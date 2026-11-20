Erin i-a făcut lui Sore (37 de ani) un tort cu mâinile ei de ziua artistei, iar acum mama ei abia așteaptă să o vadă la televizor. La 10 ani și jumătate, fetița va apărea într-un serial care se va difuza anul viitor.

1/7 Fiica lui Sore va juca într-un serial TV Ce sfat i-a dat artista lui Erin, la 10 ani și jumătate „Eu sunt cea mai mândră mămică” Foto: click.ro

În interviul pentru Click!, Sore povestește ce sfat de actorie i-a dat fiicei sale, pornind de la ce a învățat ea însăși pe platourile de la „Pariu cu viața”, și de ce așteaptă o pauză în ianuarie, după un an plin de proiecte.

„M-am trezit dimineața și nu puteam să vorbesc”

Click!: Sore, la mulți ani cu întârziere! Cum te-ai descurcat cu răceala înainte de concertul de la Cluj?

Sore: Am trecut cu brio! Răceala m-a luat chiar la Cluj. M-am trezit dimineața și nu puteam să vorbesc, iar seara trebuia să cânt și să vorbesc trei ore. A fost un obstacol pe care l-am depășit.

Cum ai petrecut de ziua ta? Ce cadou ți-a făcut fiica ta?

Iubita mea fetiță mi-a făcut un tort cu mânuțele ei. Cel mai frumos tort, cel mai bun tort, cel mai frumos cadou! Am petrecut cu câțiva prieteni apropiați.

Câți ani are Erin acum? E pasionată de gătit?

Are 10 ani și jumătate. Nu, pur și simplu a vrut să-mi facă o bucurie. E pasionată de tot ceea ce sunt și eu pasionată, așa că împărțim aceleași pasiuni.

Îi place să cânte?

Să cânte, să danseze, să joace. Și acum joacă într-un serial care o să apară anul viitor. E foarte încântată.

O să o vedem la televizor?

Da. Eu sunt cea mai mândră mămică!

Ce sfat i-ai dat când a început să joace?

Să nu exagereze replicile. Asta m-au învățat și pe mine mentorii mei de la „Pariu cu viața”. Și cred că e și ceva nativ.

Tu cum ești pe final de an? Cât de ocupată ești?

Sunt într-o perioadă foarte ocupată, încă de la începutul anului. Tot aștept un pic de pauză, dar o să vină în ianuarie. Facem o pauză de activitate, rămânem doar la creație. Știi cum e când citești despre burnout? Toată lumea îți explică ce înseamnă, dar te întrebi când îți dai seama că ai ajuns acolo. Acum mă întreb și eu. Nu știu dacă am ajuns acolo. Cert este că a fost un an foarte frumos, cu multe proiecte și multă muncă.

Cum reușești să ai grijă de tine în perioada asta aglomerată?

Încerc să dorm bine și suficient, să nu îmi dau din timp acolo unde nu e nevoie. E foarte important să avem grijă de timpul nostru. Am ajuns și eu la concluzia asta. Și încerc să mă înconjor de oameni care mă fac să mă simt bine.

„Podcastul este una dintre marile mele bucurii profesionale”

Ce îți place cel mai mult la podcastul tău?

Podcastul este una dintre marile mele bucurii profesionale. Doi ani m-am tot întrebat dacă mai e loc. Sunt atât de multe podcasturi. Ce ar mai fi de zis? Mă bucur tare că am trecut peste toate aceste frâne, pentru că îmi face așa de mare plăcere să vorbesc cu oamenii și să le aflu poveștile. Și observ că și comunității mele îi place podcastul.

Ce faci când prinzi puțin timp liber?

Cu Erin mă joc, ieșim, facem lucruri împreună. Îmi place să citesc, să văd seriale. Am un milion de recomandări pentru cine vrea să mă asculte! Și îmi place să petrec timpul în familie.

Ți-ai făcut planuri pentru Crăciun sau Revelion?

Nu, n-am niciun plan. Las universul să mă surprindă.