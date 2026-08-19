Traseul montan care a impresionat-o pe Delia Matache: „Doamne, cât e de frumos”

Adeptă a călătoriilor și a expedițiilor pe munte, dar și a traseelor dificile, care îi oferă priveliști spectaculoase, Delia Matache a bifat recent o nouă experiență, chiar în Dolomiții italieni. Cântăreața obișnuiește să publice momente din expedițiile sale, iar cea mai recentă aventură a surprins-o plăcut.

Delia Matache, o nouă aventură în Dolomiții italieni

Pisciadù este una dintre zonele spectaculoase din Dolomiții italieni, cunoscută pentru peisajele alpine, stâncile impresionante și traseele de drumeție. Piz Pisciadù, cu o altitudine de aproximativ 2.985 de metri, face parte din grupul Sella și este o destinație apreciată de iubitorii de trasee montane.

În timpul călătoriei sale, Delia Matache a ajuns în această zonă și a ales să parcurgă un traseu către vârful Pisciadù, experiență pe care a împărtășit-o ulterior cu urmăritorii săi.

„Bună dimineața! O nouă zi, un nou hike (o nouă drumeție), vremea este superbă, peisajul... Febra musculară m-a mai lăsat un pic (...) Astăzi am propus să facem vârful Pisciadù. E un traseu mai lung și mai greu, cu coborâre pe valea asta spartă, absolut minunat. (...) Traseul este foarte aglomerat, incredibil, pentru un traseu de genul ăsta... (...) Suntem pe la jumătatea traseului, arată foarte marțian totul. Doamne, cât e de frumos.”

Delia Matache: „Într-o zi n-o să mai pot să mă bucur așa”

În urmă cu ceva timp, în timpul unei alte expediții, Delia Matache a avut un moment de reflecție, mărturisind că s-a gândit la ziua în care s-ar putea să nu se mai poată bucura în același fel de natură și de frumusețea peisajelor. Artista și-a exprimat însă speranța că va putea trăi aceleași experiențe și peste ani.

„Cu gândul că într-o zi n-o să mai pot să mă bucur așa de toată minunea asta… Țopăind din piatră în piatră… ca un căprior liber. Dar e doar un gând… Pentru că sigur o să pot la fel și peste 20 de ani”, a transmis Delia Matache prin intermediul unui mesaj atașat clipului video de pe TikTok.

Delia Matache consideră că a venit momentul schimbărilor

În urmă cu ceva timp, Delia le povestea fanilor din mediul online că își dorește să facă schimbări importante în viața sa. Mai concret, artista mărturisea că vrea să acorde mai multă atenție stilului său de viață și modului în care aleargă.

„Vreau să îmi îmbunătățesc forma de alergare. Vreau să alerg mai frumos, nu îmi place ce văd în filmări, nu îmi place, nu îmi place cum arăt, nu ridic genunchii destul de sus, dar voi lucra la acest aspect”, a spus Delia într-un videoclip publicat pe TikTok.

„E prea mult. Trebuie să rezolvăm”

Artista a recunoscut că își dorește să acorde mai multă atenție și alimentației. Delia este conștientă că stilul său alimentar actual nu este unul echilibrat și spune că vrea să facă schimbări pentru a-și susține mai bine organismul, mai ales în contextul activității fizice intense.

„Vreau să mă hrănesc corect. Nu mănânc fibre. Niciodată nu cred că mănânc. Nu ai cum să trăiești așa. Prea mult carbs. E bun pentru curse și e bun pentru alergare pentru că ai nevoie de carbohidrați, dar eu trăiesc exclusiv pe carbohidrați. E prea mult. Trebuie să rezolvăm”, a mai spus Delia.