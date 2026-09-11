Imagini șocante cu generalul Dorin Ioniță. Ce au surprins camerele de supraveghere înainte de tragedie

Camerele de supraveghere au surprins ultimele ore dinaintea morții generalului-locotenent Dorin Ioniță. Imaginile arată un episod violent pe holul unui bloc, în care fostul militar agresează o femeie. Ulterior, acesta a fost găsit mort într-un garaj din Prahova.

Imagini cu câteva ore cu generalului Dorin Ioniţă Foto: facebook

Înainte de a fi găsit decedat, cu o rană prin împușcare, generalul-locotenent în rezervă Dorin Ioniță a fost înregistrat de camerele de securitate în ipostaze șocante. Filmările intrate în posesia anchetatorilor surprind momentele tensionate de dinaintea deznodământului fatal, arătând agresiunea fizică dură comisă asupra unei femei de 46 de ani, fostă sportivă de performanță la CSA Steaua și presupusa sa amantă.

Bătaie surprinsă de camerele de supraveghere

Înregistrările de pe palierul imobilului de lux de lângă Capitală redau clar ferocitatea atacului. Fostul ofițer, în vârstă de 61 de ani, o atacă pe femeie fără reținere. În timp ce victima încearcă cu disperare să filmeze scenele cu propriul telefon și să se apere, cedează sub forța pumnilor și a picioarelor și se prăbușește la podea.

Generalul se întoarce și continuă să o lovească pe femeia aflată la pământ. După ce agresorul se retrage, victima reușește cu greu să se ridice pentru a cere ajutor, declanșând intervenția forțelor de ordine.

Ordin de protecție, alertă la 112 și descoperirea cadavrului

Scandalul a adus la fața locului echipajele de poliție, care au emis de urgență un ordin de restricție provizoriu pentru o perioadă de 5 zile pe numele lui Dorin Ioniță. Fostul cadru militar a plecat însă în locuința unde stătea cu soția, la mică distanță de locul incidentului, a luat un pistol pe care îl deținea legal și a dispărut în jurul orei 1:20 noaptea.

Dispariția cu arma la el a alertat imediat familia și autoritățile. În dimineața următoare, căutările s-au încheiat tragic: o rudă l-a găsit fără suflare pe general, împușcat, într-un garaj aflat pe terenul pe care urma să construiască o casă în Păulești, Prahova, arma fiind descoperită lângă trupul neînsuflețit.

Trecut în rezervă în 2023, Dorin Ioniță avea o carieră militară de peste trei decenii, coordonând ani la rând Comandamentul Forțelor Întrunite, parada de 1 Decembrie în 2019 și misiuni externe sub egida ONU și în teatrul de operații din Irak.