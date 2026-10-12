 Florin Salam, de urgență la spital după un concert! Artistul suspectează că ar fi fost otrăvit: „N-am mai suportat durerile”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Florin Salam, de urgență la spital după un concert! Artistul suspectează că ar fi fost otrăvit: „N-am mai suportat durerile”

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Florin Salam a ajuns de urgență la spital după ce a cântat la Berăria H. În timpul concertului, manelistul susține că a simțit dureri mari în tot corpul și consideră că fost otrăvit. Ce s-ar fi întâmplat înainte de eveniment.

Florin Salam.
Florin Salam. Foto: Facebook.

Au fost clipe grele pentru Florin Salam, după ce s-a confruntat cu probleme serioase de sănătate în timpul unui concert susținut recent în Capitală. Artistul a fost nevoit să iasă mai repede de pe scenă și a ajuns la spital. 

Florin Salam a ajuns la spital după concert

Totul a început chiar în timpul concertului de la Berăria H. Florin Salam a început să aibă dureri tot mai mari, în tot corpul. Artistul susține că a rezistat cu greu pe scenă, iar simptomele erau tot mai insuportabile. El a fost nevoit să plece mai devreme decât era programat.

„Vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu înainte de orice. Mi-a fost foarte rău, frații mei. Imediat după concert (…) Deodată am simțit niște dureri pe care nu știu dacă ar putea să le suporte cineva. Chiar eu nu am suportat și am crezut că e finalul. Am mai stat vreo 20 de minute pe scenă, așa, de rușinea oamenilor și n-am mai suportat durerile groaznice pe care le aveam, și de cap, și de picioare, și de mâini, și de tot ce înseamnă corp, și am închis spectacolul”, a declarat Florin Salam, pe TikTok.

Artistul dă de înțeles că ar fi fost otrăvit

După ce a coborât de pe scenă. Florin Salam a ajuns la spital pentru mai multe investigații. Medicii i-au făcut toate analizele pentru a-și putea da seama ce i-ar fi putut provoca starea de rău.

În urma investigațiilor, manelistul a declarat că medicii au venit și cu o ipoteză. Florin Salam spune că există posibilitatea ca cineva să-i fi strecurat substanțe ciudate în mâncarea sau în băutura consumată înainte de concert. 

„Am fost la spital și mi-au făcut toate analizele (…) Mi-au spus că ori în mâncare, ori în apă mi-au pus o substanță greu de…”, a mai spus Florin Salam.

Ghid de cumpărături

banner claudia patrascanu jpg
Claudia Pătrășcanu, strigăt de disperare! „Trăiesc cea mai mare durere a unei mame” Vedete românești
Daniel Oprea jpg
Tragedie în televiziune! Prezentatorul Daniel Oprea a murit la doar 52 de ani. Mesajul sfâșietor al colegilor Vedete românești
image
Cum să supraviețuiești unei apocalipse. Abilitățile contează mai mult decât proviziile. De ce un expert recomandă să înveți să cioplești linguri din lemn adevarul.ro
image
Cu ce prețuri sunt întâmpinați credincioşii la pelerinajul Sfintei Parascheva. Cât costă un acatist, o iconiță, un buchet de busuioc sau tămâia adevarul.ro

Parteneri

image
„S-au semnat actele, Nelu Varga a fost de acord să ne dea 50% din CFR Cluj!” Vin zecile de milioane în club? Răspunsul omului dat „dispărut” de la Cluj. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Un şofer şi-a înlocuit suspensiile maşinii cu o buturugă, dar a fost prins la RAR. "Premieră şi pentru mine" observatornews.ro
image
Impozit pe locuință dublu pentru cei care își închid balconul sau îl unesc cu sufrageria fără autorizație www.antena3.ro
image
Stenograme din dosarul de influențare a alegerilor în favoarea lui Georgescu, de către Bogdan Peșchir. „BogPR” s-ar fi oferit voluntar să îl ajute pe Georgescu în campanie. A pronunțat și numele lui Simion în interceptări. „Eu nu vreau sa câștig / Vreau să câștige țara www.gandul.ro
image
Imagini neașteptate cu Iulia Vântur și Salman Khan! Cei doi au fost surprinși în timpul unui ritual sacru și au stârnit reacții în rândul fanilor www.wowbiz.ro
image
Cât costă o noapte la hotelul de 5 stele din Maroc, unde Culiță Sterp a dus-o pe Daniela de ziua ei. Prețul este cât un salariu mediu www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Doliu în sportul românesc. Daniel Oprea a murit la 53 de ani as.ro
image
Cât câștigă șefa ANM, Elena Mateescu. Veniturile lunare sunt uriaşe pentru cei mai mulţi români, scandal mare... playtech.ro
image
Marea schimbare adusă de Reghecampf la FCSB, detectată de rivalii de la Universitatea Craiova www.fanatik.ro
image
Scandal exploziv la Insula iubirii. Concurentul înjurat, amenințat și băgat în ședință de producătorii Antena 1 www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Andreea Raicu și Virgil Ianțu, reacții furibunde după declarațiile scandaloase ale lui Mugur Mihăescu despre femei: „O femeie v-a adus pe lume!” Ce a putut să spună, chiar în Parlamentul României, actorul devenit politician www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Vești îngrijorătoare de la Palatul norvegian. Ce se întâmplă cu proaspăta regină Mette-Marit okmagazine.ro
image
Meghan, mai subțire ca niciodată, a stârnit îngrijorare printre fani. Ducesa doar gătește biscuițeii, nu-i și mănâncă okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Cum a fost transformat Cristofor Columb într-un simbol al Statelor Unite? historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Maria Callas, diva care colecționa rețete pentru mâncăruri pe care nu le gusta niciodată historia.ro
Kelly Osbourne Profimedia jpg
Kelly Osbourne a luat aproape 13 kilograme după ce îngrijorase fanii! „A fost cel mai rău an din viața mea” Vedete internaționale
Michael Douglas, aventură cu o actrița celebră
Michael Douglas, criticat dur de prieteni după dezvăluirile intime! Ce a povestit actorul despre femeile celebre din viața sa Vedete internaționale
Irina Fodor (2) jpg
Irina Fodor a spus adevărul despre cazările din China, la „Asia Express”. Ce a uimit-o pe prezentatoare Vedete românești
banner pantofi bun jpg
#Exclusiv Click!
Ultima fiță, pantofii transparenți din plastic! Verdictul stiliștilor: „Total inestetici și se aburesc!” Cam cât costă? Vedete românești
Lacrimi și emoții pentru Emily Burghelea! Elisabeta a făcut primii pași înainte de un an
#Exclusiv Click!
Emily Burghelea, în lacrimi la aniversarea fiicei sale! Ce a ales Elisabeta de pe tăviță: „Se vede că este fata mea!” Vedete românești
cristina siscanu, filip si madalin ionescu
Cristina Șișcanu, mărturisire emoționantă despre Filip: „Un moment pe care îl așteptam de ani de zile” Vedete românești
Alin Gălățescu ne-a explicat care sunt tendințele acestei toamne, un sezon pe care îl descrie drept „extrem de feminin și rafinat”
#Exclusiv Click!
Ce se poartă în această toamnă! Alin Gălățescu dezvăluie tendințele: „Masculinul continuă” Vedete românești
britney spears jpeg
VideoBritney Spears, postare de rebeliune împotriva tatălui său. Artista, „plină de resentimente” Vedete internaționale
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net
image
Virgil Ianțu, reacție dură după declarațiile lui Mugur Mihăescu despre femei, în Parlament. „Un discurs josnic” actualitate.net