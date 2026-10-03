Când începe pelerinajul Sf. Parascheva. Program la Catedrala Mitropolitană din Iași în 2026

Ziua de 14 octombrie devine, pentru mii de credincioși din România, o zi a credinței și smereniei. Iașiul este locul unde românii din toate colțurile țării se adună la Catedrala Mitropolitană într-un pelerinaj simbolic Sfintei Parascheva.

Când începe pelerinajul Sf. Parascheva Foto: arhivă

Mii de pelerini sunt așteptați la Iași de Sf. Parascheva

Ca în fiecare an, Iașiul se pregătește pentru unul dintre cele mai mari evenimente religioase din România: pelerinajul dedicat Sfintei Cuvioase Parascheva. Mii de credincioși din țară și din străinătate sunt așteptați să ajungă în oraș pentru a se închina la racla cu moaștele sfintei, considerată ocrotitoarea Moldovei și a celor aflați în suferință.

Atmosfera specifică acestei perioade transformă orașul într-un loc de întâlnire spirituală, iar organizatorii estimează un flux de pelerini similar cu anii precedenți, când cozile s-au întins pe kilometri întregi.

Când începe pelerinajul și câte zile durează

Pelerinajul Sf. Parascheva din 2026 începe, în mod tradițional, cu câteva zile înainte de sărbătoarea din 14 octombrie. Racla cu moaștele sfintei este scoasă din Catedrala Mitropolitană și așezată în baldachinul special amenajat în curtea lăcașului de cult, pentru ca pelerinii să se poată închina.

Evenimentul se desfășoară pe parcursul mai multor zile, iar fluxul de credincioși este continuu, atât ziua, cât și noaptea. În această perioadă, autoritățile locale și Mitropolia Moldovei și Bucovinei organizează trasee speciale, puncte de ajutor, zone de odihnă și echipe de voluntari care asistă pelerinii.

Program complet la Catedrala Mitropolitană de la Iași

Pe durata întregului pelerinaj, accesul pelerinilor este organizat pe un traseu bine stabilit, cu intrare și ieșire separate, pentru a facilita fluxul continuu de oameni. Voluntarii și echipele medicale sunt prezenți permanent în zona Mitropoliei.

Programul religios dedicat Sfintei Parascheva în 2026 include:

Scoaterea raclei cu moaștele Sfintei Parascheva și așezarea în baldachinul din curtea Catedralei Mitropolitane.

Procesiuni și slujbe speciale, oficiate de ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române.

Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva, rostit în fiecare dimineață.

Slujbe de seară și privegheri, la care participă mii de credincioși.

Sfânta Liturghie din 14 octombrie, momentul central al pelerinajului, oficiată pe esplanada Catedralei.

Anul trecut, au fost înregistrați peste 32.000 de persoane au participat simultan la slujba oficiată în Catedrala Mitropolitană din Iași. În total, mai mult de 180.000 de credincioși s-au închinat moaștelor Sfintei Parascheva, iar mulți alții au continuat să aștepte la coadă ore în șir. Chiar dacă numărul pelerinilor a fost ușor mai scăzut comparativ cu anii trecuți, atmosfera a fost încărcată de emoție și spiritualitate.