?

Da, merg la sală în fiecare zi.

„Eu sunt om de televiziune. Asta e meseria mea”

Te atrage actoria la fel de mult ca televiziunea?

Îmi place actoria. Îmi plac mult proiectele pe care le-am început și îmi place să le continui. Eu sunt om de televiziune. Asta e meseria mea. Am făcut 29 de ani de televiziune. Sunt OK așa cum sunt.

Ce ne poți spune despre „Săriți de pe fix!”?

„Săriți de pe fix!” revine. Am tras deja cel de-al treilea sezon. E diliu rău și ăsta! Avem câteva fețe noi în echipă și se simte, pentru că au adus un aer nou. Am păstrat probele consacrate și avem niște invitați foarte, foarte tari. Mie mi se pare că sezonul ăsta arată foarte bine.

Cabral și Andreea le-au făcut copiilor mai mult loc de joacă

Spuneai că acum te ocupi mai mult de copii. Cine te solicită cel mai tare?

Nu mă pot plânge. Avem niște copii foarte cuminți, înțelegători, cu care comunicăm foarte bine. Sigur că e școală, trezirea la șase și jumătate, du-te, întoarce-te, repede la engleză, la matematică avansată, hai că avem și kickboxing. Anul ăsta am reușit să le mai aerisim programul, pentru că și Andreea și eu credem că trebuie să se mai și joace. Dar tot sunt lucruri de făcut.

La teme ajungi și tu?

Da, fac și eu teme cu ei. Cel mai mult îi ajută mama Andreei, iar noi o suplinim. Suntem organizați, e bine.

Cum petreci sărbătorile de iarnă?

Acasă, cu copiii. Sau, dacă vrei varianta spectaculoasă, mă duc la un resort de 18 stele, unde cheltuiesc 120.000 de euro în două minute! Glumesc, evident. Vrem să se bucure și copiii de liniște și să fim cât mai mult împreună.

Îi mai iei cu tine la filmări? Le place?

Da, îi mai iau. Le place, sunt curioși, vor să vadă. Și cred că e bine să-i iei pe copii la serviciu. Așa, când le spui că pleci la muncă, știu unde te duci, cum arată locul și ce faci acolo.