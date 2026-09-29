 Atac violent într-o școală din Slovacia. Un elev a înjunghiat două profesoare și o colegă, iar o persoană a murit
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Atac violent într-o școală din Slovacia. Un elev a înjunghiat două profesoare și o colegă, iar o persoană a murit

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Un atac cu cuțitul a avut loc marți, într-o școală primară din Staškov, în nordul Slovaciei. Un elev de clasa a VIII-a a atacat două profesoare și o colegă, iar o femeie de 61 de ani a murit. Alte două victime, printre care o elevă, au fost transportate la spital.

Atac cu cuțitul într-o școală din Slovacia
Atac cu cuțitul într-o școală din Slovacia Foto: Pexels

Incidentul s-a produs la școala din localitatea Staškov, în districtul Čadca. Poliția a confirmat intervenția și a anunțat că investighează un act violent, precizând că situația este sub control. La fața locului au fost trimise două ambulanțe și două elicoptere de salvare.

O profesoară a murit, iar o elevă a fost transportată în stare critică

Potrivit serviciilor de urgență, eleva rănită grav a fost preluată de salvatorii aerieni din Žilina și transportată la secția de anestezie și terapie intensivă pediatrică din Martin.

O altă victimă, o femeie de 44 de ani, a suferit o rană prin înjunghiere în zona pieptului și a fost transportată cu elicopterul la Spitalul Universitar din Žilina. Medicii au stabilizat-o, iar aceasta se află în afara oricărui pericol vital.

„La spitalul din Žilina a fost transportată cu elicopterul, după acordarea primului ajutor, o pacientă de 44 de ani cu o rană prin înjunghiere în zona pieptului. O femeie de 61 de ani, din păcate, a suferit răni incompatibile cu viața”, a declarat Petra Klimesova, purtătoarea de cuvânt a Centrului Operațional al Serviciului Medical de Urgență, potrivit ta3.

Ministerul Educației a anunțat că este pregătit să ofere sprijin psihologic elevilor, profesorilor și părinților afectați de tragedie.

„În acest moment, prioritatea noastră este siguranța copiilor și a angajaților școlii și asigurarea ajutorului necesar. Ministerul este pregătit să ofere imediat școlii intervenție de criză și sprijin psihologic de specialitate pentru copii, angajații școlii și părinți”, a transmis ministerul.

Președintele Slovaciei: „Un avertisment serios pentru întreaga societate”

Atacul a provocat reacții din partea mai multor oficiali slovaci. Președintele Peter Pellegrini a transmis condoleanțe familiei profesoarei care a murit și a descris tragedia drept „un avertisment serios pentru întreaga societate”.

„Îmi pare nespus de rău pentru evenimentul tragic de la școala primară din Staškov. Mă gândesc la familia și apropiații profesoarei care și-a pierdut în mod tragic viața și le transmit sincere condoleanțe”, a transmis Peter Pellegrini.

Premierul Robert Fico a spus că urmărește situația cu mare îngrijorare, a transmis condoleanțe familiei victimei și le-a urat însănătoșire grabnică celor răniți. El a subliniat că școlile trebuie să rămână locuri sigure pentru copii.

Și ministrul de Interne, Matus Sutaj Estok, a condamnat atacul și a promis că anchetatorii vor analiza cazul.

„Îmi pare foarte rău pentru victimele atacului tragic de la școala primară din Staškov. Poliția va face totul pentru ca această faptă să fie investigată temeinic”, a declarat ministrul.

Acesta a atras atenția și asupra violenței din școli, afirmând că „violența în școli este absolut inacceptabilă, iar cuțitele în mâinile copiilor sunt o imagine tragică a vremurilor noastre”.

Copiii care au asistat la atac vor primi sprijin psihologic

Comisarul slovac pentru copii, Jozef Miklosko, a atras atenția că elevii care au fost martori la atac vor avea nevoie de sprijin și de un sentiment de siguranță în perioada următoare.

„Acum, cel mai important este ca acei copii care au fost acolo să primească liniște, siguranță, apropierea părinților și ajutorul specializat de care vor avea nevoie. Frica lor, întrebările și trăirile lor nu se vor încheia odată cu ziua de astăzi”, a precizat Jozef Miklosko.

El a cerut, de asemenea, respectarea intimității copiilor și a familiilor implicate și evitarea speculațiilor.

„În acest moment, rolul nostru nu este să căutăm vinovați și nici să tragem concluzii despre cauzele sau circumstanțele atacului. Acestea trebuie clarificate de autoritățile competente”, a adăugat comisarul pentru copii.

La fața locului a intervenit și echipa de criză Modrý anjel, care lucrează împreună cu polițiștii, pompierii și salvatorii pentru a le oferi sprijin persoanelor afectate.

Tragedia a readus în atenție și problema siguranței în școlile din Slovacia. Erika Jurinova, președinta regiunii Žilina, a subliniat că elevii și profesorii trebuie să se poată simți în siguranță în unitățile de învățământ.

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