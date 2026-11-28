Ana Baniciu se pregătește să înceapă un nou capitol profesional, iar de data aceasta își dorește să își împărtășească fiecare pas cu cei care o urmăresc. Artista a dezvăluit pe Instagram că lucrează de aproape trei ani la propriul brand de bijuterii, un proiect în care a investit mult timp, energie și încredere. Deși până acum a păstrat totul departe de ochii publicului, a venit momentul să vorbească despre planurile sale și despre povestea personală care a stat la baza acestei idei.

Ana Baniciu a anunțat că își lansează propriul brand Foto: Instagram

Vedeta a mărturisit că are emoții mari, mai ales pentru că pășește pe un teritoriu complet nou. În spatele viitorului brand se află însă și o amintire de familie, legată de mama sa și de pasiunea acesteia pentru bijuteriile din argint. Ana a explicat că povestea a început cu mult înainte ca ea să se nască, în urma unei călătorii pe care mama sa a făcut-o în Thailanda.

Ana Baniciu, inspirată de bijuteriile moștenite de la mama sa

În mesajul publicat pe Instagram, Ana Baniciu a povestit că mama sa s-a întors dintr-o călătorie în Thailanda cu o valiză plină de bijuterii din argint. Le-a purtat de-a lungul vieții, iar unele dintre ele au ajuns și la prietenele sale apropiate, cărora le-a oferit câte o amintire prețioasă. O mare parte dintre bijuteriile pe care le avea au fost lăsate moștenire fiicei sale.

Artista își amintește și acum sunetul brățărilor pe care mama sa le purta la mână. Erau atât de multe, încât prezența lor se făcea remarcată chiar și prin clinchetul pe care îl produceau.

„Purta atât de multe brățări la mână, încât mereu o auzeam. Cântau brățările, efectiv”, a povestit Ana.

Vedeta recunoaște că nu știe exact dacă proiectul pe care îl pregătește o face să se simtă mai aproape de mama sa sau dacă este vorba despre acele lucruri din copilărie care rămân cu noi și capătă o semnificație aparte abia mai târziu. Cert este că amintirile legate de bijuteriile din argint au devenit parte din povestea noului său proiect.

„Nici măcar nu știu dacă ceea ce construiesc acum mă face să mă simt mai aproape de ea sau pur și simplu unele lucruri din copilărie rămân cu noi și capătă sens mai târziu”, a mărturisit artista.

De aproape trei ani lucrează la propriul brand de bijuterii

Ana Baniciu a dezvăluit că ideea unui brand propriu nu a apărut peste noapte. De aproape trei ani, lucrează la acest proiect și pregătește lansarea unei afaceri în domeniul bijuteriilor. În acest an, artista a urmat și un curs de bijuterie, iar renovarea spațiului de la parterul locuinței sale are legătură directă cu planurile sale.

O parte importantă din amenajare va deveni locul din care vor fi pregătite și expediate bijuteriile către viitorii clienți. Astfel, proiectul nu înseamnă doar crearea unui brand, ci și amenajarea unui spațiu dedicat activității pe care urmează să o dezvolte.

„Am emoții pentru că pășesc pe un tărâm complet nou și totodată am și foarte multă încredere în ceea ce construiesc”, a spus Ana Baniciu.

Încrederea artistei vine atât din convingerea că ideea merită dusă mai departe, cât și din reacțiile celor apropiați. Ea a povestit că le-a prezentat deja proiectul unor persoane din cercul său și că entuziasmul acestora i-a oferit un plus de curaj.

De această dată, Ana vrea să își implice și comunitatea online în toate etapele. Nu își propune să prezinte doar rezultatul final, ci și drumul până acolo, cu reușite, decizii inspirate și greșeli inevitabile.

„Și de data asta vreau să fie ceva diferit. Vreau să vă iau cu mine în tot procesul. Iar procesul, să știți că este așa: cu decizii bune, cu greșeli, evident”, a transmis ea.