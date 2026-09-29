 Ce se va întâmpla cu Vlad Bălțățeanu după ce s-a predat în Elveția. Mărturiile părinților victimei: „Pedeapsă prea mică”
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Ce se va întâmpla cu Vlad Bălțățeanu după ce s-a predat în Elveția. Mărturiile părinților victimei: „Pedeapsă prea mică”

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Vlad Bălțățeanu, principalul suspect în cazul uciderii Valentinei, tânăra de 28 de ani al cărei trup a fost descoperit într-o valiză aruncată în râul Olt, s-a predat autorităților din Elveția. Odată readus în țară, bărbatul se va prezenta în fața autorităților competente, care îi vor decide soarta.

Vlad Bălțățeanu s-a predat în Elveția
Vlad Bălțățeanu s-a predat în Elveția Foto: facebook

Ce se va întâmpla cu Vlad Bălțățeanu

Potrivit informațiilor transmise de autorități, Vlad Bălțățeanu, în vârstă de 30 de ani, s-a prezentat la o secție de poliție din St. Gallen, în nordul Elveției, însoțit de un prieten. Bărbatul le-ar fi declarat polițiștilor că este urmărit internațional și că pe numele său a fost emis un mandat de arestare.

Imediat după identificare, autoritățile elvețiene l-au reținut și au demarat procedurile legale privind predarea lui către România.

Dacă va fi găsit vinovat, Vlad Bălțățeanu riscă o pedeapsă de până la 25 de ani de închisoare sau chiar detențiune pe viață, în funcție de încadrarea finală a faptelor și de concluziile anchetei, potrivit Observator News.

Profilul suspectului este agravat de dependența de substanțe interzise. Sursele  arată că bărbatul era toxicoman și menținea o legătură strânsă  influencer, personaj suspectat în mediul local de distribuire de stupefiante și a cărui familie ar include un magistrat.

Procedura de extrădare poate dura

Departamentul Federal al Justiției din Elveția a precizat că autoritățile române au la dispoziție 18 zile pentru a transmite documentația oficială necesară solicitării extrădării.

Deși Elveția colaborează cu statele europene în astfel de cazuri, procedura poate fi mai complexă decât în cazul statelor membre ale Uniunii Europene. Suspectul poate accepta extrădarea într-o procedură simplificată sau poate contesta decizia, situație în care procesul se poate prelungi.

Durerea familiei rămâne

Pentru părinții Valentinei, vestea predării suspectului nu poate compensa pierderea suferită.

„El o să își facă viața, o să stea 20-25 de ani în pușcărie, cât o să stea, o să vină acasă, dar copilul meu nu mi-l aduce nimeni. Pedeapsa este prea mică pentru acest om”, a declarat tatăl tinerei.

Anchetatorii suspectează că femeia ar fi fost ucisă în urma unei agresiuni violente, iar ulterior trupul ei ar fi fost ascuns într-o valiză și abandonat în râul Olt. După crimă, suspectul ar fi părăsit România, trecând granița prin Ungaria cu ajutorul unui cunoscut.

Cazul care a șocat România a ieșit la iveală marți, 22 septembrie, când un pescar a descoperit trupul neînsuflețit al Valentinei, în vârstă de 28 de ani, într-o valiză aruncată în râul Olt.

În urma cercetărilor, anchetatorii au stabilit că tânăra a avut parte de o moarte violentă, pe corpul acesteia fiind identificate mai multe urme de lovituri. Vlad Bălțățeanu, iubitul victimei, a devenit principalul suspect în dosarul de omor.

Un fenomen îngrijorător pe TikTok

Între timp, cazul a generat și un val de reacții în mediul online. Pe TikTok au apărut videoclipuri în care unii utilizatori fac referiri la crimă sau folosesc expresia „valiza” pentru a lansa glume ori amenințări la adresa partenerelor.

Specialiștii atrag atenția că banalizarea unor cazuri de violență extremă poate avea efecte periculoase, mai ales în contextul în care platforma este utilizată de numeroși minori și adolescenți.

Cazul readuce în atenție fenomenul violenței împotriva femeilor din România, în condițiile în care zeci de femei și-au pierdut viața în urma agresiunilor comise de parteneri sau foști parteneri în ultimul an.

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