Miercuri și joi, la studiourile Kentauros din Ștefănești s-au desfășurat filmările pentru cea mai mare petrecere a anului: PROTEVELION 2027! Click! vă oferă amănunte la cald din culise! Cum s-au îmbrăcat vedetele la petrecerea pentru noaptea dintre ani? Divele au făcut parada modei!

1/9 Vlăduța Lupău, Codruța Filip și Lora, la filmările pentru Protevelion Foto: Facebook

PROTEVELION aduce muzică, dans, umor și confruntări neașteptate, într-o petrecere memorabilă la trecerea dintre ani, cu voie bună și noroc pentru 2027.

Reporterul Click! a fost în culise la filmările care au durat două zile, din zori și până în noapte, la studiourile Kentauros din Ștefănești și a luat pulsul petrecerii care se anunță a fi una explozivă, în noaptea dintre ani la Pro TV.

Raluka și Pavel Bartoș sunt gazdele emisiunii și anul acesta și promit o ediție plină de surprize, momente speciale și invitați unul și unul. «Cum te prinde, așa rămâi! Hai să ne prindă râzând!» este mesajul acestei ediții a Protevelionului.

Foto: Instagram

Ce artiști vă vor distra în noaptea dintre ani? Divele, ținute spectaculoase

Marți, în prima zi de filmări, artistele invitate să întrețină atmosfera au etalat care mai de care ținute spectaculoase, realizate special pentru Protevelion.

Vlăduța Lupău a etalat o rochie argintie, cu franjuri, o creație semnată Bianca Rus, designera ei preferată. Și Alina Sorescu a ales o rochie lungă, strălucitoare, tot argintie, pentru momentul ei. La fel și Andreea Bălan, care a îmbrăcat o rochie scurtă, argintie metalică, cu o fundă imensă în jurul taliei. Fetele de la trupa ASIA au luat și ele ochii în rochii scurte tot argintii și cizme lungi în același ton.

Foto: Facebook

Alte dive au preferat să poarte rochii roșii ca focul la petrecere, știut fiind faptul că roșul aduce noroc în dragoste. Este vorba de Lora, Codruța Filip, Anna Lesko (care a optat pentru un vișiniu putred), dar și vedeta Pro TV, Iulia Pârlea.

Ana-Maria, soția lui Daniel Pavel, și Andra au ales și ele creații ce le-au pus în valoare siluetele. Una a optat pentru o rochie bej, iar alta pentru auriu închis, metalic.

Foto: Facebook

Oprișan și Drăcea, „musafiri nepoftiți”

Anul acesta petrecerea are parte și de… „musafiri nepoftiți”: Oprișan și Drăcea vor fi și ei la PROTEVELION pregătiți să observe, să comenteze și să... taxeze invitații.

„Știți cei doi moșnegi din Muppets, care stăteau în balcon și comentau tot spectacolul? Ei bine, cam asta ne propunem și noi la PROTEVELION. O să fim cu ochii pe toată lumea, o să analizăm ținutele, dansurile, distracția și, mai ales, micile privilegii de care se bucură unii invitați”, a spus Cătălin Oprișan.

„Până la urmă, cineva trebuie să spună și lucrurilor pe nume. Și, dacă se supără cineva, să nu uite că e Revelionul și trebuie să intrăm în noul an cu zâmbetul pe buze”, este de părere Drăcea.