Pescobar, nuntă de lux ! Lavinia a strălucit într-o rochie de mireasă de 7.000 de euro, creată de designerul Nicoleta Negură

Paul Nicolau, cunoscut drept Pescobar, și-a unit destinul cu aleasa inimii lui, Lavinia, în cadrul unui eveniment spectaculos, organizat pe 7 noiembrie, la exclusivistul centru de evenimente Libao, din Tunari.

Foto: Nuntă Pescobar - Exclusiv Click!

Sute de invitați, mult fast, emoții și o mireasă care a atras toate privirile. Piesa de rezistență a apariției sale a fost rochia de mireasă, o creație spectaculoasă semnată de Nicoleta Negură, designerul din Piatra Neamț.

A fost petrecere mare în familia lui Pescobar! Omul de afaceri Paul Nicolau a trăit unul dintre cele mai importante momente din viața sa, după ce s-a căsătorit cu Lavinia, femeia care i-a devenit soție. Cei doi au ales să marcheze momentul printr-un eveniment de amploare, la Libao, un centru de evenimente elegant, unde au fost așteptați peste 400 de invitați.

Cât a costat rochia miresei

Dincolo de organizarea extravagantă, unul dintre subiectele serii a fost, fără îndoială, apariția miresei. Lavinia a strălucit într-o rochie evaluată la aproximativ 7.000 de euro, o creație din dantelă Chantilly, realizată de Nicoleta Negură, designer apreciat din Piatra Neamț. O rochie spectaculoasă, realizată din prețioasă dantelă franțuzească Chantilly, o țesătură fină și rafinată, apreciată în creațiile de lux.

Talentata creatoare de modă a lucrat la foc automat pentru ca ținuta să fie impecabilă în ziua cea mare. Nu este, de altfel, prima apariție importantă pe care Nicoleta Negură o semnează pentru femei cunoscute din România, designerul având în portofoliu numeroase vestimentații elegante, purtate inclusiv de vedete.

Foto: Nuntă Pescobar - Exclusiv Click!

A strălucit în cea mai importantă zi din viața ei

Lavinia a avut o apariție care a combinat eleganța cu senzualitatea, astfel că a emanat un aer spaniol, cu accente latino, iar rochia i s-a mulat perfect pe siluetă, punându-i în valoare formele. Deși este deja mămică și are un băiețel, aceasta arată spectaculos și a demonstrat că maternitatea nu i-a răpit nimic din farmecul feminin.

La brațul ei, Pescobar a afișat un zâmbet larg și s-a bucurat din plin de statutul de mire. Iar dacă vorbim despre buget, pentru un om de afaceri cu posibilitățile sale financiare, o rochie de 7.000 de euro nu pare să fi reprezentat un efort prea mare. Important este că Lavinia a strălucit în cea mai importantă zi din viața ei.