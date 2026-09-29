Milano Fashion Week: 5 tendințe de machiaj și coafură care au cucerit podiumul

Pe măsură ce Fashion Week de la Milano s-a încheiat și atenția industriei se îndreaptă către Paris, marile tendințe de frumusețe pentru sezonul primăvară - vară 2027 încep să prindă contur.

Milano Fashion Week Foto: captură video Youtube Vogue

Tendințele prezentate la Milano Fashion Week

Dacă la New York au dominat coafurile impecabile și machiajele minimaliste, Milano a venit cu o abordare mult mai relaxată, expresivă și plină de personalitate, potrivit publicației Vogue.

Părul ușor dezordonat, texturile naturale, machiajele intense și accentele burgundy au fost vedetele podiumurilor italiene, marcând o îndepărtare clară de estetica perfectă și minimalistă care a dominat în ultimii ani.

1. Obrajii îmbujorați

Una dintre cele mai puternice tendințe observate la Milano a fost efectul de „sun-kissed blush”. La Missoni, Alberta Ferretti și Max Mara, blush-ul în nuanțe de burgundy a fost aplicat pe pomeți și pe puntea nasului pentru a recrea aspectul unei pieli atinse de soare.

Look-ul amintește de ultimele zile ale verii și oferă tenului un aspect sănătos, proaspăt și natural.

2. Machiajul de după o noapte lungă

Glamourul perfect a fost înlocuit de frumusețea imperfectă. La Diesel, rujul roșu a evoluat pe podium de la un contur impecabil la unul estompat, ca și cum ar fi fost purtat ore întregi.

Antonio Marras a mers și mai departe, prezentând modele cu păr ciufulit și machiaje aparent deteriorate, inspirate de atmosfera de „a doua zi după petrecere”.

3. Părul cu textură naturală și efect dezordonat

Coafurile prea calculate au făcut loc texturilor autentice. La The Attico au fost prezentate boburi dezordonate, bretoane punk și cocuri voluminoase, în timp ce Missoni a mizat pe valuri lejere și un aer boem.

Prada a adus în prim-plan părul răvășit, iar Gucci a reinterpretat look-ul cu efect de păr ud, cu cărări laterale și aspect deliberat nefinisat.

4. Machiajul ochilor revine în forță

După mai multe sezoane dominate de machiaje aproape invizibile, ochii au redevenit punctul central al look-ului.

La The Attico, cristalele și sclipiciul au adăugat dramatism privirii, în timp ce Gucci a propus farduri negre intense, pleoape colorate în albastru cobalt și linii roz sub ochi. Dolce & Gabbana a ales nuanțe pastelate de lila și verde mentă pentru un efect mai subtil.

Specialiștii au încurajat aplicarea produselor cu degetele pentru un rezultat mai relaxat și artistic.

5. Burgundul, culoarea sezonului

Deși nu s-a remarcat o revenire clară a rujului roșu clasic, nuanțele de vin, cărămiziu, oxblood și burgundy au fost prezente peste tot.

Aceste tonuri au apărut pe buze, obraji și chiar în machiajul ochilor, aducând mai multă profunzime și dramatism sezonului. La Dolce & Gabbana, legendara Pat McGrath a creat un look spectaculos cu buze în nuanța Shiraz, în timp ce Missoni a folosit burgundy pentru a evidenția frumusețea naturală a tenului.

Pentru primăvara și vara lui 2027, machiajele expresive, texturile naturale și aspectul ușor rebel vor fi mai importante decât perfecțiunea esteticii „fată curată”.