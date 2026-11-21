Cabiria Morgenstern demonstrează că are și preocupări departe de lumea teatrului. Fiica actriței Maia Morgenstern a dezvăluit pe rețelele de socializare că practică un sport care necesită multă forță și flexibilitate. Tânăra a publicat un videoclip de la antrenamentele de pole dance, în care apare executând câteva mișcări spectaculoase la bara verticală.

Pasiunea neașteptată a fiicei Maiei Morgenstern Foto: Facebook

Deși publicul o cunoaște mai ales datorită proiectelor din teatru și aparițiilor de stand-up poetry, Cabiria Morgenstern are și preocupări dintr-o cu totul altă zonă. Fiica Maiei Morgenstern a ales să practice pole dance (dans la bară), iar recent le-a oferit urmăritorilor o mostră din ceea ce reușește să facă în timpul antrenamentelor.

În videoclipul publicat online, tânăra apare într-o sală de sport, unde execută mai multe elemente la bara verticală. Aceasta își ridică întregul corp folosindu-se de forța brațelor și reușește să mențină câteva poziții dificile, care presupun multă mobilitate și control muscular. Imaginile dezvăluie o latură sportivă pe care Cabiria nu a mai prezentat-o până acum publicului său.

Cum i s-a schimbat viața după ce a devenit mamă

Cabiria, surprinsă în timp ce executa dansul la bară Foto: Instagram

Dincolo de activitățile profesionale și de noua pasiune, Cabiria Morgenstern are și rolul de mamă. În urmă cu mai bine de un an, actrița a adus pe lume primul său copil, un băiețel pe nume Ezra.

Venirea pe lume a micuțului a reprezentat o schimbare importantă pentru ea, iar Cabiria a vorbit deschis despre felul în care maternitatea i-a influențat viața. Deși recunoaște că responsabilitățile și oboseala sunt mai mari, spune că fiul său i-a oferit un nou sens și multă bucurie.

„Viața mea arată cu totul altfel. Este, într-un fel, ce mi-am imaginat (...) Sigur, este mult mai multă oboseală, mai mult consum de energie, resurse, dar mi-a dat sens, mi-a dat scop, mi-a dat speranță venirea pe lume a lui Ezra. Este un copil foarte dorit, chiar sunt foarte fericită”, declara Cabiria, pentru Știrile Antena Stars.

Fiica Maiei Morgenstern, copleșită de răutățile din online

Recent, Cabiria a vorbit deschis despre atacurile la care a fost supusă din cauza relației sale și al aspectului fizic, mărturisind că vorbele străinilor au afectat-o mai mult decât și-ar fi imaginat.

Tânăra a spus că o doare agresivitatea celor care aleg să o judece fără să o cunoască. În loc să se concentreze exclusiv asupra copilului și asupra experiențelor din primii ani de maternitate, trebuie să gestioneze și reacțiile negative din mediul virtual.

„E mai greu decât mi-aș dori să recunosc. Sinceră să fiu, constat că e atât de ușor să ne ascundem în spatele unui cont pe o rețea de socializare, încât ajungem să uităm că de cealaltă parte sunt tot… oameni. Și eu sunt un om, și pe mine mă doare.

Și eu mi-aș dori să mă pot bucura de liniștea primilor ani de viață ai copilului meu, să mă concentrez asupra micilor descoperiri de zi cu zi și asupra dificultăților aferente lor. Și e greu. Mă rănesc comentariile negative, agresivitatea, ostilitatea. M-ar răni venind de la oricine, dar faptul că vin de la străini mă lasă confuză… De ce mă condamnă niște oameni pe care nu îi cunosc? Eu trăiesc ceva foarte frumos și natural, cu ce îi deranjez pe ei?”, a spus tânăra actriță.