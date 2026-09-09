 Smaranda Știrbu a devenit „doamna doctor”. Selly, mesaj emoționant după absolvirea iubitei sale
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FotoSmaranda Știrbu a devenit „doamna doctor”. Selly, mesaj emoționant după absolvirea iubitei sale

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Un moment important pentru Smaranda Știrbu, iubita lui Andrei Șelaru, cunoscut publicului drept Selly. Tânăra a absolvit recent studiile de masterat la Facultatea de Medicină a Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, iar iubitul său a felicitat-o public pentru reușita sa.

Smaranda, iubita lui Selly, a absolvit recent studiile de masterat la Facultatea de Medicină.
Smaranda, iubita lui Selly, a absolvit recent studiile de masterat la Facultatea de Medicină. Foto: Facebook

Smaranda și Selly formează, de mai bine de șapte ani, unul dintre cele mai longevive cupluri din showbizul românesc. De-a lungul relației, cei doi au preferat să își păstreze viața personală departe de lumina reflectoarelor, însă au fost întotdeauna alături unul de celălalt și și-au susținut reciproc proiectele și reușitele. Acum, Smaranda a încheiat o etapă importantă din parcursul său profesional, după absolvirea studiilor de masterat în domeniul medicinei.

Smaranda Știrbu, felicitată de Andrei Șelaru pe rețelele de socializare

Selly a marcat momentul pe rețelele de socializare, unde a publicat o fotografie cu iubita sa. Smaranda apare într-o ținută elegantă și ține în mână lucrarea de disertație. Imaginea a fost însoțită de un mesaj scurt, dar plin de afecțiune: „Te iubesc mult, doamna doctor. Felicitări!”.

Ce spunea Selly despre relația cu Smaranda

Deși nu obișnuiește să ofere foarte multe detalii despre viața sa personală, Selly a vorbit, în urmă cu ceva timp, despre relația pe care o are cu Smaranda și despre felul în care au evoluat lucrurile între ei. Influencerul mărturisea că cei doi se înțeleg foarte bine, se respectă și se iubesc, chiar dacă, la începutul relației, niciunul nu se aștepta ca lucrurile să funcționeze atât de bine.

De asemenea, Selly a vorbit și despre posibilitatea unei căsătorii cu Smaranda, mărturisind că nu consideră acest pas o prioritate în prezent. Influencerul a explicat că preferă să lase lucrurile să evolueze firesc și că, deși nu exclude o eventuală căsătorie, consideră că relația lor nu are nevoie de o formalizare pentru a fi una solidă.

„Ne înțelegem foarte bine. Ne respectăm. Ne iubim. Chiar atunci când ne-am combinat, niciunul dintre noi nu se aștepta să fim chiar atât de compatibili. Căsătoria e o chestie simbolică. Instituția căsătoriei nu cred că mai contează atât de mult. Probabil că la un moment dat se va întâmpla, dar noi lăsăm lucrurile să decurgă de la sine. Oricum suntem foarte tineri.

Mie îmi place foarte mult că am lângă mine o parteneră la fel de ocupată și o fată independentă care vrea să își croiască drumul ei în viață, și mi se pare cel mai important. De multe ori se întâmplă ca Smaranda să termine chiar mai târziu decât mine, ea învață foarte mult. Medicina este foarte grea, iar să fii medic e o meserie nobilă și o apreciez foarte mult. Eu nu aș putea niciodată să fac așa ceva, mi se pare imposibil de greu”, a spus influencerul acum ceva timp, potrivit informațiilor apărute în presă. 

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