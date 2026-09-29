Ce ținută îndrăzneață a ales Smaranda Știrbu pentru balul de absolvire. Selly a fost cel care a condus-o la evenimentul serii

Smaranda Știrbu sărbătorește absolvirea Facultății de Medicină la balul organizat la Palatul Parlamentului. Iubita lui Selly a ales o ținută sexy pentru eveniment, iar artistul a fost cel care a condus-o până la petrecere.

Foto: instagram

Smaranda Știrbu a încheiat recent o etapă importantă din parcursul său academic, după absolvirea studiilor de masterat în domeniul medicinei. În această seară, iubita lui Selly a mers la balul de absolvire, unde a atras atenția prin ținuta aleasă pentru eveniment.

Smaranda Știrbu, ținută sexy la balul de absolvire

La câteva zile după absolvirea studiilor, Smaranda Știrbu s-a pregătit pentru o seară specială alături de colegii săi.

Tânăra a ales o ținută elegantă și sexy pentru balul de absolvire, organizat la Palatul Parlamentului, unul dintre cele mai cunoscute obiective din București.

Selly a fost cel care a condus-o cu mașina până la eveniment și a arătat pe rețelele de socializare că și el a fost surprins de locul ales pentru petrecere. Absolvenții Facultății de Medicină au parte astfel de o seară festivă după finalizarea studiilor.

Artistul și-a amintit și de perioada în care era copil, povestind, în glumă, că la un moment dat a ajuns să mănânce doar un fursec la sfârșitul anului școlar. Spre deosebire de experiența lui, Smaranda are parte de o adevărată seara specială. Selly a mărturisit că este onorat să o conducă acolo, reamintindu-i că este forte mânfru de ea.

„Sunt foarte mândru de tine, fără nicio vrăjeală, te iubesc mult” i-a declarat acesta Smarandei până să iasă din mașină.

1/3 Ținuta Smarandei Stirbu pentru balul de absolvire Foto: instagram

Smaranda Știrbu, felicitată de Selly după absolvirea facultății

Andrei Șelaru, cunoscut publicului drept Selly, a marcat și el momentul absolvirii iubitei sale. În urmă cu câteva zile, acesta a publicat o fotografie cu Smaranda, în care tânăra apare ținând în mână lucrarea de disertație.

Imaginea a fost însoțită de un mesaj scurt și afectuos din partea lui Selly: „Te iubesc mult, doamna doctor. Felicitări!”.

Smaranda și Selly formează un cuplu de mai bine de șapte ani și au fost, de-a lungul timpului, alături unul de celălalt în momentele importante. De această dată, Selly a însoțit-o până la balul de absolvire, unde Smaranda a sărbătorit finalul unei etape importante din pregătirea sa profesională.