 Plajele extinse din Mamaia se îngustează. Marea a înghițit zeci de metri de nisip în doar șase an
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Plajele extinse din Mamaia se îngustează. Marea a înghițit zeci de metri de nisip în doar șase an

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Proiectul costisitor de lărgire a litoralului românesc este pus la încercare de forța naturii. La șase ani de la finalizarea amplelor lucrări de înnisipare din stațiunea Mamaia, marea a recucerit suprafețe întinse de nisip.

Plajele extinse din Mamaia se îngustează
Plajele extinse din Mamaia se îngustează Foto: arhivă

Situația ridică întrebări cu privire la eficiența investițiilor de milioane de euro și la modul în care curenții marini influențează linia țărmului.

Măsurători îngrijorătoare în centrul stațiunii Mamaia: retragere de 40 de metri

Deși fâșia de nisip din Mamaia a fost extinsă inițial cu peste o sută de metri în larg, noile date de teren indică o retragere vizibilă a țărmului, cauzată de valurile mari formate în apropierea falezei.

În zona centrală a stațiunii, lățimea plajei a scăzut cu circa 40 de metri, ajungând în prezent la 160 de metri, față de cei 200 de metri măsurați imediat după finalizarea proiectului.

Pentru turiști și unii localnici, senzația de spațiu rămâne totuși predominantă față de anii de dinaintea înnisipării:

„Văzând pe teren ceea ce se întâmplă plaja nu este micșorată, din contră, se poate observa și cu ochiul liber, chiar dacă nu ai mai fost pe litoral de 2 ani. Odată cu efectuarea înnisipării, plaja este mult mai lată, mai mare” spune un localnic potrivit Digi24.

Explicația oficială ABADL: proces natural asumat pe o durată de viață de 50 de ani

Reprezentanții Administrației Bazinale de Apă Dobrogea-Litoral (ABADL) susțin că această retragere nu reprezintă un eșec tehnic, ci un proces calculat de la bun început în proiectul de inginerie costieră.

Specialiștii subliniază că profilul plajei a fost proiectat cu o marjă suplimentară tocmai pentru a suporta tasarea și redistribuirea naturală a nisipului sub acțiunea valurilor.

„Pe anumite sectoare este posibil ca ele să pară că sunt exagerate. Nu este nimic exagerat pentru că sunt 50 de ani durată de viață și întâmpinăm deja niște efecte care inevitabil se vor produce”, a explicat Nicușor Buzgaru, director tehnic al ABADL.

La rândul său, directorul ABADL, Stelian Hagi, a reamintit că lucrările începute în urmă cu un deceniu dau rezultate stabile pe alte tronsoane:

„Plaja în 2015 a avut în medie 100 de metri liniari. Acum pe zonele dinspre nord ea s-a mărit”.

În sectoarele din municipiul Constanța, lățimea s-a păstrat sau a crescut punctual chiar și cu 20 de metri. Șantierele continuă în prezent în sudul litoralului, estimările oficiale arătând că anul viitor România va ajunge la o suprafață totală de peste 600 de hectare de plaje moderne.

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