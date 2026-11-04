Ana Baniciu dă startul unui nou șantier! Ce comori a descoperit artista în casa bunicii sale: „I-am promis că păstrez tot ce-i valoros!”

La doi ani după ce a finalizat renovarea de amploare a locuinței sale, Ana Baniciu a revenit pe șantier, mărturisind amuzată că a simțit lipsa agitației specifice lucrărilor de reamenajare.

Ana Baniciu, în plin proces de renovare Foto: Instagram

De această dată, artista și partenerul ei au deschis ușile anexei bunicii, un spațiu încărcat de istorie de familie și obiecte păstrate de-a lungul deceniilor. Procesul de sortare a scos însă la iveală o colecție impresionantă de obiecte vechi, transformând încăperea într-o veritabilă capsulă a timpului.

Ana Baniciu, colecția impresionantă de porțelanuri și îndemnul bunicii

Începutul lucrărilor a adus o surpriză uriașă pentru cântăreață, care nu anticipa volumul de piese de colecție ascunse. Ghidată de sfatul bunicii, care a rugat-o insistent să verifice atent fiecare colț și să nu arunce nimic din ce ar putea avea valoare istorică sau sentimentală, Ana Baniciu a descoperit adevărate comori decorative.

„Nu mi-am dat seama când ne-am apucat că noi avem un vintage shop întreg. (...) I-am promis că păstrez tot ce-i valoros!”, a povestit Ana Baniciu pe rețelele sociale.

Printre cele mai spectaculoase descoperiri s-au numărat zeci de seturi de porțelan fin, ceșcuțe și ceainice păstrate în stare intactă, vedeta glumind că întreaga colecție ar fi suficientă pentru a deschide un veritabil lanț de ceainării. Piesele retro urmează să fie triate, curățate și integrate parțial în noul design al proprietății.

Ana Baniciu, amintiri din copilărie și afișul cu Ștefan Bănică Jr.

Dincolo de obiectele decorative, curățenia generală din anexa bunicii a declanșat un val de nostalgie. Ana Baniciu a regăsit o multitudine de amintiri din primii ani de viață, desene, fotografii și suveniruri pe care le credea pierdute definitiv în timp.

Cel mai emoționant obiect recuperat a fost un afiș celebru din copilăria sa, cu artistul Ștefan Bănică Jr., poster care i-a decorat camera ani la rând în primii ani de viață. Piesa are o valoare afectivă uriașă, purtând o dedicație caldă lăsată de celebrul artist: „Pentru Ana, cu toată dragostea, pentru că o cunosc de când s-a născut”.

Reîntâlnirea cu aceste obiecte ale trecutului a completat atmosfera noului proiect de familie, demonstrând că șantierul actual este deopotrivă o provocare logistică și o călătorie emoționantă printre amintirile celor dragi.