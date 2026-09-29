 Cât costă viața de student în România? Chiria, mâncarea și facultatea pun presiune pe buget
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Cât costă viața de student în România? Chiria, mâncarea și facultatea pun presiune pe buget

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Să fii student în România poate costa câteva mii de lei pe lună. Chiria, utilitățile, mâncarea, transportul și cheltuielile pentru facultate apasă tot mai mult pe bugetul tinerilor. Pentru cei care nu își permit aceste costuri și nu au sprijinul familiei, munca în timpul facultății devine aproape o necesitate. În unele cazuri, presiunea financiară poate contribui chiar la abandonul studiilor.

Chiria studenților este tot mai costisitoare
Chiria studenților este tot mai costisitoare Foto: Freepik

Studenții au revenit la cursuri într-un an universitar în care costurile de trai sunt din ce în ce mai ridicate. Pentru cei care nu prind un loc la cămin și aleg să locuiască singuri, chiria poate reprezenta cea mai mare cheltuială lunară. Antonia este studentă în anul al doilea la Universitatea din București și spune că, pentru ea, bugetul necesar pentru o lună ajunge la aproximativ 4.000 de lei.

Stau într-o garsonieră și mă costă 1.500 de lei. La asta se adaugă utilitățile, care ajung la aproximativ 600 de lei. Dacă pun și mâncarea, hainele, transportul și cărțile, trec de 3.500 de lei și ajung undeva la 4.000. Și asta fără ieșiri, fără vizite, fără excursii, fără nimic. Doar ca să trăiesc. Este foarte scump”, declară studenta. Tânăra spune că, deocamdată, este ajutată financiar de părinți, însă ia în calcul să își caute un loc de muncă pentru a putea acoperi din cheltuieli.

Cât costă un loc în căminul de stat vs privat 

O alternativă mai ieftină pentru studenți este cazarea în căminele universitare. Și aici, însă prețurile diferă în funcție de universitate, tipul camerei și condițiile de cazare. La Politehnica București, pentru anul universitar 2026-2027, tarifele pentru studenții aflați la buget sunt cuprinse între aproximativ 365 și 500 de lei pe lună, în funcție de cămin și de nivelul de confort.

Pentru anumite categorii vulnerabile, tarifele sunt mai mici. Pentru studenții care nu găsesc loc în căminele de stat sau preferă condiții diferite, o cameră într-un cămin privat poate ajunge la aproximativ 1.000 de lei pe lună, în funcție de facilități și de zona în care se află. 

Când banii devin motiv de abandon

Pentru unii tineri, lipsa banilor poate ajunge să pună sub semnul întrebării continuarea facultății. Un studiu realizat pe baza datelor din Registrul Matricol Unic, prezentat în raportul Ministerului Educației privind abandonul în învățământul superior, arată că rata abandonului în ciclul de licență ajunge la 48,65%.

Pentru programele de trei ani, rata este de 49,71%, iar pentru cele de patru ani ajunge la 50,49%. Aproape 44% dintre studenții care nu își finalizează studiile abandonează încă din primul an. Datele arată astfel cât de importantă este perioada de început a facultății pentru parcursul ulterior al unui student.

Specialiștii în educație atrag atenția că abandonul universitar are, de regulă, mai multe cauze, iar situația financiară este una dintre problemele care pot influența parcursul unui student. Atunci când un tânăr trebuie să își plătească chiria, mâncarea și celelalte cheltuieli, iar pentru asta este nevoit să lucreze în paralel cu facultatea, timpul alocat studiilor poate scădea. „În momentul în care studentul trebuie să muncească pentru a-și acoperi cheltuielile de trai, apare un dezechilibru între timpul pe care îl poate acorda facultății și timpul pe care trebuie să îl aloce pentru a obține venituri.

Pentru unii tineri, această presiune poate contribui la decizia de a întrerupe sau abandona studiile”, explică expertul în educație Marian Staș.  Acesta subliniază că problemele financiare nu sunt singura explicație pentru abandon. Alegerea unei specializări nepotrivite, dificultățile academice, lipsa sprijinului din partea universității sau schimbarea priorităților personale pot avea, de asemenea, un rol important.

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