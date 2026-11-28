Delia a vorbit deschis cu urmăritorii săi de pe Instagram despre o problemă de sănătate care îi dă bătăi de cap de câteva luni. Artista, cunoscută pentru pasiunea sa pentru mișcare, alergare și drumeții montane, a dezvăluit că se confruntă cu dureri care, uneori, o împiedică să alerge. Cântăreața a făcut mărturisirea într-un videoclip publicat la story, în care a surprins și o persoană care alerga pe aleea unui parc.

Delia se confruntă cu dureri Foto: Instagram

În imaginile distribuite pe rețelele sociale, Delia apare mergând prin parc, în timp ce în fața ei trece cineva care aleargă. Momentul a determinat-o să facă o remarcă amuzantă, dar și să le explice fanilor de ce nu poate face același lucru în această perioadă. „Bine că alergați voi și eu nu pot”, a glumit artista.

Ce problemă medicală o împiedică pe Delia să alerge

Cântăreața a explicat că se confruntă de câteva luni cu un tip de tendinopatie proximală. Delia a descris disconfortul ca pe o întindere, precizând că durerea nu este una acută, dar revine în anumite momente ale zilei sau după activități fizice.

Artista a oferit și câteva detalii despre locul în care simte durerea. Aceasta apare în zona interioară, sub fesă, iar senzația i se pare asemănătoare cu cea provocată de un șpagat forțat, deși susține că nu a făcut o astfel de mișcare.

„Am chestia asta de mai multe luni”, a dezvăluit Delia în videoclipul publicat pe Instagram. Ulterior, a explicat și cum resimte problema: „E ca o întindere efectiv”.

Disconfortul apare în special după ce aleargă sau atunci când petrece mult timp pe scaun. Artista a menționat cele două situații în care observă cel mai des simptomele: „după ce alerg sau când stau jos prea mult”.

Tendinopatia proximală este asociată cu tendoanele mușchilor ischiogambieri, aflați în partea din spate a coapsei. Durerea este localizată în zona în care tendonul se atașează de osul ischion, putând fi resimțită în profunzimea regiunii fesiere. Printre situațiile în care disconfortul se poate accentua se numără statul prelungit pe scaun, aplecarea în față și urcarea scărilor sau a pantelor.

Delia nu a oferit detalii despre un eventual tratament și nici nu a precizat dacă urmează un program special pentru această problemă. Deocamdată, artista a ales să le povestească fanilor prin ce trece și să explice de ce alergarea a devenit uneori dificilă pentru ea.

Delia a mai vorbit despre problemele sale de sănătate

Nu este pentru prima dată când artista aduce în discuție subiecte legate de sănătatea sa. Delia obișnuiește să împărtășească pe rețelele sociale diferite experiențe personale, inclusiv momente în care se confruntă cu dureri sau alte neplăceri medicale.

În iunie 2025, cântăreața a vorbit despre durerile de spate și de gât. Ea a explicat că acestea se manifestă mai ales atunci când stă mult timp în picioare sau rămâne așezată într-o singură poziție. Artista a menționat că resimte uneori disconfortul inclusiv în timpul filmărilor, atunci când petrece mult timp la masa juriului.

În trecut, Delia a povestit și despre problemele de vedere cu care se confruntă încă din adolescență. Cântăreața a dezvăluit că este mioapă de la vârsta de 16 ani și a oferit inclusiv detalii despre dioptriile sale.

„Sunt mioapă de la 16 ani. Am -3.25 la ambii ochi”, a declarat artista, într-o discuție cu urmăritorii săi. Cu acea ocazie, Delia a vrut să afle dacă printre fani se numără persoane care au trecut printr-o intervenție cu laser pentru corectarea miopiei și cât a durat recuperarea.

Mișcarea și activitățile în aer liber ocupă un loc important în viața cântăreței. Delia merge frecvent în drumeții și alege trasee montane solicitante. În vara acestui an, artista a urcat împreună cu soțul ei, Răzvan Munteanu, în Dolomiții italieni, pe un traseu care duce spre vârful Pisciadu, din masivul Sella.

După efortul depus în zilele precedente, cântăreața le-a povestit fanilor că încă resimțea oboseala musculară. „Febra musculară m-a mai lăsat un pic”, spunea ea atunci, potrivit TVMania. Cu toate acestea, Delia și-a exprimat dorința de a se bucura de drumeții și peste ani, afirmând: „Sigur o să pot la fel și peste 20 de ani”.