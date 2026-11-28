Prințesa de Wales a emoționat o lume întreagă cu documentarul ei personal intitulat „Heal”, în care vorbește despre lupta ei cu cancerul. Dincolo de provocarea „National Three Peaks” acceptată, filmul de 30 de minute explorează impactul emoțional profund al bolii, momentele cumplite petrecute în spital și felul în care sprijinul familiei a ajutat-o să își regăsească puterea.

Foto: captură video YouTube

„Cancerul chiar te schimbă. Îți schimbă corpul. Te schimbă fizic. Trebuie să treci prin tratamente, operații și tot felul de alte intervenții. Dar există o parte mult mai profundă a schimbărilor pe care le poate produce un diagnostic de cancer în tine”, spune Prințesa Kate la începutul trailerului.

De la confesiuni sfâșietoare la momente tandre cu fratele și copiii ei, iată nouă dezvăluiri făcute de Kate Middleton.

Amintirile sumbre din spital și lecția despre iubire

Kate vorbește deschis despre perioada în care a fost internată, descriind mediul spitalicesc drept „rece, străin și lipsit de aer curat sau verdeață”. Prințesa povestește că a trăit momente de confuzie, oscilând între starea de conștiență și inconștiență, însă își amintește gestul unei persoane care i-a fost alături în tăcere, scrie People.

„Nu vorbeau cu mine. Nu încercau să repare nimic. Pur și simplu erau acolo. Prezența cuiva care a rămas lângă mine în acele clipe este un lucru pentru care voi fi veșnic recunoscătoare”, a spus Kate.

Experiența i-a schimbat și înțelegerea iubirii și a sprijinului. „De atâtea ori crezi că trebuie să repari ceva, să spui ceva sau să faci ceva, dar nu trebuie”, își amintește Kate. „Trebuie doar să fii acolo. Și așa arată dragostea”, spune ea.

Confruntarea cu propria mortalitate

După ce a anunțat încheierea chimioterapiei în septembrie 2024 și intrarea în remisie în ianuarie 2025, Prințesa recunoaște că boala i-a schimbat definitiv perspectiva asupra vieții

„Când te confrunți cu propria ta mortalitate, trebuie să accepți că viața nu este infinită”, a spus ea.

Experiența, explică ea, aduce o profundă schimbare interioară. „Într-adevăr, te deschide. Cred că îți înmoaie inima. Odată ce treci prin așa ceva, este foarte greu să te mai întorci la persoana care erai înainte”, își amintește ea.

Regăsirea de sine după tratament

Kate admite că boala a făcut-o să simtă că se pierde pe sine și că procesul de vindecare continuă și dincolo de aspectul fizic. Prințesa a dezvăluit că încă se confruntă cu experiența vieții sale după diagnosticare.

„Trebuie să învăț din nou să trăiesc viața pe deplin”, a mai spus ea, referindu-se la importanța „găsirii bucuriei în lucrurile simple” și a reconectării cu corpul și cu simțul sinelui ei.

Mesajele copiilor care au făcut-o să plângă

Pe muntele Scafell Pike, fratele ei mai mic, James Middleton, de 39 de ani, i-a făcut o surpriză emoționantă, redându-i mesaje audio înregistrate de cei trei copii ai săi, Prințul George, în vârstă de 13 ani, Prințesa Charlotte, de 11 ani, și Prințul Louis, de 8 ani.

„O, nu. Nu. O să mă faci să plâng. Nu, te rog, nu”, îi spune Kate lui James în timp ce acesta se pregătește să pună înregistrările.

Louis i-a spus: „Ține minte, sunt mereu în inima ta cu tine”.

George a spus că i-a urmărit progresul: „Pari foarte, foarte puternică. Continuă, suntem chiar în spatele tău”.

Charlotte s-a declarat mândră de mama sa. „Suntem atât de mândri de tine pentru acest traseu și pentru provocările tale. Îți urăm mult succes și te încurajăm”.

Mesajele i-au fost trimise lui James de către Prințul William, care i-a cerut să le asculte când Kate va ajunge în vârf. Vizibil emoționată, Kate își pune o mână la piept în timp ce ascultă, apoi face o mărturisire extraordinară despre importanța copiilor ei în timpul tratamentului împotriva cancerului.

„Mi-au dat motivul să ies din spital. Îmi vor da motivul să termin această provocare”, a declarat Kate.

Înainte de a coborî muntele, Kate lasă o mică piatră în vârf, în semn de omagiu adus copiilor ei. „Asta e pentru copii”, spune ea.

Motivul pentru care nu a sunat clopoțelul la finalul tratamentului

Întrebată de fratele ei dacă a respectat tradiția pacienților oncologici de a suna clopoțelul la încheierea tratamentului, Kate a dezvăluit că nici măcar nu știa de acest obicei. James i-a sugerat că această aventură de pe munte reprezintă, de fapt, propriul ei mod de a marca victoria. „Poate că ăsta e sunetul clopoțelului tău”.

Ulterior, în film, Kate vizitează spitalul de oncologie Christie, unde aplaudă un pacient în timpul acestui ritual.

Momente de relaxare alături de fratele ei, James

Pe lângă conversațiile mai emoționante, documentarul surprinde și momente mai relaxante, care o arată pe Kate vorbind cu fratele ei mai mic despre copilărie. Când James o întreabă dacă ar prefera să facă saună sau o baie rece, Kate nu ezită.

„A, saună chiar acum”, răspunde ea.

Dar când o roagă să aleagă între un cocktail cu rom sau un gin tonic, prințesa îi oferă o a treia opțiune neașteptată. „O ceașcă de ceai”, spune ea.

Râzând, Kate remarcă: „E ca același joc ridicol pe care îl joc cu copiii mei.”

O nouă abordare asupra rolului de mamă

Boala a determinat-o să își schimbe prioritățile în relația cu copiii săi. „Petrecem atât de mult timp făcând lucruri și uităm să fim pur și simplu. Este o lecție pe care am învățat-o și eu ca părinte. Simplu fapt de fi lângă ei, alături de ei, este suficient”, a spus Prințesa.

Documentarul revine asupra importanței familiei în scenele finale, când Kate se reunește cu William, George, Charlotte și Louis după ce își îndeplinește provocarea. Charlotte o întreabă pe mama ei dacă a primit o scrisoare pe care o scrisese.

„Am primit scrisoarea ta. Te iubesc”, răspunde Kate

Natura ca refugiu

Prințesa a explicat că natura a fost sanctuarul ei, chiar și atunci când nu putea ieși din salon. „Chiar și atunci când fizic nu puteam intra în natură, mi-o imaginam din patul de spital. Acum, că sunt suficient de bine, simt un dor profund pentru ocean, copaci și munți”, a dezvăluit Kate.

Provocarea „National Three Peaks” a descris-o ca fiind un fel de pelerinaj, care îi permite să se gândească la viața sa și la experiența sa, dar și să se conecteze cu alte persoane care sunt în propria călătorie spre vindecare.

Într-o discuție cu membrii organizației Shine, ea a recunoscut că este pentru prima dată când vorbește atât de deschis despre boală în afara cercului familial.

Triumful final

În ciuda îndoielilor inițiale, Kate a reușit să cucerească și ultimul vârf, Yr Wyddfa din Țara Galilor, încurajându-se pe ultima sută de metri și exclamând la sosire: „Bravo, corpule!”. Ea a încheiat provocarea cu 12 minute și 11 secunde înainte de limita celor 24 de ore, fiind întâmpinată de Prințul William, de copii și de părinții ei, Carole și Michael Middleton.

„Pe măsură ce continui să mă recuperez, nu vreau să pierd din vedere claritatea pe care mi-a adus-o această călătorie. Pentru zilele care mi-au fost date înapoi, sper să le reamintesc oamenilor că, indiferent de drumul pe care îl au în față, nu sunt singuri. Frumusețea și bucuria pot fi găsite chiar și în cele mai întunecate vremuri”, a concluzionat Prințesa de Wales.