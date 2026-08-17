 Smaranda Știrbu, în lacrimi la Nibiru! Ce a făcut-o pe iubita lui Selly să plângă
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Smaranda Știrbu, în lacrimi la Nibiru! Ce a făcut-o pe iubita lui Selly să plângă

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Smaranda Știrbu a avut parte de un moment emoționant la Nibiru. Iubita lui Selly a fost prezentă la festival, iar una dintre piesele interpretate pe scenă i-a adus aminte de anii de liceu. Când Stela Enache a început să cânte celebra melodie „Ani de liceu”, tânăra nu și-a mai putut stăpâni emoțiile și a început să plângă.

Smaranda Știrbu, iubita lui Selly, în lacrimi la Nibiru / foto: Instagram
Smaranda Știrbu, iubita lui Selly, în lacrimi la Nibiru / foto: Instagram

Momentul a fost surprins și împărtășit în mediul online chiar de Selly, iar reacția Smarandei i-a făcut pe mulți să se regăsească în nostalgia provocată de piesa care a rămas una dintre cele mai cunoscute melodii dedicate perioadei de liceu.

Smaranda Știrbu a izbucnit în lacrimi

Smaranda Știrbu a mers la Nibiru pentru a se bucura de atmosfera festivalului, însă nu se aștepta ca unul dintre momentele de pe scenă să o emoționeze atât de tare.

Stela Enache a interpretat „Ani de liceu”, melodia care a făcut istorie și care este asociată de generații întregi cu perioada adolescenței. Versurile și atmosfera piesei au avut un efect puternic asupra iubitei lui Selly, care a început să plângă.

„S-a emoționat puiul meu”, a scris Selly în dreptul videoclipului.

Reacția ei a fost una cât se poate de naturală, semn că amintirile legate de perioada liceului sunt încă foarte puternice pentru tânăra care și-a petrecut acei ani alături de Selly. De altfel, povestea de dragoste dintre cei doi a început chiar în perioada liceului, astfel că melodia are, cel mai probabil, o încărcătură sentimentală aparte pentru Smaranda.

Cine este Smaranda Știrbu, iubita lui Selly

Smaranda Știrbu și Selly formează unul dintre cele mai cunoscute cupluri din mediul online românesc. Cei doi sunt împreună de aproximativ șapte ani, iar relația lor a început încă din perioada liceului, unde au au fost colegi de bancă.

Smaranda a terminat studiile medicale și își construiește propriul drum profesional în acest domeniu. În paralel, tânăra este activă și pe rețelele de socializare, unde publică imagini și videoclipuri din viața de zi cu zi, dar și materiale realizate în cadrul unor colaborări.

Tânăra s-a născut pe 20 martie 2001 și are origini oltene. A urmat liceul „Frații Buzești” din orașul natal, unde a obținut media 9,83 la examenul de Bacalaureat.

Ulterior, Smaranda Știrbu a ales să urmeze o carieră în domeniul medical și a fost admisă la Universitatea „Carol Davila” din București. Selly a marcat la vremea respectivă reușita iubitei sale printr-un mesaj public de felicitare.

De-a lungul timpului, Selly a vorbit despre relația cu Smaranda și despre compatibilitatea dintre ei. Creatorul de conținut a lăsat să se înțeleagă că cei doi se susțin reciproc și că relația lor a devenit una stabilă.

Cât despre căsătorie, Selly a spus în trecut că nu consideră acest pas o prioritate în prezent. Pentru el, căsătoria are mai degrabă o valoare simbolică și preferă ca lucrurile să evolueze natural, mai ales că amândoi sunt încă tineri.

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