Revelionul se apropie, iar posturile de televiziune pregătesc deja edițiile speciale dedicate nopții dintre ani. PRO TV aduce din nou în fața telespectatorilor „Protevelion”, emisiune prezentată de Raluka și Pavel Bartoș, în care vor apărea numeroși invitați. Printre aceștia se numără și Cosmin Natanticu, care revine la postul de televiziune după o perioadă în care a putut fi urmărit în producțiile Antenei 1.

Foto: Facebook

Actorul va avea un moment special în cadrul emisiunii și a dezvăluit că a acceptat imediat invitația. Totodată, acesta a povestit că va petrece noaptea dintre ani departe de soția sa, Lizzie.

Cosmin Natanticu, invitat special la Protevelion

După participările la emisiuni precum „Asia Express”, „Power Couple”, „Medicool”, „Chefi la cuțite” și „Furnicuțele”, Cosmin Natanticu se întoarce la PRO TV, de această dată pentru ediția specială de Revelion.

Actorul a filmat deja pentru Protevelion și spune că s-a bucurat să se reîntâlnească cu oamenii pe care îi cunoaște. Pentru el, participarea la acest show reprezintă o premieră, iar invitația a fost acceptată fără ezitare.

„Da, este primul. Mă știu cu toți colegii, nu pot să zic că sunt surprize. Mă simt foarte bine alături de ei și mă bucur că sunt aici. Bineînțeles că am răspuns din prima invitației”, a declarat Cosmin Natanticu pentru Libertatea.

În ceea ce o privește pe Lizzie, soția actorului, aceasta nu va fi prezentă la filmări. Cosmin Natanticu a precizat că și partenera sa a primit invitația, însă alte angajamente nu i-au permis să participe.

„Ea este cu spectacole sau evenimente și nu a putut să ajungă. Au chemat-o și pe ea, și-ar fi dorit foarte tare să fie aici”, a mai spus el.

Raluka și Pavel Bartoș, din nou gazdele petrecerii de Revelion

Recent, reporterul Click! a fost prezent în culisele filmărilor pentru Protevelion, care s-au desfășurat timp de două zile, de dimineață până seara, la studiourile Kentauros din Ștefănești. Atmosfera pregătită pentru noaptea dintre ani se anunță una plină de energie.

Raluka și Pavel Bartoș vor prezenta emisiunea și în acest an, promițând momente speciale, surprize și numeroși invitați. Mesajul ediției este: „Cum te prinde, așa rămâi! Hai să ne prindă râzând!”.

Printre cei care vor anima petrecerea se numără și Cătălin Oprișan și Drăcea, care vor avea rolul unor „musafiri nepoftiți”. Cei doi vor urmări momentele invitaților și vor comenta ținutele, dansurile și distracția.

„Știți cei doi moșnegi din Muppets, care stăteau în balcon și comentau tot spectacolul? Ei bine, cam asta ne propunem și noi la PROTEVELION. O să fim cu ochii pe toată lumea, o să analizăm ținutele, dansurile, distracția și, mai ales, micile privilegii de care se bucură unii invitați”, a spus Cătălin Oprișan.

La rândul său, Drăcea a explicat că nu vor ezita să spună lucrurilor pe nume, chiar dacă unele comentarii ar putea stârni reacții.

„Până la urmă, cineva trebuie să spună și lucrurilor pe nume. Și, dacă se supără cineva, să nu uite că e Revelionul și trebuie să intrăm în noul an cu zâmbetul pe buze”, este de părere Drăcea.