Leonard Miron ia în calcul revenirea în televiziune. Ce proiect pregătește și cum a ajuns să lucreze în probațiune, în Anglia

Leonard Miron a venit pentru zece zile la București și și-a umplut agenda cu întâlniri care l-au adus din nou aproape de televiziune.

1/9 Leonard Miron ia în calcul revenirea în televiziune Foto: click.ro

Fostul prezentator ne-a povestit pentru Click! despre reîntâlnirea cu echipa TVR, despre serialul pe care visează să-l filmeze pe un vas de croazieră și despre meseria pe care o învață în Marea Britanie.

La aproape 58 de ani, lucrează în serviciul britanic de probațiune și s-a întors la cursuri.

„Unii oameni, la aproape 60 de ani, încep să numere zilele până la pensie. Eu număr zilele până la următorul examen!”.

Click!: Leonard, ce te-a adus zilele acestea în București?

Leonard Miron: De data asta am venit cu treabă! Cu treabă din aceea care îmi place mie, cu televiziune, întâlniri cu oameni dragi și câteva proiecte care mi-au trezit o mulțime de amintiri frumoase. Fusesem în România cu câteva săptămâni înainte, pentru niște probleme administrative. M-am întâlnit cu foști colegi și prieteni din presă și televiziune și, dintr-una într-alta, au început să curgă invitațiile. La un moment dat, începusem chiar să mă întreb dacă nu cumva m-au confundat cu vreo vedetă importantă! (râde)

Teo Trandafir m-a invitat la podcastul ei, Cristi Brancu m-a invitat în emisiunea lui de la Prima TV, iar la Antena Stars voi povesti despre vacanțe și călătorii alături de Laura Cosoi. Am venit pentru zece zile și am reușit să-mi umplu programul de parcă m-aș fi întors cu normă întreagă în televiziune!

Cum a fost să te întorci la TVR, locul în care ai început?

TVR rămâne locul în care am crescut profesional și unde am trăit unele dintre cele mai frumoase momente ale carierei mele. Marina Almășan m-a invitat la lansarea cărții ei despre Egipt. La începutul anilor 2000, am lucrat doi ani acolo, la o serie de documentare pentru Discovery Channel, „Viața la curtea lui Ramses al II-lea”. După doi ani petrecuți în compania faraonilor, consider că am și eu dreptul să mă dau puțin expert în Egiptul antic! (râde)

Marina m-a invitat și să-i fiu coprezentator la o ediție specială a emisiunii „Poarta Pangrati”, dedicată celor 70 de ani de Televiziune Română. Ediția va readuce în atenția publicului „Top 3-2-1”, emisiunea muzicală de la începutul anilor ’90, realizată de Luminița Dumitrescu și Aurela Aldea. Sper că publicul își mai amintește de ea, pentru că eu, când mă uit la fotografiile de atunci, uneori abia mă mai recunosc!

Aimee D’Albon m-a invitat să punem la cale și câteva surprize pentru programul de Revelion al TVR. Ne dorim să iasă ceva cu mult umor, nostalgie și bună dispoziție. După cum se vede, din televiziune poți să pleci, însă televiziunea nu pleacă niciodată din tine!

„După atâția ani de călătorii, trei ore cu avionul nu mă sperie”

Te gândești serios la o revenire pe micul ecran?

Da, mă gândesc foarte serios la o colaborare care să-mi permită să fac naveta între Marea Britanie și București. După atâția ani de călătorii, trei ore cu avionul nu mă sperie. Important este să am pentru ce să mă urc în el!

Am două formate pe care, deocamdată, le țin în sertar. Dar pot să-ți povestesc despre un al treilea proiect, pe care mi-aș dori să-l fac anul viitor. Vreau să realizez un serial de șapte episoade, în care să invit telespectatorii într-o croazieră de o săptămână pe Mediterană. În fiecare episod aș arăta și ce poți descoperi în porturile în care oprești, și ce se întâmplă în culisele navei, de la puntea de comandă până la bucătăriile în care se pregătesc zilnic mii de porții. Mi-ar plăcea mai ales să le ascultăm poveștile românilor care lucrează la bord. Când noi stăm pe șezlong cu un cocktail în mână, există sute de oameni care muncesc pentru ca noi să avem vacanța perfectă.

Ce îți mai trebuie ca să începi filmările?

Conceptul este bine conturat și am relații foarte bune cu două companii de croaziere. Mai trebuie să găsesc o televiziune sau o companie de producție pentru online și, bineînțeles, sponsori. Camerele de filmat nu funcționează numai cu entuziasm, iar echipa de producție nu poate fi plătită în cocktailuri și excursii la mal!

Așa că, dacă printre cititorii Click! există un producător, o platformă sau un sponsor interesat, să mă caute! Ca să fie clar, eu îmi plătesc croaziera. Pentru restul costurilor avem nevoie de parteneri. Și, dacă proiectul devine realitate, promit că primul lucru pe care îl împachetez va fi microfonul!

Când te uiți la televiziunea din România de azi, ce te deranjează cel mai tare?

În Anglia aproape că nu mă uit la posturile românești. Când ajung aici, pot să stau până la două-trei dimineața cu telecomanda în mână. Mă uit la prezentator, la lumini, la decor, la ritmul emisiunii. Uneori mă surprind vorbind singur cu televizorul: „Nu pune întrebarea aia!”, „Lasă omul să termine!”.

Cornelia Rădulescu, care mi-a fost redactor-șef mulți ani, îmi spunea adesea: „Puiule, lasă-l pe invitat să vorbească! Nu pune o întrebare de zece minute la care omul să-ți răspundă doar cu da sau nu!”. Și câtă dreptate avea! Uneori urmăresc un interviu și am senzația că invitatul a fost chemat doar ca să aibă prezentatorul cui să-i povestească despre propria persoană. Păi, dragilor, dacă tot vreți să vorbiți singuri, de ce mai invitați oameni? Puneți o oglindă pe scaunul din față și faceți interviul perfect!

Dar în showbiz și în online ce observi? Te tentează TikTok?

Cred că există o confuzie destul de mare între notorietate, popularitate și valoare. De la Mihai Tatulici am învățat că o personalitate publică se construiește în timp, prin ceea ce știe, prin ceea ce face și prin profesionalism. Astăzi poți deveni cunoscut peste noapte datorită unui filmuleț care a devenit viral. Mult mai greu este să fii cunoscut pentru ceva care merită.

Când lucram ca însoțitor de bord, cineva mi-a propus să fac materiale de călătorie pentru internet. I-am spus: „Cine o să stea să se uite la mine pe un telefon, pe o tabletă sau pe calculator? Oamenii au televizor acasă!”. După cum vezi, am demonstrat un talent extraordinar de a anticipa viitorul! Acum public pe Instagram și YouTube sub numele Leonard Miron 1969 și mă gândesc să încerc și TikTok. Să nu vă așteptați să mă vedeți făcând piruete prin sufragerie. La aproape 58 de ani trebuie să-mi protejez și articulațiile! (râde)

„Lucrez în cadrul Serviciului britanic de Penitenciare și Probațiune”

Cu ce te ocupi în Marea Britanie și cum arată o zi la serviciu?

Lucrez în cadrul Serviciului britanic de Penitenciare și Probațiune. Jumătate din timp mă ocup de comunicarea cu presa pentru sud-estul Angliei, iar cealaltă jumătate lucrez în probațiune. În momentul de față am 15 cazuri în paralel. Asta înseamnă întâlniri, evaluări, rapoarte și discuții cu alte instituții.

Nu există o zi obișnuită. Să zicem că ai pregătit o discuție despre anturaj, iar omul intră pe ușă și îți spune că a fost dat afară din locuință și că diseară va dormi sub un pod. Pui planul deoparte și iei legătura cu autoritățile locale și cu organizațiile care ar putea să-l ajute. După o întâlnire dificilă am nevoie de câteva minute să-mi pun ordine în gânduri. Eu îi spun un fel de „duș mental”. Omul care intră la ora două merită aceeași atenție ca acela care a intrat la ora zece.

Ce te-a atras la meseria asta? Cum gestionezi cazurile grele?

M-a atras ideea unei a doua șanse. Rolul nostru este să gestionăm riscurile, să protejăm publicul și, în același timp, să ajutăm persoana aflată sub supraveghere să găsească o altă direcție în viață. Și, foarte important, nu uităm niciodată de victime.

Lucrăm cu oameni care au comis infracțiuni foarte diferite, de la conducere sub influența alcoolului până la omucidere, violență domestică sau infracțiuni sexuale. Există evaluări de risc și proceduri de siguranță. Ne consultăm mult în echipă. Trebuie să existe empatie, dar și fermitate. Experiența din televiziune mă ajută enorm. Am învățat să pun întrebări, să observ reacțiile și să ascult. Iar pentru Leonard Miron, să învețe să tacă la 58 de ani este, trebuie să recunoști, o performanță absolut remarcabilă!

Ce îți propui profesional pentru 2027?

Urmez un program de pregătire universitară și practică, în colaborare cu Universitatea din Portsmouth. În cazul meu, durează aproximativ doi ani. M-am trezit din nou student, cu bibliografie, lucrări și termene de predare. Eu mă gândeam că o să-mi petrec serile planificând următoarea croazieră. Acum citesc despre psihologia comportamentului infracțional și evaluarea riscurilor. Miguel mă mai întreabă dacă vreau să ne uităm la un film, iar eu îi spun că am de terminat o lucrare. Cred că în curând o să-mi verifice carnetul de note!

După finalizarea programului voi putea deveni ofițer de probațiune pe deplin calificat și voi putea prelua cazuri mai complexe. Pentru moment, îmi doresc să devin din ce în ce mai bun în ceea ce fac. Unii oameni, la aproape 60 de ani, încep să numere zilele până la pensie. Eu număr zilele până la următorul examen!