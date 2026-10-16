 Așa arată Leonard Miron după ce a slăbit 60 de kilograme! Ce meserie cu risc are în Marea Britanie: „Nu m-am gândit că e periculos”
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Așa arată Leonard Miron după ce a slăbit 60 de kilograme! Ce meserie cu risc are în Marea Britanie: „Nu m-am gândit că e periculos”

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Vă mai amintiți de Leonard Miron, fostul prezentator TVR? În urmă cu 13 ani, după ce a demisionat din televiziune, s-a stabilit în Marea Britanie, unde însă a lucrat în cu totul alte domenii. Prezent, zilele acestea, în țară, Leonard Miron a fost greu de recunoscut, așa, mai slab cu 60 de kilograme. A menționat însă că nu este bolnav, cum se zvonește. Exclusiv pentru Click!, Marina Almășan ne-a vorbit la superlativ despre Leonard Miron, pe care l-a avut invitat, în emisiunea ei, „Poarta Pangrati” (TVR 2). 

Leonard Miron, fostul prezentator TVR, a slăbit 60 de kilograme, după o operație de micșorare a stomacului
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Leonard Miron, fostul prezentator TVR, a slăbit 60 de kilograme, după o operație de micșorare a stomacului Foto: Foto: Facebook

„Am slăbit că așa am vrut. Nu sunt bolnav”

Leonard Miron, în vârstă de 57 de ani, și-a povestit viața, departe de țară, în emisiunile tv unde ieri a fost invitat. A slăbit foarte mult, însă neagă faptul că ar fi bolnav, așa cum se tot spune:

„Am dat jos 60 de kilograme, aveam 120 de kilograme înainte, m-am operat în Turcia. Nu am probleme de sănătate, am slăbit că așa am vrut, și îmi asum asta, nu ca alte vedete”, a menționat el, la emisiunea „Exclusiv VIP” (Prima TV), a lui Cristi Brancu.

E ofițer de probațiune, în Marea Britanie

A avut numeroase meserii, a lucrat chiar și pe vase de croazieră, iar în prezent este ofițer de probațiune la Serviciul Penitenciar și de Probațiune, din Regatul Unit:

„Toți prietenii noștri au dat ochii peste cap, ca rața când tună, când au auzit unde voi lucra. Sunt și purtător de cuvânt, dar și ofițer de probațiune. Mulți îmi ziceau că sunt nebun să lucrez cu oameni care ies din pușcărie. Care e problema? Fiecare om are o a doua șansă. Acolo e mentalitatea ca cel care a greșit o dată trebuie ajutat, consiliat, e și mai ieftin”.

„Am fost nevoit să-mi schimb numele de familie”

Pentru acest loc de muncă cu risc ridicat, Leonard Miron a fost însă nevoit să-și schimbe numele de familie:

„Eu mă ocup de cazurile ușoare, pentru că sunt la început. Nu le spun ce să facă, eu le dau niște opțiuni, le explic că sunt acolo ca să îi ajut, însă, dacă ei nu se schimbă, se întorc de unde au venit. Nu m-am gândit niciodată că este periculos.

A trebuit însă să îmi schimb numele de familie, ca să mă protejez, așa am fost sfătuit. Însă numai în adresa oficială și pe legitimațiile lor, ca să nu mi se caute numele pe Internet, ca să am și viața privată, mai ales că port și ecuson. Am luat numele de familie al mamei, Petrescu, mi-a plăcut mereu. Mă numesc Leonard Petrescu în actele de la acel loc de muncă”, a mai menționat el.

Marina Almășan: „Amândoi suntem bolnavi de televiziune”

Și Marina Almășan l-a avut invitat ieri pe Leonard Miron. Ne-a vorbit, exclusiv pentru Click!, despre pasiunea pe care fostul ei coleg a avut-o pentru televiziune:

„Leonard Miron este, fără îndoială, unul din exemplele cele mai elocvente, vis-a-vis de cum trebuie să fie un om de televiziune adevărat: un ins pregătit, documentat, cu carismă, cu prezență de spirit, umor, cu capacitatea de a ieși elegant din orice situație neprevăzută, spre care l-ar împinge, să zicem, o transmisie în direct.

„Aici semănăm, suntem bolnavi de televiziune!”

Da, sunt sigură că „fracturarea” carierei lui de om de televiziune (din motive pe care îl voi lăsa pe el să le dezvăluie sau nu), l-a durut foarte mult. Aici semănăm: amândoi suntem „bolnavi de televiziune” și ne place (în fine, la el se aplică timpul „trecut”) atât de mult ceea ce facem, încât ne dăm tot sufletul pentru a străluci pe ecran, atât ca realizatori de emisiuni, cât și ca „imagine” a acestora din urmă.

M-am bucurat să-l includ în lista invitaților mei, de la nostalgicul program „Poarta Pangrati” . Și se pare că n-am greșit, pentru că Leo, alături de ceilalți invitați, ne-a adus o audiență foarte bună!”.

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