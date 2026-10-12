Florin Salam, de urgență la spital după un concert! Artistul suspectează că ar fi fost otrăvit: „N-am mai suportat durerile”

Florin Salam a ajuns de urgență la spital după ce a cântat la Berăria H. În timpul concertului, manelistul susține că a simțit dureri mari în tot corpul și consideră că fost otrăvit. Ce s-ar fi întâmplat înainte de eveniment.

Florin Salam. Foto: Facebook.

Au fost clipe grele pentru Florin Salam, după ce s-a confruntat cu probleme serioase de sănătate în timpul unui concert susținut recent în Capitală. Artistul a fost nevoit să iasă mai repede de pe scenă și a ajuns la spital.

Florin Salam a ajuns la spital după concert

Totul a început chiar în timpul concertului de la Berăria H. Florin Salam a început să aibă dureri tot mai mari, în tot corpul. Artistul susține că a rezistat cu greu pe scenă, iar simptomele erau tot mai insuportabile. El a fost nevoit să plece mai devreme decât era programat.

„Vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu înainte de orice. Mi-a fost foarte rău, frații mei. Imediat după concert (…) Deodată am simțit niște dureri pe care nu știu dacă ar putea să le suporte cineva. Chiar eu nu am suportat și am crezut că e finalul. Am mai stat vreo 20 de minute pe scenă, așa, de rușinea oamenilor și n-am mai suportat durerile groaznice pe care le aveam, și de cap, și de picioare, și de mâini, și de tot ce înseamnă corp, și am închis spectacolul”, a declarat Florin Salam, pe TikTok.

Artistul dă de înțeles că ar fi fost otrăvit

După ce a coborât de pe scenă. Florin Salam a ajuns la spital pentru mai multe investigații. Medicii i-au făcut toate analizele pentru a-și putea da seama ce i-ar fi putut provoca starea de rău.

În urma investigațiilor, manelistul a declarat că medicii au venit și cu o ipoteză. Florin Salam spune că există posibilitatea ca cineva să-i fi strecurat substanțe ciudate în mâncarea sau în băutura consumată înainte de concert.

„Am fost la spital și mi-au făcut toate analizele (…) Mi-au spus că ori în mâncare, ori în apă mi-au pus o substanță greu de…”, a mai spus Florin Salam.