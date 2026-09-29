 41 de ani de închisoare pentru o crimă pe care nu a comis-o! Douglas Stewart Carter, condamnat la moarte în 1985, va fi eliberat
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41 de ani de închisoare pentru o crimă pe care nu a comis-o! Douglas Stewart Carter, condamnat la moarte în 1985, va fi eliberat

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Un american în vârstă de 71 de ani, condamnat la moarte în urmă cu peste patru decenii pentru o crimă pe care susține că nu a comis-o, va fi eliberat pe cauțiune. Decizia vine după ce noi teste ADN au arătat că probele biologice de la locul faptei nu îi aparțin.

Douglas Stewart Carter a stat peste patru decenii după gratii
Douglas Stewart Carter a stat peste patru decenii după gratii Foto: PROFIMEDIA

Douglas Stewart Carter a petrecut 41 de ani în închisoare, dintre care o mare parte sub amenințarea pedepsei cu moartea, iar cazul său a fost marcat de acuzații privind abuzuri ale anchetatorilor și mărturii false.

Martorii susțin că au fost presați de polițiști să mintă

Carter a fost condamnat în 1985 pentru uciderea Evei Olesen, mătușa șefului poliției din orașul Provo la acea vreme. Femeia a fost găsită moartă în propria locuință, după ce fusese împușcată și înjunghiată. Soțul victimei, Orla Olesen, le-a spus anchetatorilor că și-a găsit soția parțial dezbrăcată, cu mâinile legate la spate.

Deși la locul crimei nu a fost descoperită nicio probă fizică ce îl lega direct pe Carter de faptă, acesta a fost condamnat pe baza unei mărturisiri semnate și a declarațiilor a doi martori care au susținut că bărbatul se lăudase că a ucis-o pe Olesen.

În 1992, după un nou proces, Carter a primit din nou pedeapsa cu moartea. Ani la rând, instanțele din Utah i-au respins apelurile, până când cazul a luat o turnură decisivă. În 2011, cei doi martori care depuseseră mărturie împotriva lui au fost găsiți în Mexic. Aceștia au declarat că fuseseră determinați să mintă în instanță și că polițiștii le oferiseră bani și cadouri pentru a-l incrimina pe Carter.

Ei au mai susținut că fuseseră amenințați cu deportarea, dacă refuzau să coopereze. După mai bine de un deceniu de dispute juridice, Curtea Supremă din Utah a dispus anul trecut organizarea unui nou proces. În urma acestei decizii, probele din dosar au fost supuse unor noi analize ADN, relatează CNN.

 Familia Evei Olesen s-a opus eliberării

 Rezultatele analizelor primite pe 22 septembrie au arătat că ADN-ul lui Carter nu se potrivește cu sângele descoperit pe clanța unei uși și nici cu materialul genetic prelevat de pe mânerul cuțitului folosit la uciderea victimei.

În urma acestor rezultate, procurorii din Utah County au anunțat că nu vor mai solicita pedeapsa cu moartea în cazul unui nou proces. Luni, procurorul Erwin Petilos a spus că, în urma noilor rezultate ADN, este justificată eliberarea lui Carter pe cauțiune, în timp ce autoritățile continuă să analizeze probele din dosar.

Avocatul lui Carter, Neal Hamilton, a explicat că eliberarea nu înseamnă că bărbatul va putea reveni imediat la viața de dinaintea condamnării. Carter va locui temporar într-un centru de cazare.

După 41 de ani petrecuți în închisoare, Carter va beneficia și de ședințe de terapie pentru a putea face față urmărilor detenției îndelungate. Familia Evei Olesen s-a opus eliberării.

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