Andreea Raicu și-a surprins urmăritorii cu o serie de imagini în care abdomenul său apare vizibil umflat. Prezentatoarea TV a explicat pe rețelele de socializare ce se întâmplă cu organismul ei după ce consumă alimente care conțin gluten. Mai mult, vedeta a ținut să lămurească și un posibil motiv pentru care arată astfel, glumind pe seama unei eventuale sarcini.

Andreea Raicu, imagini surprinzătoare cu abdomenul umflat Foto: Instagram

Fostul model a publicat în mediul online imagini în care poartă o rochie albă, mulată, care îi evidențiază silueta, dar și abdomenul vizibil mărit. Andreea Raicu a explicat că această schimbare apare după ce mănâncă alimente care nu îi fac bine.

Vedeta a lăsat de înțeles că se confruntă cu o sensibilitate sau intoleranță la gluten, iar reacția organismului este una vizibilă. Din acest motiv, încearcă să evite produsele care îi provoacă astfel de neplăceri.

Prezentatoarea a făcut și o glumă pentru a nu lăsa loc interpretărilor, precizând că nu este însărcinată.

„M-a întrebat lumea ce se întâmplă dacă mănânc gluten. Asta! Nu, nu sunt însărcinată! Mă rog, acum pot să filmez, pentru că am râs o jumătate de oră. Dar asta se întâmplă când eu mănânc ce nu trebuie. De-aia nu mănânc ce nu trebuie, că nu-mi face bine. Rochia, clar este și pentru persoanele care sunt însărcinate”, a declarat Andreea Raicu, în mediul online.

Andreea Raicu ar fi apelat la vrăjitoare

Foto: TikTok

Numele Andreei Raicu a fost menționat și într-un dosar de escrocherie și șantaj în care au fost cercetate mai multe femei acuzate de practici de vrăjitorie. Procurorul Maximilian Bălășescu, care a instrumentat cazul, a susținut că vedeta ar fi fost înșelată și ar fi participat la un ritual de purificare. Potrivit magistratului, Oana Zăvoranu a fost singura persoană care a depus o reclamație oficială.

„Dar nu numai ea (Oana Zăvoranu – n.r.) a fost parte vătămată. Au fost mult mai multe persoane. Vă mai dau o persoană care este foarte cunoscută: Andreea Raicu. Și ea, la rândul ei, a fost păcălită. Mai mult decât atât, și ea a intrat în apă și s-a dezbrăcat. Urma să o audiez și pe ea. Dar Oana Zăvoranu este singura care a avut curajul să facă reclamație”, a dezvăluit Maximilian Bălășescu la „Un Podcast”.

Acesta a mai afirmat că Andreea Raicu ar fi apelat la vrăjitoare din cauza unor probleme sentimentale. Potrivit relatării procurorului, ritualul ar fi avut ca scop purificarea și îndepărtarea farmecelor, iar magistratul a rezumat situația prin afirmația că vedeta „nu era iubită”.