 Alimentele bogate în probiotice, bune de mâncat dimineața. Pot înlocui ușor iaurtul
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Alimentele bogate în probiotice, bune de mâncat dimineața. Pot înlocui ușor iaurtul

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Cu toții știm cât de important este micul dejun. Această masă, atunci când servim alimente sănătoase, ne permite să începem ziua cu un plus de energie și încredere. Iar dacă încercăm să consumăm îndeajuns de multe probiotice dar ne-am săturat de iaurt, atunci putem apela la aceste alimente delicioase.

Nu doar iaurtul este bogat în probiotice
Nu doar iaurtul este bogat în probiotice Foto: IStock

O dietă sănătoasă și echilibrată este crucială, atunci când vine vorba despre menținerea stării noastre generale de sănătate. Însă, mulți dintre noi asociază nutrienți și substanțe utile organismului cu câteva alimente emblematice. Acizii grași omega-3, de exemplu, sunt asociați în mod instinctiv cu somonul, deși există și alte variante la care putem apela.

Iar atunci când vine vorba despre probiotice, cei mai mulți dintre noi ne gândim imediat la iaurturi. Însă, dacă ne-am săturat de iaurt, putem alege și alte variante delicioase și bogate în probiotice, la micul dejun.

Kimchi

Potrivit RealSimple, această mâncare coreeană din legume fermentate este foarte bogată în probiotice. 

„Conține culturi vii și, de asemenea, oferă fibre provenite chiar din legumele folosite. Adăugați kimchi în boluri cu cereale, pe pâine prăjită cu avocado, în ouă jumări sau în preparate pe bază de orez. De asemenea, îl puteți combina cu ingrediente bogate în prebiotice, precum ceapa sau usturoiul, pentru un plus de beneficii pentru sănătatea intestinală”, spune nutriționista Kelli Morgan.

Kefir

La fel de util este și kefirul, o băutură care se găsește în mai toate magazinele din țara noastră.

„Kefirul este o băutură din lapte fermentat, bogată în probiotice și proteine, asemănătoare iaurtului, dar cu o consistență mai fluidă”, explică Morgan.

Tempeh

Acest aliment este considerat o alternativă pentru carne și este bogat în probiotice. Făcut din boabe de soia fermentate, tempehul este un produs versatil și gustos.

„Îmi place versatilitatea tempehului, deoarece poate fi folosit cu ușurință într-un preparat de tip stir-fry, în tacos, în sandvișuri sau poate fi marinat pentru a-i da mai multă savoare”, spune nutriționista Jenny Beth Kroplin.

Pastă Miso

Mai putem apela și la pasta miso, o pastă care are la bază tot boabe de soia fermentate.

„Prepararea supei miso este o modalitate excelentă de a o integra în alimentație, alături de mese, pentru efectul său probiotic”, spune Kroplin.

Brânză proaspătă

Dacă căutăm ceva mai simplu, putem apela la brânza proaspătă de vaci, care este foarte bogată în probiotice.

„Brânza de vaci va furniza culturi probiotice, benefice pentru sănătatea intestinului, în plus, este o sursă excelentă de proteine și este foarte versatilă”, spune Kroplin.

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