Declarațiile recente ale lui Florin Salam au stârnit numeroase reacții, după ce artistul a lăsat să se înțeleagă că ar putea deveni tată pentru a șasea oară. Cum cântărețul urmează să fie bunic din nou, afirmațiile sale au ridicat semne de întrebare cu privire la o posibilă sarcină a soției sale, Roxana Dobre. Partenera manelistului a decis să clarifice situația și a spus răspicat dacă familia se pregătește sau nu pentru venirea unui al patrulea copil.

Florin Salam Foto: Arhivă

Florin Salam are cinci copii și, în curând, va avea patru nepoți. Betty, fiica sa cea mare, urmează să devină mamă pentru a doua oară. Tânăra și partenerul ei, Roberto, s-au logodit recent și au anunțat că vor avea împreună un copil. Betty mai are un băiețel dintr-o relație anterioară, astfel că familia artistului se pregătește pentru un nou eveniment fericit.

Roxana Dobre a lămurit zvonurile despre o nouă sarcină

După ce Florin Salam a făcut declarații care au alimentat speculațiile despre o posibilă sarcină a soției sale, reporterii Spynews.ro au luat legătura cu Roxana Dobre pentru a afla care este adevărul. Aceasta a explicat că vorbele artistului au fost doar o glumă și că nu există niciun motiv să se creadă că ar urma să devină mamă pentru a patra oară.

Soția cântărețului a subliniat că ea și Florin Salam au deja trei copii împreună și că și-au împlinit dorința de a avea o familie cu trei micuți. În acest moment, cei doi nu își mai doresc să își mărească familia.

„A, nu. El mai glumește câteodată. Nu este adevărat, nu sunt însărcinată. Deja ni s-a îndeplinit visul, nu mai lucrăm la asta, trei copii sunt suficienți”, a declarat Roxana Dobre.

Astfel, partenera manelistului a pus capăt speculațiilor apărute după interviul în care artistul a făcut aluzie la posibilitatea de a deveni din nou tată. Declarația sa este clară: nu este însărcinată, iar planurile familiei nu includ, în prezent, un al patrulea copil.

De ce nu îi place lui Florin Salam să fie bunic

Roxana Dobre a vorbit și despre felul în care soțul ei privește noul rol pe care îl are în familie. Florin Salam urmează să devină bunic pentru a patra oară, odată cu nașterea copilului pe care Betty îl așteaptă la începutul anului 2027. Cu toate acestea, artistul nu pare să fie foarte încântat de ideea de a fi numit bunic.

Soția sa spune că manelistul preferă să se considere în continuare tânăr și că nu se grăbește să accepte această etichetă. Potrivit Roxanei, gluma făcută în interviu a avut legătură tocmai cu întrebarea primită despre fiica lui și despre faptul că aceasta va deveni din nou mamă.

„Lui nu-i place să fie bunic, îi place să fie tot tânăr (râde). El a făcut o glumă, că a fost întrebat de Betty”, a mai spus Roxana Dobre.

În perioada următoare, atenția familiei se îndreaptă către Betty, care va aduce pe lume un nou copil. Logodna cu Roberto și vestea că vor deveni părinți au fost două momente importante pentru cei doi, iar venirea bebelușului va însemna încă o bucurie pentru Florin Salam.